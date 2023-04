Tiên phong thực hành ESG, SCG được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu

Là sự kiện thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức từ năm 2001, giải thưởng Rồng Vàng xét chọn các doanh nghiệp tiên phong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, quan tâm, chú trọng và có kế hoạch thực thi ESG. Với quá trình đánh giá, xem xét cẩn trọng và toàn diện, giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực phát triển bền vững của bất cứ doanh nghiệp nào được xướng tên.

Với SCG, được vinh danh tại chương trình Rồng Vàng là minh chứng về hành trình theo đuổi chiến lược ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội, Governance - Quản trị minh bạch).

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH HƯỚNG ĐẾN GIÁ TRỊ XANH

Từ khi hoạt động tại Việt Nam, SCG đã tích cực đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh trong ba lĩnh vực chính gồm: Xi măng - Vật liệu xây dựng (Cement - Building Materials), Hóa dầu (SCGC - SCG Chemicals) và Bao bì (SCGP - SCG Packaging).

Điển hình như dự án trọng điểm của SCG, Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP), đang triển khai, đến nay đã đạt 98% tiến độ. Dự kiến, sau khi được đưa vào hoạt động, LSP sẽ tạo bàn đạp cho tương lai của ngành hóa dầu tại Việt Nam cũng như hỗ trợ tăng trưởng cho các doanh nghiệp hạ nguồn và đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Bên cạnh tập trung nguồn lực cho dự án trọng điểm mang lại giá trị kinh tế lớn cho đất nước, SCG đã và đang cùng các công ty thành viên áp dụng triệt để chiến lược ESG 4 Plus vào vận hành doanh nghiệp. Được triển khai từ năm 2021, chiến lược ESG 4 Plus tập trung vào các mục tiêu “Hướng đến phát thải ròng bằng không (Set Net Zero) - Phát triển xanh (Go Green) - Giảm bất bình đẳng (Reduce Inequality) - Thúc đẩy sự hợp tác (Embrace Collaboration) và Chú trọng quản trị minh bạch (Harnessing Good Governance).

Cam kết triển khai chiến lược ESG của SCG được thể hiện rõ qua việc kết hợp, đổi mới các công nghệ xanh tiên tiến tại các công ty thành viên trong tập đoàn. Gần đây, Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành – BATICO, công ty thành viên của SCGP, đã triển khai Hệ thống Tái chế Dung môi tại tất cả các nhà máy của mình, giúp giảm thiểu dung môi thải ra bên ngoài và tái sử dụng dung môi tái chế trong sản xuất.

Ngành kinh doanh Xi măng - Vật liệu xây dựng cũng đang thúc đẩy việc sản xuất các sản phẩm xi măng đạt tiêu chuẩn Greenchoice, với Hệ Thống Thu Hồi Nhiệt Khí Thải (WHR) và tận dụng khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất, giúp giảm lượng khí thải CO2 lên đến 72.000 tấn/năm. Ngoài ra, Clinker còn được thay thế bằng tro bay cũng được áp dụng trong sản xuất xi măng, giúp giảm thêm 43.000 tấn CO2/năm.

Tại Hoá dầu Long Sơn, Tổ hợp đã áp dụng hệ thống Đuốc đốt kín mặt đất (Enclosed Ground Flare) đầu tiên tại Việt Nam. Hệ thống này đốt cháy khí thải dư thừa một cách triệt để và hiệu quả, loại bỏ khói, giảm thiểu tiếng ồn và không nhìn thấy ngọn lửa so với hệ thống đuốc đốt cháy trên cao thông thường.

HỢP TÁC CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN CHO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

SCG chú trọng hợp tác với chính phủ và các bên liên quan với mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững. Doanh nghiệp là một trong những đơn vị đầu tiên hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) tại Việt Nam để khởi động Kế hoạch Hành động Quốc gia về Kinh tế Tuần hoàn. SCG cũng là một thành viên của Hợp tác Công tư (PPC) hướng tới nền Kinh tế Tuần hoàn trong việc quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam cùng với MONRE, SCGC, DOW Việt Nam và Unilever Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu “Phát thải ròng bằng không”.

Mong muốn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ có trách nhiệm với môi trường, SCG còn tiên phong giáo dục và khuyến khích các bạn Gen Z về chiến lược ESG thông qua các cuộc thi thú vị như: Cuộc thi “ESG Idea Pitching Contest - Tìm kiếm ý tưởng xanh - Chữa lành Trái đất", cuộc thi thiết kế bao bì Packaging Speak Out do SCGP tổ chức. Hay như Chương trình Học bổng SCG Sharing the Dream, là một trong những chương trình trọng điểm của tập đoàn, đã mang lại cơ hội giáo dục cho hơn 5000 sinh viên trên toàn quốc trong suốt 15 năm qua.

Bằng những nỗ lực trên nhiều phương diện, có thể thấy SCG đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình kiến tạo và lan tỏa những giá trị xanh trong cộng đồng.