PVCFC với chiến lược phát triển lõi, tạo bệ phóng tăng trưởng dài hạn cho Đạm Cà Mau (DMC)

Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, việc duy trì tăng trưởng bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tối ưu vận hành mà còn phải đầu tư vào năng lực lõi – đặc biệt là nghiên cứu và phát triển (R&D)...

Với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM), R&D không phải là khẩu hiệu mà là chiến lược xuyên suốt.

TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN ĐỒNG RUỘNG

Từng có dịp đến thăm Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (TTNCPT) của PVCFC, ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đã đánh giá tích cực cho mô hình hoạt động của đơn vị này. Theo Phó Tổng giám đốc Petrovietnam, việc gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của người nông dân chính là hướng đi hiệu quả và khác biệt mà PVCFC theo đuổi trong nhiều năm qua.

Từ định hướng đó, những sản phẩm như Đạm Cà Mau, N46.Plus, Urea BiO, NPK Cà Mau, các dòng phân bón chuyên dùng... đã lần lượt ra đời, góp phần mở rộng thị phần của PVCFC không chỉ trong nước mà còn tại nhiều thị trường quốc tế. Nhiều sản phẩm đã đạt các chứng chỉ chất lượng toàn cầu, giúp PVCFC xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với tiêu chuẩn cao và hiệu quả thực tiễn. Đội ngũ hơn 40 cán bộ nghiên cứu công tác tại TTNCPT, với trình độ chuyên môn cao, sức trẻ và nhiệt huyết luôn không ngừng nỗ lực tìm kiếm, nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm mới với tinh thần “Đam mê - Sáng tạo - Cống hiến” cho sự phát triển của Công ty và của ngành nông nghiệp.

Dự án Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao Thạnh Hóa của PVCFC.

PVCFC đã đầu tư trang thiết bị, hình thành hệ thống phòng thí nghiệm chuyên sâu về phân tích đất-cây trồng, vi sinh, hoá lý, hoá sinh và pilot sản xuất thử nghiệm, cùng với hệ thống Trạm trại thực nghiệm phân bón trải rộng khắp các tỉnh như tại Cà Mau, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Lâm Đồng, giúp cho việc đánh giá các sản phẩm từ quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô đồng ruộng được thực hiện chuyên nghiệp, bài bản, nhanh chóng với các tiêu chuẩn, quy trình nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng sản phẩm mới. TTNCPT góp phần gia tăng độ tin cậy, giúp cho sản phẩm mới doanh nghiệp luôn dành được sự tin tưởng từ người nông dân.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ DÀI HẠN - KHÔNG NGẮT QUÃNG

Khác với một số doanh nghiệp trong ngành chỉ chú trọng R&D khi có nhu cầu sản phẩm mới, PVCFC lựa chọn hướng đi bền vững: đầu tư liên tục, chuyên sâu và bài bản cho hoạt động nghiên cứu. TTNCPT của doanh nghiệp được đầu tư mạnh về nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu thực tiễn, chuyên sâu.

Để định hướng hoạt động R&D bài bản, theo chiến lược phát triển của PVCFC, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Chiến lược nghiên cứu phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2021-2035 và tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó hoạt động R&D tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng cho các dòng sản phẩm trên nền Urea và NPK giúp nâng cao giá trị, tạo ra các dòng sản phẩm chuyên biệt “chỉ có ở Phân bón Cà Mau” với chất lượng và hiệu quả nổi trội, khẳng định vị thế thương hiệu Phân bón Cà Mau – Hạt ngọc mùa vàng.

Doanh nghiệp cũng chủ động hợp tác với các viện, trường, đơn vị nghiên cứu nông nghiệp lớn để nâng cao năng lực thử nghiệm, từ đó rút ngắn chu trình R&D – thử nghiệm – thương mại hóa sản phẩm. Đến nay đơn vị đang duy trì mối quan hệ hợp tác với gần 20 Viện – Trường, đối tác trong nước và 06 đối tác nước ngoài cũng góp phần quan trọng trong việc định hướng nghiên cứu và ứng dụng phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng thị trường.

Theo giới phân tích, trong ngành phân bón vốn chịu ảnh hưởng từ biến động giá cả nguyên liệu và thời tiết, việc làm chủ công nghệ và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường là yếu tố sống còn. PVCFC đang thể hiện lợi thế cao, đã và đang khẳng định năng lực này.

Lĩnh vực (R&D là một trong những mảng chiến lược được PVCFC ưu tiên đầu tư mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, việc mở rộng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng được đơn vị quan tâm và triển khai một cách bài bản, chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo tính “Tiên phong với tiêu chí Nhanh hơn – Bền vững hơn” để PVCFC xây dựng Nền tảng vững bền với Khát vọng lớn mạnh.

PVCFC đã bước những bước đầu tiên trong việc nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ sinh học và Chế biến nông sản xuất khẩu để dần tham gia vào chuỗi giá trị khép kín của ngành Nông nghiệp từ khâu Nghiên cứu chọn tạo Giống cây trồng - Tạo vùng trồng - Thu hái - Sơ chế - Bảo quản để phân phối tươi nội địa hoặc xuất khẩu - Vận chuyển logistics - Chế biến thực phẩm, đồ uống - Chế biến sâu dùng cho dược liệu và mỹ phẩm. Đây là hướng đi mới đầy táo bạo và đột phá, với kỳ vọng tạo động lực để PVCFC bứt phá vươn xa hơn nữa.

GẮN R&D VỚI ESG – HƯỚNG ĐI CỦA DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG

Đáng chú ý, hoạt động R&D tại PVCFC không tách rời khỏi các tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp). Các dòng sản phẩm mới đều ưu tiên yếu tố thân thiện môi trường, giúp cải thiện độ màu mỡ của đất, tiết kiệm nước và giảm thiểu phát thải nhà kính – những yếu tố ngày càng quan trọng với nhà đầu tư tổ chức và quốc tế.

Với mục tiêu nghiên cứu để đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh gắn liền với việc bảo vệ môi trường, cộng đồng, vì người nông dân và nền nông nghiệp xanh, bền vững với trách nhiệm đồng hành cùng xã hội, công tác R&D tại PVCFC tập trung từ mục tiêu giúp người nông dân giảm lượng phân bón, tăng năng suất (sản phẩm N. 46Plus), tới việc cải tạo đất, tạo hệ vi sinh, giúp cây trồng tăng chống chịu với các điều kiện khắc nghiệt (sản phẩm Ure BiO, các chế phẩm vi sinh, …).

Thông qua quá trình nghiên cứu, đánh giá sản phẩm, PVCFC xây dựng và hoàn thiện bộ giải pháp dinh dưỡng, giải pháp canh tác cho từng đối tượng cây trồng, góp phần tối ưu chi phí, giảm lượng phân bón, giảm các tác hại xấu đến đất và nguồn nước mà vẫn đảm bảo về năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần gia tăng giá trị cho người nông dân và giảm phát thải với môi trường.

Theo lãnh đạo PVCFC, việc gắn kết chiến lược R&D với phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về thị trường xuất khẩu, mà còn tạo dư địa tăng trưởng mới, hướng đến mục tiêu “nông nghiệp xanh – nông nghiệp bền vững”.

KỲ VỌNG VÀO CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI

Sau giai đoạn tăng tốc nhờ sản phẩm chủ lực và chuyển đổi số trong quản trị, PVCFC đang tiếp tục mở rộng tiềm năng bằng trụ cột R&D. Động thái này cho thấy doanh nghiệp không chọn tăng trưởng ngắn hạn mà đầu tư cho năng lực cốt lõi, một trong những chỉ dấu được giới đầu tư dài hạn đặc biệt quan tâm.

Mới đây, PVCFC (DCM) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp niêm yết có nền tảng quản trị vững chắc khi được vinh danh tại Lễ công bố kết quả ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) năm 2024, tổ chức tại Malaysia. PVCFC là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam đạt điểm cao và được ghi nhận ở nhóm doanh nghiệp quản trị tốt, đặc biệt trong các tiêu chí liên quan đến minh bạch, trách nhiệm xã hội, bảo vệ quyền lợi cổ đông và thực hành ESG.

Khi yếu tố ESG ngày càng được ưu tiên trong đánh giá doanh nghiệp, những đơn vị có chiến lược R&D bền vững như PVCFC được các chuyên gia nhận định sẽ hưởng lợi trong làn sóng đầu tư sắp tới.

Luôn lắng nghe phản hồi từ thị trường, khách hàng, đối tác, nông dân để nghiên cứu để đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh để gia tăng sự hài lòng và gắn bó của khách hàng với PVCFC. Với định hướng nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc hài hoà giữa lợi ích của Công ty với khách hàng, môi trường vì nền nông nghiệp xanh, bền vững và trách nhiệm xã hội. Theo nhận định, PVCFC đang không ngừng nỗ lực, để khẳng định vị thế của doanh nghiệp dẫn đầu về sản xuất kinh doanh phân bón và từng bước mở rộng hơn nữa, hội nhập và tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.