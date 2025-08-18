Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Vietjet lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh: “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Thu Hà

18/08/2025, 11:26

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” tại giải thưởng HR Asia Awards 2025...

Đại diện Vietjet nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".
Đại diện Vietjet nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Giải thưởng quốc tế uy tín HR Asia Award 2025 vinh danh Vietjet với môi trường làm việc quốc tế, truyền cảm hứng tốt đẹp cùng nhiều chính sách nhân sự, đãi ngộ hấp dẫn. Đây là giải thưởng quốc tế uy tín, quy tụ những doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vietjet hiện quy tụ hơn 9.000 nhân sự xuất sắc đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoạt động sôi nổi tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Với tầm nhìn trở thành tập đoàn hàng không toàn cầu, hãng không ngừng mở rộng mạng bay, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, mang tới các sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp quốc tế và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Vietjet luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, đảm bảo mỗi nhân viên đều được chăm sóc sức khỏe định kỳ và tham gia các khóa đào tạo liên tục để phát triển bản thân. Không chỉ quan tâm đến cán bộ, nhân viên, hãng còn dành sự động viên và khen thưởng cho con em có thành tích học tập nổi bật, mở rộng cánh cửa để các em trở thành một phần của đại gia đình Vietjet trong tương lai. Với chế độ phúc lợi tốt và môi trường làm việc chuyên nghiệp, mỗi năm Vietjet đón nhận hàng nghìn ứng viên ứng tuyển vào các vị trí từ mặt đất tới bầu trời, cùng hiện thực hoá giấc mơ bay.

Tại văn phòng Vietjet khắp toàn cầu, hãng mang tới không gian làm việc thuận lợi với thiết kế mở, thoải mái cùng nghiều cây xanh, ưu tiên đồ dùng thân thiện môi trường. Chính không gian này đã trở thành điểm đến truyền cảm hứng, giúp các nhân sự tái tạo sức lao động, tăng cường sáng tạo. Ngay tại trụ sở chính, tổ hợp tiện ích gồm khu ẩm thực, mua sắm, phòng chiếu phim, phòng tập thể thao… được bố trí hài hòa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thư giãn và giải trí của nhân viên.

Tại Học viện Hàng không Vietjet (VJAA), các chương trình huấn luyện và đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho cán bộ, nhân viên được tổ chức đều đặn hàng tuần, hàng tháng. Song song đó, VJAA thường xuyên mời các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực về chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các buổi workshop chuyên sâu, mang đến cho học viên góc nhìn thực tiễn và kiến thức cập nhật, giúp đội ngũ nhân sự không ngừng hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, phát triển bản thân và thăng tiến.

Đặc biệt, công ty còn tổ chức hội thao thường niên, tạo sân chơi sôi động với các bộ môn như bóng đá, pickleball, cầu lông, bóng rổ… quy tụ sự tham gia hào hứng của đội ngũ nhân viên khắp Việt Nam và quốc tế, góp phần gắn kết tinh thần đồng đội và lan tỏa năng lượng tích cực.

Với chính sách phúc lợi vượt trội và chương trình đào tạo chuyên môn toàn diện, Vietjet đã thu hút và giữ chân lực lượng lao động xuất sắc, năng động, đóng góp vào sự phát triển bền vững của hãng cũng như ngành hàng không Việt Nam và thế giới.

Từ khóa:

Vietjet

Đọc thêm

Tăng 4 bậc trong bảng xếp hạng thực phẩm toàn cầu: Vinamilk khẳng định sức mạnh thương hiệu Việt

Tăng 4 bậc trong bảng xếp hạng thực phẩm toàn cầu: Vinamilk khẳng định sức mạnh thương hiệu Việt

Vượt qua nhiều ông lớn quốc tế, Vinamilk được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, với chỉ số sức mạnh thương hiệu ở mức xếp hạng cao nhất - xuất sắc vượt trội. Điều gì đã giúp thương hiệu này tạo nên kỳ tích?

Vietjet lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh: “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Vietjet lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh: “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” tại giải thưởng HR Asia Awards 2025...

PVCFC với chiến lược phát triển lõi, tạo bệ phóng tăng trưởng dài hạn cho Đạm Cà Mau (DMC)

PVCFC với chiến lược phát triển lõi, tạo bệ phóng tăng trưởng dài hạn cho Đạm Cà Mau (DMC)

Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, việc duy trì tăng trưởng bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tối ưu vận hành mà còn phải đầu tư vào năng lực lõi – đặc biệt là nghiên cứu và phát triển (R&D)...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đề xuất chính sách trọng dụng nhà khoa học, kỹ sư trẻ tài năng: Được xếp lương từ bậc 3 trở lên của chức danh tương ứng

Đề xuất chính sách trọng dụng nhà khoa học, kỹ sư trẻ tài năng: Được xếp lương từ bậc 3 trở lên của chức danh tương ứng

Nhà khoa học trẻ tài năng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ từ tiến sĩ trở lên, đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: