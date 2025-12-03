Tiến sĩ Tom DeWitt trở lại "Global CX Summit 2025" với định hướng mới

Đối tác chiến lược của hội nghị thường niên cấp cao Global CX Summit, Tiến sĩ Tom DeWitt - nhà lãnh đạo tư duy về Quản trị Trải nghiệm Khách hàng, xác nhận trở lại năm 2025. Ông sẽ giới thiệu khung hành động cho kỷ nguyên CX thông minh, giúp doanh nghiệp Việt điều chỉnh “la bàn tổ chức” để tăng trưởng bền vững trong 2026, nơi công nghệ gặp gỡ tính nhân văn.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2023, Global CX Summit nhanh chóng khẳng định vị thế là diễn đàn thường niên hàng đầu về trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam. Mỗi năm, sự kiện thu hút hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia C‑level và các nhà quản trị cùng tham dự, chia sẻ và bàn luận về xu hướng phát triển trải nghiệm khách hàng toàn cầu.

Hội nghị Trải nghiệm khách hàng Global CX Summit 2025.

Trở lại vào năm 2025 này, khi các doanh nghiệp đứng trước áp lực đổi mới liên tục trước tác động của AI và nhu cầu khách hàng không ngừng tăng cao, Tiến sĩ Tom DeWitt - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị Trải nghiệm khách hàng quốc tế, sẽ mang tới những định hướng CX rõ rệt cho nhà lãnh đạo Việt Nam.

Tiến sĩ Tom DeWitt hiện là Giám đốc điều hành Hiệp hội hợp tác toàn cầu XMGlobal, cựu giảng viên và giữ chức vụ Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị trải nghiệm khách hàng tại Broad College of Business, Michigan State University. Ông cũng là chủ tịch hiệp hội “CX of M” – Hiệp hội các chuyên gia trải nghiệm khách hàng Michigan. Ông cũng đã từng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng tại các doanh nghiệp như Incofood, Sensei International và đã từng sáng lập và điều hành công ty tư vấn Kumupa`a.

Diễn giả Tom DeWitt tại hội nghị Global CX Summit 2025.

Với gần 20 năm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn, cùng vốn kinh nghiệm thực tiễn, sự đồng hành chiến lược của TS. DeWitt qua các mùa Global CX Summit giúp định hình bộ khung tư duy CX cho các nhà lãnh đạo tại Việt Nam, từ kiến thức, công cụ triển khai đến case study thực hành. Năm 2025 này, TS. Tom DeWitt sẽ trở lại cùng Global CX Summit, với lớp chuyên đề chuyên sâu dành cho người tham dự: “Doanh nghiệp cần học gì để bắt kịp xu hướng?”. Ông sẽ đi sâu vào chủ đề “Ba xu hướng sẽ hòa quyện để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn: Nhân văn hóa, Số hóa và Trí tuệ hóa” (Three Trends that Will Fuse and Make a Better Future: Humanization, Digitalization, and Intelligentization).

Theo chia sẻ của TS. DeWitt, sự hội tụ của ba xu hướng này đang tái định nghĩa cách doanh nghiệp xây dựng trải nghiệm khách hàng: nhân văn hóa giúp thương hiệu duy trì sự đồng cảm và tính người trong mọi tương tác trong khi đó số hóa cho phép mở rộng quy mô phục vụ với độ chính xác và tốc độ cao; còn trí tuệ hóa (AI, công nghệ) tạo điều kiện để doanh nghiệp dự đoán nhu cầu, cá nhân hóa hành trình và đưa ra quyết định chiến lược dựa trên bằng chứng.

Những chia sẻ của TS. DeWitt kỳ vọng mang đến cho người tham dự góc nhìn cập nhật về tương lai CX thông minh, gồm các mô hình vận hành mới, các chuẩn mực CX quốc tế đang nổi lên cũng như các giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp Việt Nam thích ứng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng phức tạp. Thông điệp trọng tâm của TS. DeWitt muốn truyền tại cho doanh nghiệp rằng: Doanh nghiệp phát triển bền vững khi trải nghiệm con người được nâng niu.

Với chủ đề năm 2025 “Tương lai trải nghiệm khách hàng: Khi công nghệ giao thoa với con người”, Global CX Summit quy tụ 15 diễn giả hàng đầu trong nước và quốc tế, mang đến những dự đoán sắc bén về các xu hướng quản trị trải nghiệm khách hàng mới nhất. Tham dự sự kiện, các nhà lãnh đạo có thể nắm bắt kịp thời cách ứng dụng công nghệ và AI để cá nhân hóa hành trình khách hàng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và chất lượng trải nghiệm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng phức tạp.

* Thông tin chi tiết sự kiện:

Thời gian: Ngày 13 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Tòa nhà FPT, 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT

Ngôn ngữ: Song ngữ Việt - Anh (có phiên dịch cabin)

Link đăng ký: https://gcx.fsb.edu.vn/