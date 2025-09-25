Tiến triển mới tại dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Khu kinh tế Nghi Sơn
Nguyễn Thuấn
25/09/2025, 08:46
Với đề xuất triển khai Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp với dự án Quỳnh Lập, SK Innovation mong muốn gia tăng tính khả thi, giảm chi phí hàng trăm triệu USD và bổ sung nguồn điện linh hoạt cho khu vực Bắc Trung Bộ.
Tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa,
ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì buổi làm việc với Công ty
TNHH SK Innovation (Hàn Quốc), do ông Kim Nam Ho, Phó Chủ tịch HĐQT làm trưởng
đoàn, nhằm xúc tiến đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án
tích hợp với cụm Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi
Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3/2024, nằm trong danh mục các dự
án nguồn điện quan trọng quốc gia theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Dự án được
yêu cầu vận hành trong giai đoạn 2025-2030, đồng thời được ưu tiên về tiến độ
triển khai nhờ cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, theo Nghị
định số 225/2025/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành.
Theo đề xuất của SK Innovation, dự
án sẽ được triển khai tại Khu kinh tế Nghi Sơn với công suất 1.500 MW, diện
tích sử dụng 33,09 ha đất và 8,46 ha mặt nước. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng
51.585 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD), khởi công vào tháng 1/2027 và vận hành
thương mại quý IV/2030. Trong vòng đời dự án, doanh nghiệp dự kiến đóng góp
ngân sách khoảng 79.575 tỷ đồng. Để đảm bảo hiệu quả, nhà đầu tư sẽ đầu tư tuyến
ống kết nối trực tiếp đến kho cảng LNG Quỳnh Lập (Nghệ An).
Điểm nổi bật trong phương án mà
SK Innovation đưa ra là hướng tiếp cận tích hợp hạ tầng, phát triển cụm dự án
LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn thay vì chỉ triển khai riêng lẻ. Phương án này giúp tận
dụng chung hệ thống kho LNG, cầu cảng, đê chắn sóng của Quỳnh Lập, từ đó giảm
chi phí đầu tư khoảng 700 triệu USD.
Ngoài ra, thiết kế kỹ thuật cũng
được tối ưu khi bố trí hệ thống thiết bị và đường ống dẫn khí LNG khoa học, rút
ngắn hành trình vận chuyển, góp phần nâng cao hiệu quả và độ an toàn vận hành.
Theo SK Innovation, với cách tiếp cận mới, dự án hoàn toàn khả thi để đi vào vận
hành thương mại vào năm 2030, bổ sung nguồn điện linh hoạt cho hệ thống điện quốc
gia, đồng thời đảm bảo cung ứng ổn định cho các ngành công nghiệp trọng điểm tại
Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.
Không chỉ dừng lại ở dự án LNG
Nghi Sơn, nhà đầu tư cũng bày tỏ sự quan tâm phát triển trung tâm dữ liệu AI,
các mô hình năng lượng phân tán (DER), giải pháp DPPA tích hợp năng lượng tái tạo
- LNG; đồng thời nghiên cứu thêm một nhà máy điện 1.500 MW khác tại Thanh Hóa
trong tương lai.
Tại buổi làm việc, ông Mai Xuân
Liêm đánh giá cao đề xuất đầu tư của SK Innovation và khẳng định Thanh Hóa thống
nhất với chủ trương xúc tiến dự án. Ngay sau cuộc họp, tỉnh sẽ thành lập tổ
công tác chuyên trách do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp
làm đầu mối, phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng
mắc, triển khai nhanh nhất các phần việc cần thiết.
Về kỹ thuật và phương án kho bến,
ông Liêm nhấn mạnh Thanh Hóa sẽ phối hợp chặt chẽ với Nghệ An nhằm đảm bảo tính
đồng bộ, phù hợp về quy hoạch và pháp lý. Đồng thời, ông đề nghị nhà đầu tư sớm
hoàn thiện kế hoạch chi tiết, cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết để tỉnh có cơ
sở xem xét và thực hiện thủ tục chấp thuận dự án.
“Tỉnh Thanh Hóa cam kết ưu tiên tối
đa về thời gian, trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên nghe báo cáo tiến độ dự án.
Chúng tôi mong muốn dự án nhanh chóng khởi công và sớm đi vào hoạt động, tạo động
lực tăng trưởng mới cho Khu kinh tế Nghi Sơn và toàn tỉnh,” ông Mai Xuân Liêm
nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng bày tỏ
kỳ vọng SK Innovation sẽ mở rộng đầu tư thêm nhiều dự án mới, đồng thời giới
thiệu thêm các nhà đầu tư khác đến với Nghi Sơn, khai thác tối đa lợi thế hạ tầng
và tiềm năng phát triển của Thanh Hóa.
Về phía doanh nghiệp, đại diện SK
Innovation khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thanh Hóa và Nghệ
An, sớm hoàn thiện lộ trình, mốc tiến độ chi tiết cho toàn bộ dự án. Doanh nghiệp
cũng cho biết sẽ thành lập nhóm làm việc chuyên trách, thúc đẩy các hạng mục tiền
khả thi, đồng thời chuẩn bị cho dự án trung tâm dữ liệu AI gắn kết với hệ sinh
thái năng lượng mà SK Innovation dự kiến triển khai tại Thanh Hóa.
