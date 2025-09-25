Thứ Năm, 25/09/2025

Tiến triển mới tại dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Khu kinh tế Nghi Sơn

Nguyễn Thuấn

25/09/2025, 08:46

Với đề xuất triển khai Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp với dự án Quỳnh Lập, SK Innovation mong muốn gia tăng tính khả thi, giảm chi phí hàng trăm triệu USD và bổ sung nguồn điện linh hoạt cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH SK Innovation (Hàn Quốc), do ông Kim Nam Ho, Phó Chủ tịch HĐQT làm trưởng đoàn, nhằm xúc tiến đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp với cụm Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3/2024, nằm trong danh mục các dự án nguồn điện quan trọng quốc gia theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Dự án được yêu cầu vận hành trong giai đoạn 2025-2030, đồng thời được ưu tiên về tiến độ triển khai nhờ cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, theo Nghị định số 225/2025/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành.

Theo đề xuất của SK Innovation, dự án sẽ được triển khai tại Khu kinh tế Nghi Sơn với công suất 1.500 MW, diện tích sử dụng 33,09 ha đất và 8,46 ha mặt nước. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 51.585 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD), khởi công vào tháng 1/2027 và vận hành thương mại quý IV/2030. Trong vòng đời dự án, doanh nghiệp dự kiến đóng góp ngân sách khoảng 79.575 tỷ đồng. Để đảm bảo hiệu quả, nhà đầu tư sẽ đầu tư tuyến ống kết nối trực tiếp đến kho cảng LNG Quỳnh Lập (Nghệ An).

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Điểm nổi bật trong phương án mà SK Innovation đưa ra là hướng tiếp cận tích hợp hạ tầng, phát triển cụm dự án LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn thay vì chỉ triển khai riêng lẻ. Phương án này giúp tận dụng chung hệ thống kho LNG, cầu cảng, đê chắn sóng của Quỳnh Lập, từ đó giảm chi phí đầu tư khoảng 700 triệu USD.

Ngoài ra, thiết kế kỹ thuật cũng được tối ưu khi bố trí hệ thống thiết bị và đường ống dẫn khí LNG khoa học, rút ngắn hành trình vận chuyển, góp phần nâng cao hiệu quả và độ an toàn vận hành. Theo SK Innovation, với cách tiếp cận mới, dự án hoàn toàn khả thi để đi vào vận hành thương mại vào năm 2030, bổ sung nguồn điện linh hoạt cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đảm bảo cung ứng ổn định cho các ngành công nghiệp trọng điểm tại Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Kim Nam Ho, Phó Chủ tịch HĐQT SK Innovation phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Kim Nam Ho, Phó Chủ tịch HĐQT SK Innovation phát biểu tại buổi làm việc.

Không chỉ dừng lại ở dự án LNG Nghi Sơn, nhà đầu tư cũng bày tỏ sự quan tâm phát triển trung tâm dữ liệu AI, các mô hình năng lượng phân tán (DER), giải pháp DPPA tích hợp năng lượng tái tạo - LNG; đồng thời nghiên cứu thêm một nhà máy điện 1.500 MW khác tại Thanh Hóa trong tương lai.

Tại buổi làm việc, ông Mai Xuân Liêm đánh giá cao đề xuất đầu tư của SK Innovation và khẳng định Thanh Hóa thống nhất với chủ trương xúc tiến dự án. Ngay sau cuộc họp, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm đầu mối, phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc, triển khai nhanh nhất các phần việc cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Về kỹ thuật và phương án kho bến, ông Liêm nhấn mạnh Thanh Hóa sẽ phối hợp chặt chẽ với Nghệ An nhằm đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp về quy hoạch và pháp lý. Đồng thời, ông đề nghị nhà đầu tư sớm hoàn thiện kế hoạch chi tiết, cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết để tỉnh có cơ sở xem xét và thực hiện thủ tục chấp thuận dự án.

“Tỉnh Thanh Hóa cam kết ưu tiên tối đa về thời gian, trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên nghe báo cáo tiến độ dự án. Chúng tôi mong muốn dự án nhanh chóng khởi công và sớm đi vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng mới cho Khu kinh tế Nghi Sơn và toàn tỉnh,” ông Mai Xuân Liêm nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng bày tỏ kỳ vọng SK Innovation sẽ mở rộng đầu tư thêm nhiều dự án mới, đồng thời giới thiệu thêm các nhà đầu tư khác đến với Nghi Sơn, khai thác tối đa lợi thế hạ tầng và tiềm năng phát triển của Thanh Hóa.

Về phía doanh nghiệp, đại diện SK Innovation khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thanh Hóa và Nghệ An, sớm hoàn thiện lộ trình, mốc tiến độ chi tiết cho toàn bộ dự án. Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ thành lập nhóm làm việc chuyên trách, thúc đẩy các hạng mục tiền khả thi, đồng thời chuẩn bị cho dự án trung tâm dữ liệu AI gắn kết với hệ sinh thái năng lượng mà SK Innovation dự kiến triển khai tại Thanh Hóa.

năng lượng tái tạo Nhà máy nhiệt điện LNG SK Innovation Thanh Hóa

