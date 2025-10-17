Thứ Sáu, 17/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

“Tiếng nói Xanh” mùa 3: Năng lượng tuổi trẻ Việt thắp sáng khát vọng xanh

Khánh Huyền

17/10/2025, 15:41

Hàng chục nghìn học sinh trên khắp cả 3 miền đang cùng hòa nhịp trong “Tiếng nói Xanh” mùa 3 - Hành trình lan tỏa tinh thần sống xanh và hành động vì môi trường.

VnEconomy

Từ miền núi Tây Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long, mỗi điểm dừng chân của chương trình đều bừng lên năng lượng trẻ trung, sáng tạo và khát vọng kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam.

Trong hơn một tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi “Tiếng nói Xanh” đã ghé thăm hơn 20 điểm trường THPT trên cả nước. Mỗi điểm dừng chân đều trở thành một không gian sôi động, nơi học sinh nhiệt tình hưởng ứng, thể hiện sự sáng tạo và năng lượng tràn đầy. Những khoảnh khắc này đã mở ra một khởi đầu ấn tượng, hứa hẹn một mùa giải mới đầy hứng khởi và ý nghĩa.

Tại vùng núi Tây Bắc, “Tiếng nói Xanh” đã mang tới cơ hội được trình bày những ý tưởng xanh cho các học sinh trường THPT Chuyên Lào Cai. Chịu ảnh hưởng sau cơn bão số 10, các học sinh tại đây đều nhận thức rõ tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Không ít em đã chủ động đưa ra các đề xuất, giải pháp thiết thực phù hợp với thực tế quê hương mình.

VnEconomy

Tiến sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ “Vì tương lai Xanh”, giải đáp thông tin về cuộc thi cho hàng nghìn học sinh. Tại Thủ đô Hà Nội, “Tiếng nói Xanh” ghé thăm các trường thuộc hệ thống Vinschool, Trường Song ngữ Liên cấp Greenfield, và Trường THPT Chuyên Sơn Tây. Các buổi roadshow đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình từ hàng nghìn học sinh. Nhiều bạn trẻ chia sẻ cởi mở góc nhìn, suy nghĩ và hành động của mình vì một tương lai xanh, bền vững.

Trường THPT A Duy Tiên (Ninh Bình, Hà Nam cũ) đang dẫn đầu về số lượng đơn đăng kí tham gia “Tiếng nói Xanh”. Các học sinh nơi đây cho biết: Cuộc thi chính là cơ hội lớn để phát triển tư duy phản biện, kĩ năng giao tiếp và hùng biện, tranh biện.

Tại trường THPT Chuyên Thái Bình, “Tiếng nói Xanh” mang đến cơ hội để các học sinh được thỏa sức sáng tạo ở nhiều chủ đề môi trường như: Giao thông xanh, giáo dục xanh, thể thao xanh, du lịch xanh,.... Các chủ đề được đánh giá gần gũi, thân quen song vẫn có “đất” để các thí sinh tìm tòi, sáng tạo.
Tại trường THPT Chuyên Thái Bình, “Tiếng nói Xanh” mang đến cơ hội để các học sinh được thỏa sức sáng tạo ở nhiều chủ đề môi trường như: Giao thông xanh, giáo dục xanh, thể thao xanh, du lịch xanh,.... Các chủ đề được đánh giá gần gũi, thân quen song vẫn có “đất” để các thí sinh tìm tòi, sáng tạo.
Tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, các học sinh đều hào hứng tham gia cuộc thi bởi đây chính là sân chơi để bày tỏ quan điểm cá nhân về những vấn đề “nóng” được cả xã hội quan tâm. Trong khi đó, nhiều học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) xem đây là cơ hội để nâng cao kỹ năng mềm cho bản thân và giành được những giải thưởng giá trị.
Tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, các học sinh đều hào hứng tham gia cuộc thi bởi đây chính là sân chơi để bày tỏ quan điểm cá nhân về những vấn đề “nóng” được cả xã hội quan tâm. Trong khi đó, nhiều học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) xem đây là cơ hội để nâng cao kỹ năng mềm cho bản thân và giành được những giải thưởng giá trị.
Tại Đà Nẵng, “Tiếng nói Xanh” đến với Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, Trường TH-THCS-THPT Sky-Line, Trường Phổ thông FPT và Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thầy Lê Viết Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam cũ), chia sẻ: “Tiếng nói Xanh” không chỉ mang tới các phần thưởng ý nghĩa hay cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm, mà quan trọng hơn, cuộc thi còn góp phần hình thành nhận thức cho các học sinh về việc bảo vệ môi trường ngay tại nơi mình học tập, sinh sống”.
Tại Đà Nẵng, “Tiếng nói Xanh” đến với Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, Trường TH-THCS-THPT Sky-Line, Trường Phổ thông FPT và Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thầy Lê Viết Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam cũ), chia sẻ: “Tiếng nói Xanh” không chỉ mang tới các phần thưởng ý nghĩa hay cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm, mà quan trọng hơn, cuộc thi còn góp phần hình thành nhận thức cho các học sinh về việc bảo vệ môi trường ngay tại nơi mình học tập, sinh sống”.
Đến với phương Nam, “Tiếng nói Xanh” đã được lan toả đến hàng nghìn học sinh tại Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP.HCM, trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trường Phổ thông Liên cấp Việt Úc (TP.HCM), Trung học Vinschool Central Park (TP.HCM) và Trung học Vinschool Grand Park (TP.HCM). Tại buổi giao lưu với Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), bà Phan Mỹ Linh - Đồng sáng lập Liên đoàn Tranh biện Việt Nam, Cố vấn chuyên môn cao cấp của cuộc thi, đã chia sẻ chi tiết về thể thức thi đấu Nghị viện Anh (BP) của Bảng Tiếng Anh - khác biệt lớn nhất của “Tiếng nói Xanh” năm nay.
Đến với phương Nam, “Tiếng nói Xanh” đã được lan toả đến hàng nghìn học sinh tại Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP.HCM, trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trường Phổ thông Liên cấp Việt Úc (TP.HCM), Trung học Vinschool Central Park (TP.HCM) và Trung học Vinschool Grand Park (TP.HCM). Tại buổi giao lưu với Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), bà Phan Mỹ Linh - Đồng sáng lập Liên đoàn Tranh biện Việt Nam, Cố vấn chuyên môn cao cấp của cuộc thi, đã chia sẻ chi tiết về thể thức thi đấu Nghị viện Anh (BP) của Bảng Tiếng Anh - khác biệt lớn nhất của “Tiếng nói Xanh” năm nay.

Các học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Vũng Tàu) được giới thiệu về những thử thách mới trong Bảng Tiếng Anh – một nội dung thi giúp trau dồi kĩ năng phản biện, ứng biến và sáng tạo.

Tại điểm cầu Cần Thơ, “Tiếng nói Xanh” đã tới với Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng và Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Hàng nghìn học sinh háo hức đón nhận những thông tin hữu ích về cuộc thi. Trong đó, chủ đề “Lối sống xanh” được nhiều bạn trẻ đóng góp ý kiến, thảo luận sôi nổi. Đồng Diễm Hương, học sinh lớp 10T1, Trường THPT Chuyên Vị Thanh, chia sẻ: “Khi chúng ta muốn bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất, điều đầu tiên là phải thay đổi chính bản thân mình. Bắt đầu từ những hành động nhỏ, mỗi người đều có thể góp phần tạo nên sự khác biệt”.
Tại điểm cầu Cần Thơ, “Tiếng nói Xanh” đã tới với Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng và Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Hàng nghìn học sinh háo hức đón nhận những thông tin hữu ích về cuộc thi. Trong đó, chủ đề “Lối sống xanh” được nhiều bạn trẻ đóng góp ý kiến, thảo luận sôi nổi. Đồng Diễm Hương, học sinh lớp 10T1, Trường THPT Chuyên Vị Thanh, chia sẻ: “Khi chúng ta muốn bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất, điều đầu tiên là phải thay đổi chính bản thân mình. Bắt đầu từ những hành động nhỏ, mỗi người đều có thể góp phần tạo nên sự khác biệt”.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” là dự án thuộc chương trình Giáo dục Xanh, nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup giai đoạn 2023-2028. Cuộc thi dành cho toàn bộ học sinh THPT trên cả nước. Sau hai mùa tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 6.000 thí sinh đến từ hàng trăm trường THPT ở 33/34 tỉnh, thành.

Bước sang mùa 3 năm 2025, Tiếng nói Xanh có giá trị giải thưởng lên đến gần 18 tỷ đồng.

Thời gian nhận đăng ký dự thi: Từ ngày 15/9/2025 đến hết ngày 31/10/2025.

Thí sinh đăng ký tham gia qua website: talkgreenfuture.net.

Từ khóa:

Tập đoàn Vingroup Tiếng nói Xanh

Đọc thêm

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng...

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

TP.Hồ Chí Minh hiện có 2.251 thủ tục hành chính đang được áp dụng; trong đó, 1.996 thủ tục đã cung cấp trực tuyến, gồm 1.778 thủ tục toàn trình và 218 thủ tục một phần, đạt tỷ lệ 89,1%, vượt chỉ tiêu năm 2025...

Người lao động thu nhập thấp sẽ được nhận 1,3 triệu đồng quà Tết của Công đoàn

Người lao động thu nhập thấp sẽ được nhận 1,3 triệu đồng quà Tết của Công đoàn

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp sẽ được nhận quà Tết của Công đoàn, với mức dự kiến 1,3 triệu đồng/người trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026…

Cuối 2025 sẽ quản lý tập trung người hành nghề khám chữa bệnh trên cả nước

Cuối 2025 sẽ quản lý tập trung người hành nghề khám chữa bệnh trên cả nước

Dự kiến đến cuối năm 2025, khoảng 850.000 người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước sẽ được quản lý hành nghề tập trung. Căn cước công dân cũng sẽ là giấy phép hành nghề của mỗi cá nhân...

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sạt lở tại nhiều khu vực miền núi Quảng Trị

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sạt lở tại nhiều khu vực miền núi Quảng Trị

Từ đêm 15 đến sáng 16/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn Quảng Trị đã gây ngập cục bộ và sạt lở tại một số tuyến giao thông miền núi, ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của người dân.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Tài chính

2

Đô thị cảng Phú Mỹ: Từ hạ tầng logistics đến cú hích giá trị bất động sản

Bất động sản

3

Các ngành hàng Shopee Mall ghi nhận tăng trưởng đơn hàng lên đến 25 lần trong dịp “10/10 đại tiệc thương hiệu”

Doanh nghiệp

4

Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030

Tiêu điểm

5

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy