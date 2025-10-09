Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp nhà nước hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh trước 25/10

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Hoàng Sơn
09/10/2025, 08:34
Tại Công điện số 191/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước phải hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2025 trước ngày 25/10 nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%...
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện số 191/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
Đây là động thái chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ trong bối cảnh cần phát huy vai trò của khu vực doanh nghiệp nhà nước nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025.
Theo công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo quản lý chặt chẽ tài sản, đất đai của Nhà nước.
Trong đó, báo cáo cần phản ánh rõ kết quả sản xuất kinh doanh của ba quý đầu năm 2025, ước thực hiện cả năm 2025 bao gồm các chỉ tiêu về (i) doanh thu, (ii) lợi nhuận sau thuế, (iii) sử dụng lao động, (iv) thu nhập bình quân của người lao động, (v) tiến độ cơ cấu lại và (vi) cổ phần hóa doanh nghiệp.
Công điện số 191/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ
Cụ thể, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước phải khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2025.
Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu các doanh nghịệp cần nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc cùng những kiến nghị, đề xuất để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đã được giao.
Trên cơ sở các báo cáo này, Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo chung trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2025, nhằm đề xuất những giải pháp chỉ đạo cụ thể để khu vực doanh nghiệp nhà nước hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước năm 2025 trên 8%.
Song song với đó, Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường rà soát và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trong các công ty nông, lâm nghiệp.
Theo đó, Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước quản lý đất đai theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 103-KL/TW ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp khẩn trương rà soát hiện trạng đất đai có nguồn gốc nông lâm trường.
Việc rà soát phải phân loại rõ đất sử dụng đúng mục đích, đất sử dụng sai mục đích, đất bỏ hoang, đất cho thuê, đất khoán, cũng như các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm. Kết quả rà soát và kiến nghị, đề xuất phải được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/10/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.
Sau khi nhận báo cáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2025. Đây cũng là căn cứ để Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp, đặc biệt là ở khâu quản lý, sử dụng đất đai.
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng ở vùng giá cao chưa từng thấy của kim loại quý này...
Thặng dư thương mại tháng 9 giảm 23,4% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng giảm 20,4% so với cùng kỳ 2024. Thặng dư thương mại thu hẹp có thể làm gia tăng áp lực lên tỷ giá và cán cân thanh toán trong quý cuối năm, vốn là giai đoạn cao điểm về nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, thanh toán quốc tế…
Công điện nêu rõ, Chính phủ ghi nhận những nỗ lực cải cách của toàn ngành chứng khoán trong việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế...
Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, toàn ngành Hải quan đã phát hiện 13.328 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá vi phạm 17.695 tỷ đồng. Nổi lên trong đó là buôn lậu vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới...
Khoảng 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chuyển sang hình thức tự khai từ năm 2026. Chính sách mới được kỳ vọng tăng tính minh bạch và công bằng trong quản lý thuế, song vẫn bộc lộ không ít trở ngại, từ hạ tầng công nghệ, kỹ năng số cho đến tâm lý e ngại thay đổi của người nộp thuế…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
eMagazine
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: