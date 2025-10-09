Thứ Năm, 09/10/2025

Trang chủ Tài chính

Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp nhà nước hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh trước 25/10

Hoàng Sơn

09/10/2025, 08:34

Tại Công điện số 191/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước phải hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2025 trước ngày 25/10 nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%...

Doanh nghiệp nhà nước hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh trước 25/10
Doanh nghiệp nhà nước hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh trước 25/10

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện số 191/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Đây là động thái chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ trong bối cảnh cần phát huy vai trò của khu vực doanh nghiệp nhà nước nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025.

Theo công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo quản lý chặt chẽ tài sản, đất đai của Nhà nước.

Trong đó, báo cáo cần phản ánh rõ kết quả sản xuất kinh doanh của ba quý đầu năm 2025, ước thực hiện cả năm 2025 bao gồm các chỉ tiêu về (i) doanh thu, (ii) lợi nhuận sau thuế, (iii) sử dụng lao động, (iv) thu nhập bình quân của người lao động, (v) tiến độ cơ cấu lại và (vi) cổ phần hóa doanh nghiệp.

Công điện số 191/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ

Cụ thể, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước phải khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2025.

Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu các doanh nghịệp cần nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc cùng những kiến nghị, đề xuất để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đã được giao.

Trên cơ sở các báo cáo này, Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo chung trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2025, nhằm đề xuất những giải pháp chỉ đạo cụ thể để khu vực doanh nghiệp nhà nước hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước năm 2025 trên 8%.

Song song với đó, Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường rà soát và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trong các công ty nông, lâm nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước quản lý đất đai theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 103-KL/TW ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp khẩn trương rà soát hiện trạng đất đai có nguồn gốc nông lâm trường.

Việc rà soát phải phân loại rõ đất sử dụng đúng mục đích, đất sử dụng sai mục đích, đất bỏ hoang, đất cho thuê, đất khoán, cũng như các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm. Kết quả rà soát và kiến nghị, đề xuất phải được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/10/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Sau khi nhận báo cáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2025. Đây cũng là căn cứ để Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp, đặc biệt là ở khâu quản lý, sử dụng đất đai.

Tiếp tục áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước đến hết năm 2025

06:59, 08/10/2025

Tiếp tục áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước đến hết năm 2025

Kéo dài hiệu lực 5 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

07:36, 29/08/2025

Kéo dài hiệu lực 5 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bộ Tài Chính Công điện 191 Doanh nghiệp đã cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước hiệu quả hoạt động nông lâm nghiệp sản xuất kinh doanh tài chính tăng trưởng kinh tế

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng ở vùng giá cao chưa từng thấy của kim loại quý này...

Thặng dư thương mại 9 tháng giảm 20,4% so với cùng kỳ

Thặng dư thương mại 9 tháng giảm 20,4% so với cùng kỳ

Thặng dư thương mại tháng 9 giảm 23,4% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng giảm 20,4% so với cùng kỳ 2024. Thặng dư thương mại thu hẹp có thể làm gia tăng áp lực lên tỷ giá và cán cân thanh toán trong quý cuối năm, vốn là giai đoạn cao điểm về nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, thanh toán quốc tế…

Khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Công điện nêu rõ, Chính phủ ghi nhận những nỗ lực cải cách của toàn ngành chứng khoán trong việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế...

Hải quan xử lý 13.328 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 9 tháng

Hải quan xử lý 13.328 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 9 tháng

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, toàn ngành Hải quan đã phát hiện 13.328 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá vi phạm 17.695 tỷ đồng. Nổi lên trong đó là buôn lậu vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới...

Cục Thuế: Không xử phạt sai sót và nhầm lẫn trong giai đoạn đầu bỏ thuế khoán

Cục Thuế: Không xử phạt sai sót và nhầm lẫn trong giai đoạn đầu bỏ thuế khoán

Khoảng 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chuyển sang hình thức tự khai từ năm 2026. Chính sách mới được kỳ vọng tăng tính minh bạch và công bằng trong quản lý thuế, song vẫn bộc lộ không ít trở ngại, từ hạ tầng công nghệ, kỹ năng số cho đến tâm lý e ngại thay đổi của người nộp thuế…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

1

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

2

Thế hệ trẻ logistics định hình chuỗi cung ứng xanh trong kỷ nguyên AI

Thị trường

3

Khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiêu điểm

4

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Kinh tế số

5

Hàng không Việt Nam cất cánh: Từ “sân bay không giấy tờ” đến siêu dự án Long Thành

Nhà đầu tư

