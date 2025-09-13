Thứ Bảy, 13/09/2025

Trang chủ Thị trường

Tìm kiếm giải pháp đột phá cho ngành chăn nuôi Việt Nam

Chu Khôi

13/09/2025, 10:26

Vietstock 2025 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ tiên tiến, mà còn là diễn đàn chia sẻ tri thức, định hình xu hướng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đây là cơ hội để ngành chăn nuôi Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, đột phá bằng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập…

Đại diện lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y chia sẻ thông tin về Vietstock 2025.
Đại diện lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y chia sẻ thông tin về Vietstock 2025.

Ngày 12/9/2025 tại Hà Nội, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Tập đoàn Informa Markets tổ chức họp báo giới thiệu Vietstock 2025 – Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/10/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), đánh dấu hơn 20 năm Vietstock trở thành cầu nối hợp tác uy tín cho ngành chăn nuôi Việt Nam và khu vực ASEAN.

KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

PGS.TS. Phạm Kim Đăng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết Triển lãm năm nay mang chủ đề “Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi”, tập trung thảo luận xu hướng mới, giải pháp quản trị, công nghệ hiện đại, đồng thời định hướng phát triển nhanh và bền vững.

Trong hơn tám thập kỷ qua, ngành chăn nuôi Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ mô hình tiểu nông sang công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Năm 2024, giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 5,4% so với năm 2023, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành nông nghiệp (3,27%). Sản lượng thịt đạt hơn 8,28 triệu tấn, trứng hơn 20,2 tỷ quả, sữa tươi 1,2 triệu tấn.

Ông Phạm Kim Đăng:
Ông Phạm Kim Đăng: "Ngành chăn nuôi đang tạo sinh kế cho khoảng 6,5 triệu hộ nông dân".

Ngành chăn nuôi Việt Nam đã vươn lên trong nhóm dẫn đầu thế giới. Cụ thể, đàn lợn đứng thứ 5 về số lượng, thứ 6 về sản lượng; đàn thủy cầm đứng thứ 2 toàn cầu; sản lượng sữa tươi đứng thứ 3 ASEAN; thức ăn chăn nuôi công nghiệp đạt 21,5 triệu tấn, đứng đầu Đông Nam Á và thứ 12 thế giới.

Đặc biệt, công tác thú y đạt thành tựu quan trọng khi Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi, xuất khẩu thuốc thú y sang hơn 45 quốc gia, mang về hàng trăm triệu USD. Ngành chăn nuôi không chỉ đóng góp 25–27% GDP nông nghiệp, mà còn tạo sinh kế cho khoảng 6,5 triệu hộ nông dân, đảm bảo an ninh dinh dưỡng cho hơn 100 triệu dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, ngành vẫn đối mặt nhiều thách thức: dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ còn cao (gần 50% sản lượng đến từ nông hộ), thiếu liên kết theo chuỗi giá trị, phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, hệ thống giết mổ tập trung còn hạn chế, tỷ lệ chế biến sâu chưa cao, dữ liệu quản lý và dự báo thị trường còn yếu.

Quang cảnh họp báo tại Hà Nội.
Quang cảnh họp báo tại Hà Nội.

Trước bối cảnh đó, việc ứng dụng AI, IoT, cảm biến quản lý thức ăn và môi trường chuồng trại, công nghệ tái chế chất thải thành phân bón hữu cơ và năng lượng tái tạo đang trở thành xu hướng tất yếu. Cục Chăn nuôi và Thú y đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi, hình thành không gian số thống nhất, làm nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện trong nông nghiệp.

“Triển lãm Vietstock 2025 sẽ diễn ra từ 8-10/10/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, TP. Hồ Chí Minh, được tổ chức với sự phối hợp của hơn 50 tổ chức, hiệp hội, cơ quan ban ngành và đơn vị truyền thông, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp trưng bày và dự kiến thu hút 13.000 khách tham quan chuyên ngành từ 40 quốc gia trên diện tích hơn 13.000 m2”. 
Ông Dương Tất Thắng, Cục Trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y. 

TÂM ĐIỂM KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ TRI THỨC NGÀNH CHĂN NUÔI

Bà Nguyễn Phương Thảo – Trưởng Dự án cấp cao của Tập đoàn Informa Markets nhấn mạnh, sau hơn 20 năm đồng hành cùng ngành chăn nuôi Việt Nam, Vietstock đã trở thành nền tảng tin cậy giúp doanh nghiệp và chuyên gia kết nối, trao đổi công nghệ, thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Phương Thảo:
Bà Nguyễn Phương Thảo: "Vietstock đã trở thành nền tảng tin cậy giúp doanh nghiệp và chuyên gia kết nối, trao đổi công nghệ, thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững".

Sự kiện năm nay bao gồm nhiều hoạt động chính, trong đó Hội chợ Triển lãm với diện tích lên 13.000 m2. Khu gian hàng Việt Nam được thiết kế riêng, có chính sách trợ giá cho doanh nghiệp trong nước, với trung tâm là gian hàng của Cục Chăn nuôi và Thú y. Đây sẽ là điểm nhấn, quảng bá hình ảnh và năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt. Cùng với đó, Giải thưởng Chăn nuôi Vietstock với hơn 20 hạng mục, nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho ngành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi.

Mặt bằng Khu Hội chợ triển lãm.
Mặt bằng Khu Hội chợ triển lãm.

Vietstock 2025 có chuỗi hội thảo chuyên ngành với hơn 70 phiên thảo luận, tập trung vào các chủ đề quan trọng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phúc lợi động vật, dinh dưỡng và thức ăn, năng lượng tái tạo, kiểm soát khí thải nhà kính.

Trong đó, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ chủ trì 3 phiên hội thảo: Phiên toàn thể: “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì chăn nuôi bền vững”; Phiên chuyên đề 1: “Nâng cao năng lực phát triển bền vững ngành chăn nuôi phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp”; Phiên chuyên đề 2: “Nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý vaccine và thuốc thú y thích ứng tình hình mới”.

Diễn đàn Kháng thuốc kháng sinh (AMR Forum) lần đầu tiên tổ chức tại Vietstock, quy tụ chuyên gia quốc tế và trong nước, tập trung bàn giải pháp chống kháng thuốc kháng sinh trong sản xuất chăn nuôi, một trong những thách thức cấp bách nhất hiện nay.

VnEconomy

Điểm nhấn của chuỗi hội thảo là “Hội nghị bàn tròn các hiệp hội chăn nuôi ASEAN”, tạo cơ hội kết nối giữa các hiệp hội trong khu vực, chia sẻ kinh nghiệm, thách thức và mô hình thành công nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực.

Bên cạnh đó, triển lãm còn có các hội thảo kỹ thuật do doanh nghiệp tổ chức, giới thiệu công nghệ và giải pháp mới nhất; hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y với doanh nghiệp trong và ngoài nước về quy định nhập khẩu giống, thức ăn và phụ gia chăn nuôi; cùng chương trình hỗ trợ xe đưa đón khách đoàn từ các tỉnh lân cận.

chăn nuôi Hội chợ triển lãm nông sản thị trường Vietstock Vneconomy

Các ngành công nghiệp nền tảng tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường

Các ngành công nghiệp nền tảng tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu, công nghệ phòng sạch, các ngành công nghiệp nền tảng của Việt Nam mong muốn tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu...

Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền

Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền

“Phí giao dịch qua các sàn thương mại điện tử cần được đưa vào danh mục nhà nước quản lý giá và chống độc quyền, cho doanh nghiệp Việt bớt khổ vì các doanh nghiệp nước ngoài (là chủ sàn) tăng phí vô tội vạ”...

Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam

Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam

Ngày 11/9/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khởi động Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên, áp dụng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0 (PCI 2.0).

Việt Nam nỗ lực đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Việt Nam nỗ lực đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Chia sẻ với Phái đoàn Liên minh Châu Âu, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, Việt Nam khẳng định mức độ sẵn sàng cao trong tiến trình cấp phép FLEGT, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới từ quốc tế, đặc biệt là Quy định chống mất rừng (EUDR) của EU. Truy xuất nguồn gốc từng sản phẩm gỗ được xem là "chìa khóa" ngăn chặn suy thoái rừng, bảo vệ môi trường và nâng cao uy tín của Việt Nam – trung tâm chế biến gỗ hàng đầu thế giới…

Đề xuất miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu cho dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ

Đề xuất miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu cho dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ

Bộ Tài chính đề xuất miễn trừ áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (QDMTT theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu) đối với các dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ, nhằm tránh nguy cơ phát sinh nghĩa vụ bồi thường cho nhà đầu tư…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

