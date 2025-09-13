Tìm kiếm giải pháp đột phá cho ngành chăn nuôi Việt Nam
Chu Khôi
13/09/2025, 10:26
Vietstock 2025 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ tiên tiến, mà còn là diễn đàn chia sẻ tri thức, định hình xu hướng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đây là cơ hội để ngành chăn nuôi Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, đột phá bằng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập…
Ngày 12/9/2025 tại Hà Nội,
Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Tập đoàn
Informa Markets tổ chức họp báo giới thiệu Vietstock 2025 – Triển lãm quốc tế
chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam.
Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/10/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), đánh dấu hơn 20 năm Vietstock trở thành cầu nối hợp tác uy tín cho ngành chăn
nuôi Việt Nam và khu vực ASEAN.
KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG
PGS.TS. Phạm Kim Đăng – Phó Cục
trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết Triển lãm năm nay mang chủ đề “Thúc đẩy
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững
ngành chăn nuôi”, tập trung thảo luận xu hướng mới, giải pháp quản trị, công
nghệ hiện đại, đồng thời định hướng phát triển nhanh và bền vững.
Trong hơn tám thập kỷ qua,
ngành chăn nuôi Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ mô hình tiểu nông
sang công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Năm 2024, giá trị sản xuất chăn nuôi
tăng 5,4% so với năm 2023, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành nông
nghiệp (3,27%). Sản lượng thịt đạt hơn 8,28 triệu tấn, trứng hơn 20,2 tỷ quả, sữa
tươi 1,2 triệu tấn.
Ngành chăn nuôi Việt Nam đã vươn lên trong nhóm dẫn đầu thế giới. Cụ thể, đàn lợn
đứng thứ 5 về số lượng, thứ 6 về sản lượng; đàn thủy cầm đứng thứ 2 toàn cầu; sản
lượng sữa tươi đứng thứ 3 ASEAN; thức ăn chăn nuôi công nghiệp đạt 21,5 triệu tấn,
đứng đầu Đông Nam Á và thứ 12 thế giới.
Đặc biệt, công tác thú y đạt
thành tựu quan trọng khi Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên sản xuất thành
công vaccine dịch tả lợn châu Phi, xuất khẩu thuốc thú y sang hơn 45 quốc gia,
mang về hàng trăm triệu USD. Ngành chăn nuôi không chỉ đóng góp 25–27% GDP nông
nghiệp, mà còn tạo sinh kế cho khoảng 6,5 triệu hộ nông dân, đảm bảo an ninh
dinh dưỡng cho hơn 100 triệu dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những
thành tựu, ngành vẫn đối mặt nhiều thách thức: dịch bệnh diễn biến phức tạp,
tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ còn cao (gần
50% sản lượng đến từ nông hộ), thiếu liên kết theo chuỗi giá trị, phụ thuộc lớn
vào nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, hệ thống giết mổ tập trung còn hạn
chế, tỷ lệ chế biến sâu chưa cao, dữ liệu quản lý và dự báo thị trường còn yếu.
Trước bối cảnh đó, việc ứng
dụng AI, IoT, cảm biến quản lý thức ăn và môi trường chuồng trại, công nghệ tái
chế chất thải thành phân bón hữu cơ và năng lượng tái tạo đang trở thành xu hướng
tất yếu. Cục Chăn nuôi và Thú y đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về
chăn nuôi, hình thành không gian số thống nhất, làm nền tảng cho chuyển đổi số
toàn diện trong nông nghiệp.
TÂM ĐIỂM KẾT NỐI VÀ
CHIA SẺ TRI THỨC NGÀNH CHĂN NUÔI
Bà Nguyễn Phương Thảo –
Trưởng Dự án cấp cao của Tập đoàn Informa Markets nhấn mạnh, sau hơn 20 năm đồng
hành cùng ngành chăn nuôi Việt Nam, Vietstock đã trở thành nền tảng tin cậy
giúp doanh nghiệp và chuyên gia kết nối, trao đổi công nghệ, thúc đẩy hợp tác
phát triển bền vững.
Sự kiện năm nay bao gồm
nhiều hoạt động chính, trong đó Hội chợ Triển lãm với diện tích lên 13.000 m2. Khu
gian hàng Việt Nam được thiết kế riêng, có chính sách trợ giá cho doanh nghiệp
trong nước, với trung tâm là gian hàng của Cục Chăn nuôi và Thú y. Đây sẽ là điểm
nhấn, quảng bá hình ảnh và năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt. Cùng với đó,
Giải thưởng Chăn nuôi Vietstock với hơn 20 hạng mục, nhằm tôn vinh các tổ chức,
doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho ngành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi.
Vietstock 2025 có chuỗi hội
thảo chuyên ngành với hơn 70 phiên thảo luận, tập trung vào các chủ đề quan trọng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phúc lợi động vật,
dinh dưỡng và thức ăn, năng lượng tái tạo, kiểm soát khí thải nhà kính.
Trong đó, Cục Chăn nuôi và
Thú y sẽ chủ trì 3 phiên hội thảo: Phiên toàn thể: “Ứng dụng khoa học công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì chăn nuôi bền vững”; Phiên chuyên đề 1: “Nâng
cao năng lực phát triển bền vững ngành chăn nuôi phù hợp với mô hình chính quyền
hai cấp”; Phiên chuyên đề 2: “Nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý vaccine và
thuốc thú y thích ứng tình hình mới”.
Diễn đàn Kháng thuốc kháng
sinh (AMR Forum) lần đầu tiên tổ chức tại Vietstock, quy tụ chuyên gia quốc tế
và trong nước, tập trung bàn giải pháp chống kháng thuốc kháng sinh trong sản
xuất chăn nuôi, một trong những thách thức cấp bách nhất hiện nay.
Điểm nhấn của chuỗi hội thảo
là “Hội nghị bàn tròn các hiệp hội chăn nuôi ASEAN”, tạo cơ hội kết nối giữa
các hiệp hội trong khu vực, chia sẻ kinh nghiệm, thách thức và mô hình thành
công nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực.
Bên cạnh đó, triển lãm còn
có các hội thảo kỹ thuật do doanh nghiệp tổ chức, giới thiệu công nghệ và giải
pháp mới nhất; hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y với
doanh nghiệp trong và ngoài nước về quy định nhập khẩu giống, thức ăn và phụ
gia chăn nuôi; cùng chương trình hỗ trợ xe đưa đón khách đoàn từ các tỉnh lân cận.
