Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Tin tặc đánh cắp thông tin hàng triệu khách hàng của Gucci, Balenciaga và McQueen

Hạ Chi

18/09/2025, 15:41

Các tin tặc tự xưng là nhóm "Shiny Hunters" tiết lộ đang nắm giữ dữ liệu liên quan đến 7,4 triệu thông tin khách hàng của tập đoàn xa xỉ Kering…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo BBC, nhóm này đã đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu khách hàng từ các thương hiệu xa xỉ Gucci, Balenciaga và Alexander McQueen trong một cuộc tấn công mạng nhằm vào Kering – tập đoàn mẹ của các nhãn hiệu trên, có trụ sở tại Pháp.

Trong tuyên bố đưa ra, Kering xác nhận vụ vi phạm nhưng không nêu rõ các thương hiệu bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp này cho biết, vào tháng 6, họ đã phát hiện “một bên thứ ba trái phép đã tạm thời xâm nhập vào hệ thống và tiếp cận dữ liệu khách hàng ở mức hạn chế tại một số thương hiệu thuộc tập đoàn”. 

Sự cố này nằm trong làn sóng tấn công mạng nhắm vào ngành thời trang xa xỉ thời gian qua. Trước đó, nhiều thương hiệu khác cũng trở thành nạn nhân, bao gồm Cartier thuộc tập đoàn Richemont và một số nhãn hàng của LVMH.

Vào tháng 7, cơ quan giám sát quyền riêng tư tại Hồng Kông đã mở cuộc điều tra về một vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến khoảng 419.000 khách hàng của Louis Vuitton (thuộc LVMH).

Theo BBC, dữ liệu bị đánh cắp bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ cư trú và tổng chi tiêu của khách hàng tại các cửa hàng.

Tuy nhiên, Kering khẳng định không có thông tin tài chính nào như số thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng bị lộ.

Tập đoàn này cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, các thương hiệu đã báo cáo sự cố tới cơ quan chức năng có thẩm quyền và thông báo đến khách hàng theo quy định tại từng quốc gia.

Khi được Reuters hỏi về những thị trường cụ thể bị ảnh hưởng, Kering từ chối đưa ra bình luận.

Từ khóa:

Alexander McQueen Balenciaga bảo mật thông tin dữ liệu khách hàng Gucci kinh tế số Shiny Hunters tấn công mạng thương hiệu xa xỉ vi phạm dữ liệu

Đọc thêm

Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực AI, điện toán đám mây

Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực AI, điện toán đám mây

Đại diện nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc đã chia sẻ kế hoạch đầu tư và mong muốn cùng Việt Nam phát triển các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, kinh tế số và năng lượng tái tạo...

Nhiều giải pháp công nghệ ứng dụng trong đời sống trình diễn tại Tech4Life 2025

Nhiều giải pháp công nghệ ứng dụng trong đời sống trình diễn tại Tech4Life 2025

Tech4life 2025 với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống” thu hút hơn 2.500 lượt khách mời, 60 doanh nghiệp trưng bày các giải pháp công nghệ, hơn 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và R&D của 30 trường đại học, cao đẳng…

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

Trong số 65 chỉ tiêu mà Đà Nẵng đặt ra đến năm 2030, có nhiều chỉ tiêu đáng chú ý như có ít nhất một doanh nghiệp công nghệ số với nhân lực 15000 người hoặc đạt doanh thu hai tỷ USD/năm; thí điểm và tiến đến triển khai kinh doanh tài sản số bằng NFT…

Các con số nổi bật tại sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee

Các con số nổi bật tại sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee

Các chương trình mua sắm - giải trí đa dạng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ thương hiệu và người bán đã tạo nên sức hút cho sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee.

Chip AI của Alibaba đạt sức mạnh ngang ngửa Nvidia H20?

Chip AI của Alibaba đạt sức mạnh ngang ngửa Nvidia H20?

Các nhà phát triển Trung Quốc đang tiến dần đến việc tự thiết kế những dòng chip tiên tiến, đủ khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Mục tiêu lớn, thách thức nhiều

Dân sinh

2

Ecosystem Loyalty - Xu hướng marketing mà quản lý doanh nghiệp không thể bỏ qua

Doanh nghiệp

3

Nghị định số 248/2025/NĐ-CP: Lương lãnh đạo doanh nghiệp linh hoạt, gắn chặt với hiệu quả

Tiêu điểm

4

Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ

Du lịch

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân là trung tâm, chủ thể của phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy