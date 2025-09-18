Tin tặc đánh cắp thông tin hàng triệu khách hàng của Gucci, Balenciaga và McQueen

Các tin tặc tự xưng là nhóm "Shiny Hunters" tiết lộ đang nắm giữ dữ liệu liên quan đến 7,4 triệu thông tin khách hàng của tập đoàn xa xỉ Kering…

Theo BBC, nhóm này đã đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu khách hàng từ các thương hiệu xa xỉ Gucci, Balenciaga và Alexander McQueen trong một cuộc tấn công mạng nhằm vào Kering – tập đoàn mẹ của các nhãn hiệu trên, có trụ sở tại Pháp.

Trong tuyên bố đưa ra, Kering xác nhận vụ vi phạm nhưng không nêu rõ các thương hiệu bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp này cho biết, vào tháng 6, họ đã phát hiện “một bên thứ ba trái phép đã tạm thời xâm nhập vào hệ thống và tiếp cận dữ liệu khách hàng ở mức hạn chế tại một số thương hiệu thuộc tập đoàn”.

Sự cố này nằm trong làn sóng tấn công mạng nhắm vào ngành thời trang xa xỉ thời gian qua. Trước đó, nhiều thương hiệu khác cũng trở thành nạn nhân, bao gồm Cartier thuộc tập đoàn Richemont và một số nhãn hàng của LVMH.

Vào tháng 7, cơ quan giám sát quyền riêng tư tại Hồng Kông đã mở cuộc điều tra về một vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến khoảng 419.000 khách hàng của Louis Vuitton (thuộc LVMH).

Theo BBC, dữ liệu bị đánh cắp bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ cư trú và tổng chi tiêu của khách hàng tại các cửa hàng.

Tuy nhiên, Kering khẳng định không có thông tin tài chính nào như số thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng bị lộ.

Tập đoàn này cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, các thương hiệu đã báo cáo sự cố tới cơ quan chức năng có thẩm quyền và thông báo đến khách hàng theo quy định tại từng quốc gia.

Khi được Reuters hỏi về những thị trường cụ thể bị ảnh hưởng, Kering từ chối đưa ra bình luận.