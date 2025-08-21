Tỉnh cực Nam bứt phá hạ tầng, mở rộng cửa ngõ và "lá chắn" an ninh - quốc phòng

Với loạt dự án chiến lược về cao tốc, cảng biển, sân bay, tỉnh Cà Mau đang bứt phá hạ tầng, mở rộng cửa ngõ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẳng định vị thế chiến lược về quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế...

Ngày 19/8, tại xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Buổi lễ được kết nối trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội và 80 điểm cầu trên cả nước.

Dự buổi lễ, có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

BỨT PHÁ HẠ TẦNG, MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI

Tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai được Trung ương giao Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư.

Tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi dài 81 km, quy mô 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 100 km/h, chia làm 2 dự án độc lập gồm: Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Cái Nước (42 km) và Dự án đường bộ cao tốc Cái Nước – Đất Mũi (39km). Đặc biệt, trên tuyến sẽ có một cây cầu dây văng bắt qua sông Cửa Lớn dài 1.500 m.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.

Nối liền với điểm cuối đường bộ cao tốc Cái Nước – Đất Mũi là tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai dài 18,22 km, điểm đầu kết nối với đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và điểm cuối kết nối với Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Công trình được thiết kế theo phương án cầu vượt biển gồm 4 làn xe cơ giới, chiều rộng mặt cầu 17,5 m, tải trọng đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa bằng container.

Đây sẽ là cây cầu có nhịp vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á, là biểu tượng định vị hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới với thiết kế mang tính thẩm mỹ cao tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo cho tỉnh cực Nam của đất nước.

Tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi; tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai; Dự án nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau, là những dự án trọng điểm của tỉnh Cà Mau nằm trong 250 công trình trọng điểm của cả nước được khởi công, khánh thành đồng loạt trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Còn đối với dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai được xây dựng tại Đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi có quy mô xây dựng 1 bến tàu dài 1.000 m, công suất 20 triệu tấn/năm (tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT); nạo vét mở mới 1 luồng tàu dài khoảng 5.000 m, rộng 230 m, vũng quay tàu đường kính 800 m.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai tiếp theo, Bộ Quốc phòng rất mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo.

Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang mong nhận được sự phối hợp, ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau và các địa phương có liên quan, đặc biệt là sự đồng lòng của Nhân dân trong vùng dự án, phấn đấu hoàn thành các dự án đường cao tốc trước ngày 31/12/2028; hoàn thành tuyến giao thông kết nối ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai trong nửa đầu năm 2029.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại, tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi sẽ kết nối thông suốt đường bộ cao tốc từ Cao Bằng - Lạng Sơn đến vùng Đất Mũi Cà Mau - địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Cùng với đó, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ gắn kết cụm đảo với đất liền, phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc thù.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.

“Đây là đòn bẩy để phát triển cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh, định hướng phát triển trở thành “lục địa cực Nam” của đất nước theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau cuối năm 2024. Các dự án, công trình này đều mang tính chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ và là bước đột phá quan trọng cho tỉnh Cà Mau vươn lên trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo và Nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là những định hướng chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tỉnh cam kết sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, kiên quyết không để công trình chậm vì mặt bằng; đồng thời kịp thời xử lý vướng mắc, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công khai, minh bạch.

HƠN 2.400 TỶ ĐỒNG NÂNG CẤP SÂN BAY

Cùng ngày, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công Gói thầu số 12 - Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ, thuộc Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau.

Cảng Hàng không Cà Mau là cảng hàng không nội địa có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh. Đồng thời, giữ vai trò là cửa ngõ giao thông hàng không kết nối cực Nam của Tổ quốc với các trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước.

Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, cơ sở hạ tầng hiện hữu của Cảng Hàng không Cà Mau có quy mô nhỏ, chỉ đáp ứng khai thác các loại tàu bay tầm thấp, đường bay ngắn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng cao về giao thông, kinh tế, du lịch, quốc phòng - an ninh của tỉnh Cà Mau và khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.

Việc đầu tư mở rộng và nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong khai thác hàng không dân dụng, mà còn là yếu tố quan trọng trong đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực ĐBSCL.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan; UBND phường Tân Thành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ACV, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của tỉnh; ACV quan tâm chỉ đạo các nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công trình đúng kế hoạch đề ra.

Trong thời gian thi công, Cảng Hàng không Cà Mau dự kiến đóng cửa 12 tháng (từ ngày 01/11/2025 đến 31/10/2026), hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 10/2026.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có. UBND tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm an toàn và hiệu quả cao nhất.

Với mục tiêu mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau đảm bảo khai thác các loại tàu bay hiện đại như: A320, A321 và tương đương, dự án được giao cho ACV làm chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Tổng Công ty với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Đây là công trình giao thông hàng không cấp I với quy mô bao gồm các hạng mục chính như: Xây dựng đường cất hạ cánh có kích thước 2.400m x 45m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng đảm bảo khai thác tàu bay A320/A321 và tương đương; cải tạo và mở rộng nhà ga hiện hữu, nâng công suất đạt 500.000 hành khách nội địa/năm, có thể mở rộng lên 1 triệu hành khách/năm khi có nhu cầu; xây dựng các hạng mục phụ trợ đồng bộ: đường kết nối nhà ga hành khách và sân đỗ máy bay; đường tuần tra; hệ thống hàng rào và camera an ninh, chiếu sáng hàng rào.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau khi hoàn thành các hạng mục sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới cũng như góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của khu vực.