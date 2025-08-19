Khởi công dự án khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Sáng 19/8, tại Hà Tĩnh, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng đã diễn ra, nằm trong chuỗi sự kiện khánh thành, khởi công các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lễ khởi công được kết nối trực tuyến cùng 80 điểm cầu, điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Tại Hà Tĩnh, bên cạnh dự án hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, còn có hai dự án khác được khởi công gồm khu tái định cư thôn Liên Vinh (phường Hà Huy Tập) và dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thành Sen.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng có tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 13/7/2024.

Với quy mô gần 965 ha, dự án được triển khai tại lô CN4, CN5 thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những khu công nghiệp quy mô lớn bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, việc Tập đoàn Vingroup tiếp tục đầu tư sau các dự án sản xuất ô tô và pin xe điện là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp và niềm tin vào môi trường đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải phát biểu tại lễ khởi công

Ông Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa về thủ tục, hạ tầng và nguồn nhân lực; tháo gỡ vướng mắc kịp thời; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, ổn định xã hội tại các khu vực tái định cư và dự án.

Về phía nhà đầu tư, tỉnh mong muốn Vingroup cùng các đối tác đẩy nhanh tiến độ, thu hút các dự án thứ cấp phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao; tuân thủ quy định pháp luật, cam kết với Chính phủ và địa phương; gắn kết với hạ tầng, liên kết vùng theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội và Quyết định số 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, khẳng định doanh nghiệp sẽ huy động nguồn lực tốt nhất trong thiết kế, thi công và quản trị vận hành, đưa khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng sớm trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh và cả nước.

Bà Thái Thị Thanh Hải – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tại buổi lễ.

Cùng ngày, tại phường Hà Huy Tập, dự án xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh cũng được khởi công. Dự án có tổng vốn đầu tư 37 tỷ đồng, quy mô khoảng 4,9 ha, dự kiến hình thành 85 lô đất có diện tích từ 150 – 300m2, phục vụ tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, tại phường Thành Sen, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã triển khai dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng. Dự án gồm 3 toà nhà cao 12 tầng với hơn 500 căn hộ, 41 căn nhà ở thương mại cao 3 tầng; đi kèm hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm giao thông, cây xanh, bãi đỗ xe, khu thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân đô thị.

Việc đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm tại Hà Tĩnh và các địa phương cả nước trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Các dự án không chỉ giúp mở rộng quỹ đất công nghiệp, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, mà còn giải quyết nhu cầu tái định cư, nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân Hà Tĩnh. Đây cũng là bước đi cụ thể hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng năm 2025 và những năm tiếp theo, đồng thời góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển bền vững của địa phương này.