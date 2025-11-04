TKV nỗ lực vượt bão, nhiều sản phẩm chủ lực tăng trưởng tích cực

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu bão số 11 (Matmo), song kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 10/2025 của TKV vẫn tăng trưởng tích cực. Không chỉ sản lượng than đạt kế hoạch, mà các sản phẩm chủ lực như alumin, đồng, điện đều ghi nhận tăng trưởng...

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực sản xuất than – khoáng sản, làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác và tiêu thụ, đặc biệt là than cho sản xuất điện. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt nhằm ổn định sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng, qua đó giúp kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 10/2025 vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

SẢN LƯỢNG ALUMIN, ĐỒNG, ĐIỆN ĐỀU VƯỢT KẾ HOẠCH

Theo báo cáo của TKV, than nguyên khai sản xuất trong tháng 10 ước đạt 3,0 triệu tấn, bằng 102,9% kế hoạch; lũy kế 10 tháng đạt 32,5 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Than sạch sản xuất đạt 3,3 triệu tấn, lũy kế 10 tháng đạt 32,2 triệu tấn, bằng 103,8% cùng kỳ. Than nhập khẩu ước đạt 259 nghìn tấn, bằng 103,6% kế hoạch, nâng lũy kế 10 tháng lên 8,9 triệu tấn. Tổng lượng tiêu thụ than tháng 10 đạt khoảng 3 triệu tấn, lũy kế 10 tháng đạt 36,7 triệu tấn.

Nhờ tận dụng thời điểm giá alumin thuận lợi, TKV đã đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ alumin, giúp kết quả lĩnh vực khoáng sản duy trì tích cực. Sản xuất alumin tháng 10 đạt 120 nghìn tấn, bằng 104,7% kế hoạch, lũy kế 10 tháng đạt 1,2 triệu tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Tiêu thụ alumin đạt 163,3 nghìn tấn, bằng 122,4% kế hoạch tháng; lũy kế 10 tháng tiêu thụ 1,2 triệu tấn, bằng 102,4% cùng kỳ. Sản lượng quặng bauxit khai thác tháng 10 đạt 580 nghìn tấn, lũy kế 10 tháng 6,4 triệu tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực đồng cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định. Trong đó, tinh quặng đồng tháng 10 đạt 6,2 nghìn tấn, bằng 114,1% kế hoạch, lũy kế 86,4 nghìn tấn; Sản lượng đồng tấm đạt 2,7 nghìn tấn, bằng 105,6% kế hoạch, lũy kế 10 tháng đạt 26,4 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ; Tiêu thụ đồng tấm ước 2,3 nghìn tấn, lũy kế 10 tháng đạt 25,1 nghìn tấn, bằng 103,7% cùng kỳ.

Sản xuất điện đạt 572 triệu kWh trong tháng 10, lũy kế 10 tháng đạt 8,2 tỷ kWh, bằng 106,5% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, các sản phẩm khác cũng ghi nhận kết quả tích cực: thuốc nổ công nghiệp: sản xuất 5,5 nghìn tấn, lũy kế 64,8 nghìn tấn, đạt 102,5% cùng kỳ. Amon Nitrat: sản xuất 15 nghìn tấn, lũy kế 164,5 nghìn tấn, bằng 105,9% cùng kỳ; tiêu thụ 16 nghìn tấn, bằng 106,7% kế hoạch.

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CẢI THIỆN, THU NHẬP NGƯỜI LAO ĐỘNG TĂNG 6,4%

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, TKV đạt doanh thu tháng 10 khoảng 12,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 136 nghìn tỷ đồng, tương đương 100% cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 10 ước 1,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 20,9 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân người lao động đạt 18,1 triệu đồng/tháng, tăng 6,4% so với kế hoạch, thể hiện nỗ lực của TKV trong việc bảo đảm đời sống cán bộ, công nhân viên dù gặp khó khăn về thời tiết và thị trường.

Công tác an toàn – an ninh – môi trường tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt, giúp hoạt động sản xuất diễn ra ổn định, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Tập đoàn cho biết, dự kiến tháng 11, sản lượng than và alumin tiếp tục duy trì ổn định. Tuy nhiên, dự báo tình hình kinh tế – chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với tác động của thời tiết và giá nguyên liệu đầu vào, TKV xác định tháng 11 sẽ còn nhiều khó khăn, đặc biệt là giá alumin có xu hướng giảm và tiêu thụ than chậm lại.

Để hoàn thành kế hoạch năm, TKV sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong khai thác – chế biến, đồng thời tăng cường phòng chống mưa bão và đảm bảo an toàn lao động.

Theo kế hoạch tháng 11, Tập đoàn phấn đấu: sản xuất 3,35 triệu tấn than nguyên khai, 3,75 triệu tấn than sạch, tiêu thụ 4,7 triệu tấn than; 113 nghìn tấn alumin, tiêu thụ 109 nghìn tấn; 4,0 nghìn tấn tinh quặng đồng, tiêu thụ 2,5 nghìn tấn; 1,1 tỷ kWh điện, 5,6 nghìn tấn thuốc nổ, 8,5 nghìn tấn thuốc nổ cung ứng; 15 nghìn tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 11,5 nghìn tấn.

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 11 dự kiến đạt 16,1 nghìn tỷ đồng.

Trong mục tiêu quý 4 và cả năm 2025, Tập đoàn cho biết nhiệm vụ trọng tâm là tăng tốc tiêu thụ than, mở rộng thị trường alumin, nâng cao hiệu quả các nhà máy điện và hóa chất, đồng thời duy trì nghiêm công tác an toàn – môi trường – phòng chống thiên tai, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.