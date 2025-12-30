Thứ Ba, 30/12/2025

Trang chủ Thị trường

TP.Hồ Chí Minh chủ động nguồn hàng, giữ giá ổn định dịp Tết Bính Ngọ

Hoài Niệm

30/12/2025, 08:15

TP.Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng phương án dự trữ, điều tiết nguồn hàng từ rất sớm, trong đó tập trung vào các mặt hàng thiết yếu nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ, giá cả ổn định, phục vụ tốt đời sống người dân, đặc biệt vào dịp cuối năm và Tết Bính Ngọ...

TP.Hồ Chí Minh nỗ lực bình ổn giá cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
TP.Hồ Chí Minh nỗ lực bình ổn giá cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát, nắm chắc tình hình, cân đối cung cầu, ổn định giá cả, hàng hóa, dịch vụ. Bộ yêu cầu việc kê khai giá của doanh nghiệp phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn các mặt hàng xăng dầu và nguồn cung cho thị trường trong dịp tết và cả năm 2026.

Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh cho biết năm nay Thành phố thu hút 72 đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường, phần lớn là các doanh nghiệp có quy mô lớn, thương hiệu uy tín, chiếm thị phần cao và là đầu mối của các chuỗi cung ứng, sản xuất như Saigon Co.op, Satra, Central Retail, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh, WinCommerce, Thế Giới Di Động, Vinamilk, Nutifood, TH True milk, Vissan, C.P. Việt Nam,…Tổng giá trị hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ hơn 26.000 tỷ đồng; trong đó, trên 9.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường, tăng hơn 10% so với dịp tết năm trước.

Nguồn hàng bình ổn giá chiếm 23% - 43% nhu cầu thị trường tháng tết, tạo nguồn cung ứng đủ mạnh nhằm ổn định giá, góp phần kiềm chế lạm phát. Các mặt hàng tham gia bình ổn rất phong phú và đa dạng, gồm: 12 nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc/ gia cầm, rau củ quả, thủy hải sản; 6 nhóm hàng phục vụ học tập như tập vở, đồng phục, dụng cụ học tập...; 6 nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như nước rửa chén, nước giặt, xả vải…

Về giá cả, các doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết giữ ổn định giá bán trong vòng một tháng trước và sau tết, không điều chỉnh tăng giá trong giai đoạn cao điểm. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có chương trình giảm giá sâu trong những ngày cận tết đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm, nước giải khát, bánh, kẹo, mứt, quần áo…

Cũng như mọi năm, để đưa hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng, ngành công thương của Thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch “Bán hàng lưu động - Bình ổn thị trường” năm 2025 - Tết Bính Ngọ 2026, tập trung phục vụ công nhân, người lao động thu nhập thấp tại khu chế xuất, khu công nghiệp và khu vực ngoại thành, bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá hợp lý.

Song song với chương trình bình ổn thị trường, Thành phố đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, nổi bật là chương trình khuyến mại tập trung “Rộn ràng mua sắm xuân” (diễn ra từ 15/11 đến 31/12/2025) với nhiều ưu đãi, giảm giá sâu, đa dạng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các hoạt động kết nối cung cầu, tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền cũng được tổ chức, mang đến thêm lựa chọn cho người dân trong dịp cuối năm, tết.

Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh cho biết hệ thống thương mại hiện đại trên địa bàn thành phố gồm 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị và hơn 3.600 cửa hàng tiện lợi. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống phân phối này đã thúc đẩy lưu thông hàng hóa và bảo đảm khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Các hệ thống thương mại trên địa bàn cũng đã ký kết hợp đồng thu mua với nhà cung cấp, chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Để bảo đảm chương trình được thực hiện xuyên suốt, liên tục và đồng bộ, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã, phường, đặc khu tăng cường triển khai các giải pháp quản lý giá, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Mục đích nhằm theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, chủ động chuẩn bị phương án điều hòa thị trường;đồng thời không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hay biến động giá bất thường.

UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành, doanh nghiệp tham gia chương trình xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn hàng với giá thành hợp lý, ổn định; bảo đảm cung ứng đầy đủ, sẵn sàng tăng sản lượng vượt mức đã đăng ký khi thị trường có dấu hiệu thiếu hụt cục bộ, nhất là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Sở Tài chính có nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường, chủ động tổng hợp, phân tích, dự báo và phối hợp với các sở ngành, tham mưu UBND Thành phố các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp khi thị trường có biến động.

UBND Thành phố yêu cầu các sở ngành liên quan và UBND cấp xã, phường chịu trách nhiệm tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá, thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm ổn định thị trường trên địa bàn của mình.

bình ổn thị trường Tết Bính Ngọ chương trình khuyến mại Rộn ràng mua sắm xuân cung cầu hàng hóa Tết giá cả hàng hóa Tết 2026 hàng hóa thiết yếu Tết Nguyên đán kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh

