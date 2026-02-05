TNEX bứt phá tăng trưởng nhờ công nghệ và vốn lớn

Với nền tảng vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng cùng năng lực ứng dụng AI và Big Data, TNEX đang tái định nghĩa hiệu quả vận hành trong lĩnh vực tài chính số. Năm 2025, doanh nghiệp không chỉ mở rộng nhanh quy mô tín dụng mà còn tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian duyệt vay xuống 5 giây và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, cho thấy sự trưởng thành rõ nét của mô hình tài chính số toàn diện.

VỐN LỚN TẠO LỰC ĐẨY CHO TĂNG TRƯỞNG CÔNG NGHỆ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của TNEX khi doanh nghiệp hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Quy mô vốn mới không chỉ củng cố nền tảng tài chính và an toàn vốn, mà còn tạo điều kiện để TNEX đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, dữ liệu và tự động hóa vận hành.

Trên nền tảng đó, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng 84% vào cuối năm 2025, phản ánh khả năng chuyển hóa nguồn vốn thành năng lực vận hành thực chất. Trong bối cảnh thị trường tài chính số cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc duy trì được tốc độ tăng trưởng đi cùng sự ổn định cho thấy TNEX đã bước sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu.

Ảnh: TNEX.

DUYỆT VAY 5 GIÂY: CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỐT LÕI

Một trong những điểm nhấn nổi bật của TNEX trong năm 2025 là năng lực tối ưu hóa quy trình thẩm định nhờ ứng dụng AI và Big Data. Toàn bộ quy trình xét duyệt được tự động hóa, cho phép doanh nghiệp rút ngắn thời gian duyệt vay xuống chỉ còn 5 giây.

Đáng chú ý, kết quả này không đến từ một bước nhảy đột ngột mà là quá trình cải tiến liên tục, khi TNEX từng bước rút ngắn thời gian duyệt vay từ 2 phút xuống 1 phút, trước khi xác lập mốc 5 giây. Với trải nghiệm online 100%, khách hàng có thể hoàn tất thủ tục và biết ngay hạn mức giải ngân mà không cần chờ các bước thẩm định phức tạp.

Năng lực công nghệ này đã giúp TNEX được vinh danh với giải thưởng quốc tế “Đột phá sáng tạo công nghệ vay” năm 2025, đồng thời góp phần củng cố lợi thế cạnh tranh của mô hình tài chính số không chi nhánh.

Ảnh: TNEX.

MỞ RỘNG QUY MÔ NHƯNG KHÔNG ĐÁNH ĐỔI CHẤT LƯỢNG

Song song với việc tăng tốc về công nghệ, TNEX ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về quy mô kinh doanh. Năm 2025, quy mô tín dụng từ các sản phẩm số tăng hơn ba lần so với cùng kỳ, trong khi doanh thu từ nhóm sản phẩm trọng yếu tăng gấp bảy lần.

Điểm đáng chú ý là quá trình mở rộng quy mô được thực hiện đi kèm kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Dù dư nợ tăng nhanh, các chỉ số nợ sớm của TNEX vẫn giảm 30%, phản ánh hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu lớn.

Việc phân tích hành vi khách hàng theo thời gian thực và giám sát danh mục tín dụng xuyên suốt vòng đời khoản vay giúp doanh nghiệp duy trì sự cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn hệ thống.

TỐI ƯU CHI PHÍ, GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG

Hiệu quả từ nền tảng công nghệ hiện đại không chỉ thể hiện ở tốc độ xử lý mà còn ở khả năng tối ưu chi phí vận hành. Trong năm 2025, chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) của TNEX giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy mô hình tài chính số không chi nhánh đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Việc tối ưu vận hành giúp TNEX chuyển hóa lợi thế công nghệ thành lợi ích trực tiếp cho hơn 2,6 triệu khách hàng, thông qua trải nghiệm nhanh gọn, minh bạch và chi phí hợp lý. Đồng thời, chiến lược mở rộng hệ sinh thái với các đối tác như ZaloPay, Fiza, MISA ,KiotViet và gần đây nhất là Viettel Post giúp doanh nghiệp tiếp cận sâu rộng hơn tới khách hàng cá nhân và cộng đồng kinh doanh vừa và nhỏ.

Ảnh: TNEX.

HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH TÀI CHÍNH SỐ BỀN VỮNG

Thay vì chạy theo tăng trưởng nóng, TNEX lựa chọn con đường phát triển bền vững, đặt trọng tâm vào hiệu quả vận hành, quản trị rủi ro và minh bạch hóa sản phẩm. Với nền tảng vốn mạnh cùng lợi thế công nghệ tiếp tục được đầu tư, doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tài chính số tại Việt Nam.

Trong giai đoạn 3–5 năm tới, TNEX kỳ vọng tiếp tục mở rộng quy mô một cách thận trọng, tận dụng công nghệ như một đòn bẩy dài hạn để nâng cao chất lượng dịch vụ và trở thành điểm tựa tài chính tin cậy cho hàng triệu người dùng.