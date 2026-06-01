Tổ chức trong nước mua ròng gần 5.500 tỷ tuần qua

Thu Minh

01/06/2026, 08:51

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 5417.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2069.6 tỷ đồng.

VN-Index kết thúc tuần 22/2026 tại 1.863,49 điểm, giảm thêm - 13,64 điểm (-0,73%), qua đó nối dài nhịp điều chỉnh sang tuần thứ hai liên tiếp sau giai đoạn hôi phục mạnh trước đó. Thanh khoản giảm sâu xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần, phản ánh tâm lý thận trọng cao độ và trạng thái đứng ngoài quan sát của dòng tiền.

Cụ thể, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE chỉ đạt 15.699 tỷ đồng/phiên, giảm mạnh - 32,58% so với tuần trước và thấp hơn - 25,40% so với trung bình 5 tuần. Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 22.110 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 17.008 tỷ đồng, giảm lần lượt -32,75% so với tuần trước và -24,75% so với trung bình 5 tuần.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu trụ bắt đầu suy yếu rõ rệt khi lực cầu tại nhóm vốn hóa lớn không còn đủ mạnh để duy trì vai trò nâng đỡ chỉ số như các tuần trước.

Diễn biến này phản ánh trạng thái suy yếu đồng thời của cả giá và thanh khoản, cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang rút lui đáng kể khỏi thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4920.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2960.3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSB, VCB, LPB, MSN, MWG, NVL, PDR, GAS, BCM, SSB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VHM, VIC, FPT, CTG, SHB, TCX, TCB, GMD.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 590.9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 265.9 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, VIC, VIX, VIB, HPG, VHM, MSB, PLX, HDB, VPI.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top bán ròng có: VCB, ACB, PDR, MSN, MWG, GEE, FPT, DXG, NVL.

Tự doanh mua ròng 93.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 624.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm VHM, FPT, TCB, VCB, DCM, STB, SSI, VIC, CTG, HAH.

Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIB, ACB, VIX, MSB, PDR, MWG, HPG, MBB, BID, NVL.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 5417.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2069.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có STB, MSB, VIC, VIX, HDB, LPB, VPI, HAH, NAF, TTA.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, ACB, GEE, PDR, FPT, VHM, BSR, MWG, VJC, DXG.

Trong tuần 22/2026, tỷ trọng giá trị giao dịch tăng mạnh ở Ngân hàng, Bất động sản, Hàng không; nhích nhẹ ở Chứng khoán, Thép, Thực phẩm; trong khi giảm ở Công nghệ thông tin, Bán lẻ, Dầu khí.

Đáng chú ý, tỷ trọng dòng tiền giảm về đáy 10 tuần ở Xây dựng, Hóa chất, Chăn nuôi & Thủy sản, Vật liệu xây dựng, Khai khoáng. Đây là các ngành mà chỉ số giá cũng chịu áp lực điều chỉnh trong nhiều tuần (thậm chí nhiều tháng) gần đây.

Trong tuần 22/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo nhóm vốn hóa cho thấy xu hướng phòng thủ tiếp tục gia tăng khi dòng tiền co cụm mạnh hơn vào nhóm VN30 trong bối cảnh thị trường điều chỉnh và thanh khoản suy yếu mạnh.

Cụ thể, tỷ trọng dòng tiền vào VN30 tăng vọt lên 59,2% (từ 57,7% tuần 21), trong khi VNMID giảm xuống 34,1% và VNSML chỉ còn 3,9% - mức rất thấp nếu so với giai đoạn hồi phục trước đó. Điều này phản ánh dòng tiền đang rút khỏi các nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ và quay về các mã vốn hóa lớn có tính phòng thủ cao hơn.

Xét về diễn biến giá, thị trường giảm điểm trên diện rộng khi VN30 giảm - 0,69%, VNMID giảm mạnh hơn ở mức -1,45% và VNSML giảm -0,78%. Dù nhóm VN30 vẫn giảm ít hơn phần còn lại của thị trường, việc các cổ phiếu trụ bắt đầu suy yếu cho thấy vai trò nâng đỡ chỉ số đã giảm đáng kể sau chuỗi tăng kéo dài trước đó. Trong khi đó, nhóm midcap tiếp tục chịu áp lực bán mạnh hơn, phản ánh khẩu vị rủi ro của dòng tiền đang suy giảm rõ nét.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân giảm sâu trên toàn bộ các nhóm vốn hóa, đặc biệt ở VN30 (-30,9%, tương ứng -4.148,2 tỷ đồng) và VNMID (-36,4%, -3.066,5 tỷ đồng), trong khi VNSML cũng giảm mạnh -21,5% (-169,9 tỷ đồng). Diễn biến này cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang rút lui đáng kể khỏi thị trường, với trạng thái giao dịch thận trọng và thiếu động lực bắt đáy chủ động.

