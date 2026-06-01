Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo ADB, WHO, Aboitiz Foods và Grab tại Philippines

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo ADB, WHO, Aboitiz Foods và Grab, thúc đẩy hợp tác phát triển, y tế, đầu tư, chuyển đổi số…

Chiều 31/5, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn đang quan tâm mở rộng hợp tác với Việt Nam.

* Tại cuộc tiếp ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với ADB, mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông Masato Kanda. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận Việt Nam và ADB có quan hệ đối tác phát triển lâu dài, tin cậy và hiệu quả thông qua hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm và tư vấn chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường khả năng chống chịu trước các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các sáng kiến của ADB trong kết nối năng lượng, phát triển thị trường vốn, hội nhập kinh tế số, chuyển đổi xanh và tài chính, phù hợp với nhu cầu phát triển của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam trong hơn 30 năm qua, Chủ tịch ADB khẳng định Việt Nam là đối tác phát triển quan trọng; bày tỏ ấn tượng với thành tựu tăng trưởng kinh tế - xã hội cũng như các mục tiêu phát triển của Việt Nam. ADB sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Saia Ma’u Piukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ảnh: TTXVN

* Tiếp ông Saia Ma’u Piukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của WHO trong hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực, kết quả của Việt Nam trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ chuyên môn và tư vấn kỹ thuật để Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách, tổ chức hệ thống y tế phù hợp bối cảnh mới, tăng cường năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền Đông y của Việt Nam bên cạnh y học hiện đại, qua đó bổ sung nguồn lực và phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và thế giới.

Ông Saia Ma’u Piukala ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đánh giá cao việc Việt Nam chủ động ban hành nghị quyết về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại diện WHO khẳng định tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh, dịch bệnh; nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế; thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả, bền vững, phù hợp mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế và hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tristan Aboitiz, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Aboitiz Foods. Ảnh: TTXVN

* Tại cuộc tiếp ông Tristan Aboitiz, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Aboitiz Foods, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động của tập đoàn trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như: năng lượng, thực phẩm - nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng các lĩnh vực Aboitiz Foods quan tâm đầu tư tại Việt Nam gắn với những ưu tiên lớn của Việt Nam trong giai đoạn mới; khuyến khích tập đoàn nghiên cứu hợp tác về năng lượng theo hướng ổn định, bền vững, phát thải thấp, có khả năng chống chịu và phù hợp điều kiện thực tế Việt Nam.

Đồng thời, tập đoàn có thể thúc đẩy các mô hình hợp tác về nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN.

Ông Tristan Aboitiz bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam, đặc biệt là năng lượng, thực phẩm - nông nghiệp, hạ tầng và chuyển đổi số; thúc đẩy các dự án đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, môi trường, phát triển nông nghiệp xanh và chuỗi cung ứng bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Chin Yin Ong, Đồng Chủ tịch, Tổng Giám đốc Năng lực Tổ chức Tập đoàn Grab. Ảnh: TTXVN

* Tiếp bà Chin Yin Ong, Đồng Chủ tịch, Tổng Giám đốc Năng lực Tổ chức Tập đoàn Grab, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hoạt động và đóng góp của Grab tại Việt Nam, nhất là trong phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số cho người dân và các đơn vị kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh và các mô hình giao thông bền vững; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ công, hạ tầng số, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý giao thông đô thị và phát triển các dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh định hướng phát triển của Grab phù hợp với điều kiện và xu hướng phát triển của Việt Nam; khuyến khích tập đoàn tham gia đầu tư vào đô thị thông minh, phát triển hệ thống giao thông công cộng hướng tới giao thông xanh, thông minh; quảng bá du lịch, ẩm thực Việt Nam trên nền tảng Grab và góp phần cải thiện kỹ năng số của người dân.

Bà Chin Yin Ong khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng của Grab. Tập đoàn đang hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam với ít nhất 3 dịch vụ gồm: GrabBike, GrabFood, GrabTaxi, giúp người dân tiếp cận dịch vụ số an toàn, chất lượng, đáng tin cậy và có thêm cơ hội thu nhập.

Đại diện Grab cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong kết nối vận tải đa phương thức, hỗ trợ giao thông công cộng đô thị và hạ tầng cho phương tiện xanh; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số thông qua nền tảng học tập trực tuyến; quảng bá hình ảnh Việt Nam ra khu vực và nghiên cứu cơ chế thử nghiệm đối với một số công nghệ mới như phương tiện tự hành, robot giao hàng.

Bà Chin Yin Ong khẳng định Grab sẽ tiếp tục đầu tư, hoạt động lâu dài tại Việt Nam, phục vụ người dân và đóng góp vào các mục tiêu, chiến lược phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.