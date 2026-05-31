Trang chủ Chứng khoán

VN-Index giảm 0,73%, giai đoạn điều chỉnh chưa kết thúc

Hà Anh

31/05/2026, 09:36

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 1-5/6/2026.

VnEconomy

Trong tuần, VN-Index giảm 13,64 điểm, tương đương 0,73% xuống 1863,49 điểm. Ở chiều ngược lại, Hnx-Index tăng 27,43 điểm, tương đương 10,25% lên 294,94 điểm.

VN-Index vẫn duy trì dao động trong đi ngang quanh vùng đỉnh cũ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index vẫn duy trì dao động trong đi ngang quanh vùng đỉnh cũ tương ứng vùng từ 1838-1843 điểm đến 1918-1927 điểm. Với sự hỗ trợ luân phiên của các nhóm cổ phiếu, diễn biến này có thể sẽ còn tiếp diễn trong các phiên đầu tháng 6. Diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục diễn ra và dòng tiền luân chuyển nhanh qua các nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu ở mức tối thiểu 50%. Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao hơn, có thể tận dụng các nhịp rung lắc, điều chỉnh trong phiên để mở vị thế mua trading, ưu tiên các vị thế có sẵn trong danh mục hoặc thực hiện mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng, giá đang cân bằng tại vùng hỗ trợ.”.

Xu hướng giằng co vẫn đang chi phối thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1851 – 1874 cả ngày trước khi đóng cửa tại mốc 1863,49 điểm, gần như không thay đổi so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 9/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí và Tiện ích tăng tốt. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Cây nến Doji với bóng nến trên và dưới dài tương đương nhau cho thấy xu hướng giằng co vẫn đang chi phối thị trường. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch cẩn trọng cho đến khi có tín hiệu đảo chiều tăng/giảm cụ thể".

Quán tính giảm của VN-Index vẫn chiếm ưu thế và giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn chưa kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục vận động dưới MA5 và MA20, cho thấy quán tính giảm vẫn chiếm ưu thế và giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn chưa kết thúc. Trong phiên 01/06, vùng 1.840–1.850 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi kháng cự ngắn hạn nằm quanh 1.875 điểm”.

Biên độ dao động của chỉ số cũng đang có xu hướng thu hẹp dần, chờ đợi nhịp biến động mạnh ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Vượt qua áp lực rung lắc trong phiên, VN-Index đóng cửa cân bằng và giữ vững điểm số trên vùng 1850 – 1860. Biên độ dao động của chỉ số cũng đang có xu hướng thu hẹp dần, chờ đợi nhịp biến động mạnh ngắn hạn. Trong đó, các mốc điểm số cần lưu ý bao gồm Kháng cự 1880 – 1900 và Hỗ trợ 1860 – 1860”.

Chỉ số VN-Index có thể dao động trong vùng 1850 +/-10 điểm trước khi xác định xu hướng giao dịch mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 0,2 điểm (-0,6%), đóng cửa tại mức 1863,5 điểm. Chỉ số giằng co quanh mức 1850 - 1870 với áp lực bán chủ yếu đến từ VHM, VCB và BID kể từ đầu phiên và duy trì trong suốt phiên hôm nay. Tuy nhiên, đà tăng của các nhóm cổ phiếu Dầu khí như GAS và BSR giúp kìm hãm đà giảm của chỉ số. Thanh khoản tiếp tục đi ngang với GTGD đạt 19,582 tỷ VND.

Diễn biến thị trường hôm nay cho thấy vùng giá quanh 1850 hiện đang là hỗ trợ mạnh đối với VN-Index. Trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể dao động trong vùng 1850 +/-10 điểm trước khi xác định xu hướng giao dịch mới. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm và ở mức thấp cũng cho thấy lực bán quanh vùng hỗ trợ này đã suy yếu củng cố khả năng thị trường sẽ sideway quanh đây. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi và cần chờ đợi VN-Index kiểm định thành công vùng mục tiêu trên và đi lên trước khi quyết định giải ngân để đảm bảo an toàn”.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1850-1870

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến doji cùng sắc đỏ chiếm ưu thế phản ánh áp lự c cung ngắn hạn của thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD nhìn chung đều bắt đầu bẻ ngang sau một giai đoạn điều chỉnh giảm liền trước, phản ánh vận động tích lũy ngắn hạn của chỉ số quanh vùng 1850-1860 điểm trong những phiên gần đây. Hỗ trợ ngắn hạn vẫn đang là vùng 1840 - 1850 điểm, tương ứng với đáy cũ gần nhất.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát dải Bollinger band dưới và đã có sự hồi phục nhất định trong phiên chiều. Do đó, nếu VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong những phiên tới thì vùng kháng cự gần nhất sẽ là 1870 điểm.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1850-1870. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, trong đó một số cổ phiếu đã bắt đầu có tín hiệu bật nảy hồi phục sau một nhịp điều chỉnh giảm. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, thanh khoản thị trường thấp kỷ lục

15:32, 29/05/2026

Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, thanh khoản thị trường thấp kỷ lục

VN-Index sẽ tích lũy quanh 1840 - 1850 trước khi xác định xu hướng giao dịch tiếp theo

23:11, 28/05/2026

Nỗ lực phục hồi từ cổ phiếu ngân hàng duy trì biên độ hẹp của VN-Index

15:48, 27/05/2026

Nỗ lực phục hồi từ cổ phiếu ngân hàng duy trì biên độ hẹp của VN-Index

Xu thế dòng tiền: Nhịp điều chỉnh kéo dài đến đâu?

Xu thế dòng tiền: Nhịp điều chỉnh kéo dài đến đâu?

VN-Index đã có tuần giảm thứ hai liên tục và có nguy cơ tạo mô hình 2 đỉnh trung hạn. Thanh khoản sụt giảm mạnh đang cho thấy phản ứng thận trọng của nhà đầu tư khi cơ hội tìm kiếm lợi nhuận rất thấp.

Chứng khoán Mỹ lại lập đỉnh mới, giá dầu giảm sâu hơn

Chứng khoán Mỹ lại lập đỉnh mới, giá dầu giảm sâu hơn

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/5), với cả ba chỉ số chính cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục khi giá dầu tiếp tục xuống thang...

Các doanh nghiệp bất động sản tăng vay nợ trong quý 1/2026, khoảng 300.000 tỷ đồng

Các doanh nghiệp bất động sản tăng vay nợ trong quý 1/2026, khoảng 300.000 tỷ đồng

Nợ vay của các doanh nghiệp tại cuối quý 1/2026 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng so với thời điểm đầu năm, đạt khoảng 300.000 tỷ đồng. Hoạt động đảo nợ tiếp tục diễn ra tại thời điểm quý 1, cơ cấu dịch chuyển dần sang nợ dài hạn.

Nhà đầu tư Cá nhân tiếp tục bán ròng

Nhà đầu tư Cá nhân tiếp tục bán ròng

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 421,2 tỷ đồng phiên cuối tuần, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 50,5 tỷ đồng.

Giá vàng giữ đà hồi phục, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Giá vàng giữ đà hồi phục, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Dù phục hồi trong phiên cuối tháng, vàng hoàn tất một tháng giảm giá dưới áp lực từ mỗi lo lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

