VN-Index giảm 0,73%, giai đoạn điều chỉnh chưa kết thúc

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 1-5/6/2026.

Trong tuần, VN-Index giảm 13,64 điểm, tương đương 0,73% xuống 1863,49 điểm. Ở chiều ngược lại, Hnx-Index tăng 27,43 điểm, tương đương 10,25% lên 294,94 điểm.

VN-Index vẫn duy trì dao động trong đi ngang quanh vùng đỉnh cũ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index vẫn duy trì dao động trong đi ngang quanh vùng đỉnh cũ tương ứng vùng từ 1838-1843 điểm đến 1918-1927 điểm. Với sự hỗ trợ luân phiên của các nhóm cổ phiếu, diễn biến này có thể sẽ còn tiếp diễn trong các phiên đầu tháng 6. Diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục diễn ra và dòng tiền luân chuyển nhanh qua các nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu ở mức tối thiểu 50%. Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao hơn, có thể tận dụng các nhịp rung lắc, điều chỉnh trong phiên để mở vị thế mua trading, ưu tiên các vị thế có sẵn trong danh mục hoặc thực hiện mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng, giá đang cân bằng tại vùng hỗ trợ.”.

Xu hướng giằng co vẫn đang chi phối thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1851 – 1874 cả ngày trước khi đóng cửa tại mốc 1863,49 điểm, gần như không thay đổi so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 9/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí và Tiện ích tăng tốt. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Cây nến Doji với bóng nến trên và dưới dài tương đương nhau cho thấy xu hướng giằng co vẫn đang chi phối thị trường. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch cẩn trọng cho đến khi có tín hiệu đảo chiều tăng/giảm cụ thể".

Quán tính giảm của VN-Index vẫn chiếm ưu thế và giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn chưa kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục vận động dưới MA5 và MA20, cho thấy quán tính giảm vẫn chiếm ưu thế và giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn chưa kết thúc. Trong phiên 01/06, vùng 1.840–1.850 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi kháng cự ngắn hạn nằm quanh 1.875 điểm”.

Biên độ dao động của chỉ số cũng đang có xu hướng thu hẹp dần, chờ đợi nhịp biến động mạnh ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Vượt qua áp lực rung lắc trong phiên, VN-Index đóng cửa cân bằng và giữ vững điểm số trên vùng 1850 – 1860. Biên độ dao động của chỉ số cũng đang có xu hướng thu hẹp dần, chờ đợi nhịp biến động mạnh ngắn hạn. Trong đó, các mốc điểm số cần lưu ý bao gồm Kháng cự 1880 – 1900 và Hỗ trợ 1860 – 1860”.

Chỉ số VN-Index có thể dao động trong vùng 1850 +/-10 điểm trước khi xác định xu hướng giao dịch mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 0,2 điểm (-0,6%), đóng cửa tại mức 1863,5 điểm. Chỉ số giằng co quanh mức 1850 - 1870 với áp lực bán chủ yếu đến từ VHM, VCB và BID kể từ đầu phiên và duy trì trong suốt phiên hôm nay. Tuy nhiên, đà tăng của các nhóm cổ phiếu Dầu khí như GAS và BSR giúp kìm hãm đà giảm của chỉ số. Thanh khoản tiếp tục đi ngang với GTGD đạt 19,582 tỷ VND.

Diễn biến thị trường hôm nay cho thấy vùng giá quanh 1850 hiện đang là hỗ trợ mạnh đối với VN-Index. Trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể dao động trong vùng 1850 +/-10 điểm trước khi xác định xu hướng giao dịch mới. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm và ở mức thấp cũng cho thấy lực bán quanh vùng hỗ trợ này đã suy yếu củng cố khả năng thị trường sẽ sideway quanh đây. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi và cần chờ đợi VN-Index kiểm định thành công vùng mục tiêu trên và đi lên trước khi quyết định giải ngân để đảm bảo an toàn”.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1850-1870

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến doji cùng sắc đỏ chiếm ưu thế phản ánh áp lự c cung ngắn hạn của thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD nhìn chung đều bắt đầu bẻ ngang sau một giai đoạn điều chỉnh giảm liền trước, phản ánh vận động tích lũy ngắn hạn của chỉ số quanh vùng 1850-1860 điểm trong những phiên gần đây. Hỗ trợ ngắn hạn vẫn đang là vùng 1840 - 1850 điểm, tương ứng với đáy cũ gần nhất.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát dải Bollinger band dưới và đã có sự hồi phục nhất định trong phiên chiều. Do đó, nếu VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong những phiên tới thì vùng kháng cự gần nhất sẽ là 1870 điểm.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1850-1870. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, trong đó một số cổ phiếu đã bắt đầu có tín hiệu bật nảy hồi phục sau một nhịp điều chỉnh giảm. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.