Chứng khoán Mỹ lại lập đỉnh mới, giá dầu giảm sâu hơn

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/5), với cả ba chỉ số chính cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục khi giá dầu tiếp tục xuống thang...

Đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ và giá dầu giảm là những yếu tố quan trọng giúp chứng khoán Mỹ có một tháng tăng điểm mạnh, dù triển vọng kết thúc cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh vẫn còn khó đoán định.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq tăng 0,2%, chốt ở mức 26.972,62 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 363,49 điểm, tương đương tăng 0,72%, chốt ở mức 51.032,46 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,22%, đạt 7.580,06 điểm.

Trước khi đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, cả ba chỉ số còn lập kỷ lục nội phiên.

Điểm sáng của phiên cuối tháng là cổ phiếu Dell Technologies với mức tăng gần 33%, kỷ lục của hãng sản xuất máy tính này. Cú tăng này diễn ra sau khi Dell công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu và lợi nhuận cùng tốt hơn dự báo và nâng triển vọng kết quả kinh doanh cả năm.

Mức tăng mạnh cũng được ghi nhận ở các cổ phiếu chip, nối tiếp xu hướng tăng gần đây của nhóm này. Micron và Qualcomm tăng tương ứng 5% và 3%, nâng tổng mức tăng của cả tháng lên tương ứng 88% và 40%.

Quỹ Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) chuyên cổ phiếu công nghệ đạt mức cao nhất 52 tuần trong phiên ngày thứ Sáu và tăng gần 20% cả tháng.

“Dell là ví dụ điển hình của câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận mở rộng từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Câu chuyện này bắt đầu từ chip, bộ nhớ, và giờ đã thực sự mở rộng ra tất cả những gì liên quan tới hạ tầng AI”, CEO David Nicholas của công ty quản lý quỹ XFUNDs by Nicholas Wealth nhận định với hãng tin CNBC.

Cả tháng 5, Nasdaq vượt trội trong ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ, đạt mức tăng hơn 8%. S&P 500 tăng 5%, còn Dow Jones tăng khoảng 3%. Riêng tuần này, Nasdaq cũng dẫn đầu với mức tăng hơn 2%, S&P 500 tăng hơn 1%, và Dow Jones tăng gần 1%.

Hai phiên vừa rồi, thị trường được hỗ trợ bởi những dấu hiệu tích cực, dù còn mong manh, về khả năng Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận hòa bình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social và buổi sáng ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ chủ trì một cuộc họp tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng “để đưa ra quyết định cuối cùng”, đồng thời khẳng định Iran “phải chấp nhận rằng họ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”. Ông cũng yêu cầu eo biển Hormuz phải “được mở cửa lại ngay lập tức”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 1,73%, đóng cửa ở mức 87,36 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,77%, chốt ở mức 92,05 USD/thùng.

Cả tháng 5, giá dầu Brent - giá tiêu chuẩn của thị trường dầu thô toàn cầu - giảm 17%, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất từ tháng 4/2025.

“Luôn có khả năng xuất hiện một sự kiện rủi ro, nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng cuộc khủng hoảng này sẽ sớm kết thúc. Thị trường đã phản ánh nhiều khả năng này, nhưng một khi chiến tranh kết thúc, thị trường sẽ tiếp tục tăng cao hơn”, ông Nicholas nói.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà phân tích nâng dự báo giá dầu lần thứ ba kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Vùng Vịnh vào cuối tháng 2. Cơ sở của việc nâng dự báo giá dầu này là khả năng sẽ phải mất nhiều tháng để dòng chảy năng lượng trở lại mức trước chiến tranh.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 33 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo giá dầu Brent sẽ bình quân ở mức 90,44 USD/thùng trong năm nay, từ mức dự báo 86,38 USD/thùng đưa ra trong cuộc khảo sát tháng trước. Giá dầu WTI được dự báo đạt bình quân 84,63 USD/thùng trong năm nay, từ mức 80,07 USD/thùng đưa ra trong khảo sát tháng 4.

Mức dự báo giá dầu mới nhất cao hơn khoảng 40% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 2, thời điểm trước khi chiến tranh nổ ra, khi giá dầu Brent được dự báo sẽ bình quân 63,85 USD/thùng và giá dầu WTI sẽ bình quân ở mức 60,38 USD/thùng trong năm 2026.

Sau khi chiến tranh bùng nổ, giá dầu Brent và WTI đã đạt mức cao nhất 4 năm tương ứng ở mức hơn 126 USD/thùng và gần 120 USD/thùng. Tuy nhiên, các mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với kỷ lục hơn 147 USD/thùng thiết lập vào năm 2008.

“Khả năng giá dầu lập kỷ lục mới trong năm nay là thấp. Dù vậy, chúng tôi dự báo giá dầu còn tăng cho tới tháng 7, và lượng tăng sẽ không nhiều từ mức giá hiện nay. Dự báo này dựa trên giả định rằng cuộc chiến ở Iran sẽ duy trì ở tình trạng hiện tại, với lệnh ngừng bắn được giữ nguyên và eo biển Hormuz vẫn đóng cửa cho tới ít nhất cuối tháng 7”, chuyên gia Surabhi Menon của công ty nghiên cứu kinh tế EIU nhận định.

Dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải biển Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông, khu vực được coi là “vựa dầu” của thế giới, đã giảm từ mức bình quân khoảng 18,3 triệu thùng/ngày trước chiến tranh xuống còn 8,8 triệu thùng/ngày từ tháng 3 tới nay.