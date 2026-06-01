Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cộng đồng người Việt Nam tại Philippines
Minh Hiếu
01/06/2026, 07:34
Chiều 31/5, tại Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, ghi nhận nỗ lực hội nhập, đóng góp cho quan hệ hai nước…
Chiều 31/5, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp, thuyền gia người Việt Nam tại Philippines.
Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao; nhấn mạnh chuyến thăm lần này mang ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam có chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines.
Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Philippines luôn đoàn kết, chăm chỉ, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đóng góp tích cực vào hoạt động kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Trong không khí ấm cúng, thân tình, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mới, phát triển của đất nước và mong muốn được đóng góp bằng năng lực chuyên môn, uy tín cá nhân, vị trí công việc của mình.
Bà con cũng kỳ vọng việc tăng cường hợp tác giữa hai nước có thể tạo hành lang thuận lợi cho việc mở rộng các kênh thương mại, kết nối doanh nghiệp Việt Nam tại Philippines.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong bối cảnh Manila đang hướng về Việt Nam nhiều hơn, doanh nghiệp Philippines cũng ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Philippines có vai trò quan trọng trong kết nối, hỗ trợ hợp tác giữa hai bên.
Chia sẻ về định hướng phát triển đất nước và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng cao nhưng ổn định, phục vụ người dân và nâng cao vị thế quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, chương trình chuyến thăm tới Thái Lan, Singapore và Philippines có ý nghĩa quan trọng, trong đó bài phát biểu của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore ngày 29/5 vừa qua được các đại biểu quan tâm, đề cao vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Với Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là đối tác chiến lược duy nhất của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Hai nước đang có quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Philippines tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hội nhập, tuân thủ pháp luật sở tại, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương, đất nước.
Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN là một công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và ngoại giao sâu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ASEAN. Công trình được khánh thành vào tháng 10/2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (1976-2011).
Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Dấu ấn song phương và thông điệp đa phương
Chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore (từ ngày 29 đến 31/5/2026) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore, đồng thời lan tỏa thông điệp đối thoại, hợp tác và trách nhiệm tại Đối thoại Shangri-La 2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo ADB, WHO, Aboitiz Foods và Grab tại Philippines
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo ADB, WHO, Aboitiz Foods và Grab, thúc đẩy hợp tác phát triển, y tế, đầu tư, chuyển đổi số…
