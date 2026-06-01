Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cộng đồng người Việt Nam tại Philippines

Minh Hiếu

01/06/2026, 07:34

Chiều 31/5, tại Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, ghi nhận nỗ lực hội nhập, đóng góp cho quan hệ hai nước…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cộng đồng người Việt Nam tại Philippines. Ảnh: TTXVN

Chiều 31/5, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp, thuyền gia người Việt Nam tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao; nhấn mạnh chuyến thăm lần này mang ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam có chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines.

Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Philippines luôn đoàn kết, chăm chỉ, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đóng góp tích cực vào hoạt động kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Ảnh: TTXVN

Trong không khí ấm cúng, thân tình, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mới, phát triển của đất nước và mong muốn được đóng góp bằng năng lực chuyên môn, uy tín cá nhân, vị trí công việc của mình.

Bà con cũng kỳ vọng việc tăng cường hợp tác giữa hai nước có thể tạo hành lang thuận lợi cho việc mở rộng các kênh thương mại, kết nối doanh nghiệp Việt Nam tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong bối cảnh Manila đang hướng về Việt Nam nhiều hơn, doanh nghiệp Philippines cũng ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Philippines có vai trò quan trọng trong kết nối, hỗ trợ hợp tác giữa hai bên.

Chia sẻ về định hướng phát triển đất nước và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng cao nhưng ổn định, phục vụ người dân và nâng cao vị thế quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia người Việt Nam tại Philippines. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, chương trình chuyến thăm tới Thái Lan, Singapore và Philippines có ý nghĩa quan trọng, trong đó bài phát biểu của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore ngày 29/5 vừa qua được các đại biểu quan tâm, đề cao vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Với Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là đối tác chiến lược duy nhất của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Hai nước đang có quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Philippines tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hội nhập, tuân thủ pháp luật sở tại, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu Thành cổ Intramuros (Philippines). Ảnh: QĐND.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN là một công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và ngoại giao sâu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ASEAN. Công trình được khánh thành vào tháng 10/2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (1976-2011).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

09:35, 31/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất tầm nhìn kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương

07:26, 30/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất tầm nhìn kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam duy trì quan hệ tốt với các nước lớn

09:33, 31/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam duy trì quan hệ tốt với các nước lớn

Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Dấu ấn song phương và thông điệp đa phương

Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Dấu ấn song phương và thông điệp đa phương

Chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore (từ ngày 29 đến 31/5/2026) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore, đồng thời lan tỏa thông điệp đối thoại, hợp tác và trách nhiệm tại Đối thoại Shangri-La 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo ADB, WHO, Aboitiz Foods và Grab tại Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo ADB, WHO, Aboitiz Foods và Grab tại Philippines

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo ADB, WHO, Aboitiz Foods và Grab, thúc đẩy hợp tác phát triển, y tế, đầu tư, chuyển đổi số…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 22-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 22-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 22-2026 phát hành ngày 01/06/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Sáng ngày 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời sân bay Quốc tế Changi lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào tại Singapore tiếp tục là cầu nối tri thức, đổi mới sáng tạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào tại Singapore tiếp tục là cầu nối tri thức, đổi mới sáng tạo

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong hợp tác Việt Nam – Singapore, đóng góp thiết thực vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

1

Xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz có thể sẽ không hồi phục được về mức trước chiến tranh

Thế giới

2

Văn Phú tổ chức chuỗi sự kiện trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực đẳng cấp "The Selected"

Bất động sản

3

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 30,6 tỷ USD

Thị trường

4

Xu hướng du lịch văn hóa nổi bật trong mùa cao điểm hè 2026

Du lịch

5

Những "điểm nghẽn" thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong doanh nghiệp

Kinh tế xanh

