Tốc độ tăng tới 29,1%, doanh thu phần mềm đám mây dự kiến chạm mốc 163 tỷ USD vào năm 2030

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Hạ Chi
07/10/2025, 07:25
Ba nhóm công nghệ chủ chốt được dự báo sẽ chiếm tới 63% tổng chi tiêu trên các chợ ứng dụng đám mây, gồm: phần mềm hạ tầng (10,5 tỷ USD), DevOps (9,1 tỷ USD) và ứng dụng doanh nghiệp (9,1 tỷ USD)....
Một nghiên cứu mới của Omdia cho biết, doanh thu phần mềm thông qua các nền tảng điện toán đám mây lớn như AWS, Microsoft và Google Cloud được dự báo sẽ tăng mạnh, từ 30 tỷ USD năm 2024 lên tới 163 tỷ USD vào năm 2030.
Mức tăng trưởng này cho thấy nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu của doanh nghiệp ngày càng lớn.
Omdia dự báo giai đoạn 2025–2030, tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm sẽ đạt 29,1%. Từ các tập đoàn công nghệ lớn đến các công ty khởi nghiệp phần mềm đều coi những nền tảng đám mây quy mô toàn cầu là kênh phân phối chính để đưa sản phẩm ra thị trường.
Động lực lớn nhất thúc đẩy dự báo thị trường là cam kết chi tiêu dài hạn cho dịch vụ đám mây từ phía từ phía doanh nghiệp tăng mạnh.
Ước tính, tổng giá trị các khoản cam kết trên AWS, Microsoft Azure và Google Cloud đã lên tới khoảng 470 tỷ USD, trong đó một phần đáng kể được dành cho việc mua phần mềm và dịch vụ của các bên thứ ba trên các chợ ứng dụng đám mây.
Xu hướng này đang tăng tốc rõ rệt, với gần 30 tỷ USD cam kết mới chỉ trong quý 2/2025. Các doanh nghiệp đã chuyển sang chiến lược mua sắm có kế hoạch, tích hợp chi tiêu đám mây vào ngân sách dài hạn, nhằm tối ưu hóa danh mục giải pháp công nghệ phù hợp với chiến lược số hóa của mình.
Đáng chú ý, các đối tác phân phối (channel partners) không bị loại khỏi cuộc chơi mà đang thích ứng mạnh mẽ với mô hình mua sắm mới này. Họ được hỗ trợ bởi các gói ưu đãi riêng, cùng mô hình hợp tác linh hoạt từ cả ba nhà cung cấp đám mây lớn.
Omdia dự báo rằng đến năm 2030, các đối tác sẽ tham gia hỗ trợ gần 60% tổng giá trị giao dịch trên các chợ đám mây.
Tuy nhiên, cũng có ngày càng nhiều doanh nghiệp phát triển nền tảng và dịch vụ AI riêng, nhằm chiếm lĩnh cho mình một phần riêng trong chiếc bánh hàng trăm tỷ USD.
Ba nhóm công nghệ chủ chốt được dự báo sẽ chiếm tới 63% tổng chi tiêu trên các chợ ứng dụng đám mây, gồm: phần mềm hạ tầng (10,5 tỷ USD), DevOps (9,1 tỷ USD) và ứng dụng doanh nghiệp (9,1 tỷ USD). Đây là những nền tảng cốt lõi giúp vận hành toàn bộ môi trường đám mây, từ lớp hạ tầng cho đến các hoạt động nghiệp vụ của doanh nghiệp.
Khi các doanh nghiệp ngày càng trưởng thành hơn trong hành trình chuyển đổi số trên đám mây, AI đang mở ra cơ hội tăng trưởng khổng lồ, đặc biệt là với AI tác nhân (agentic AI) — công nghệ cho phép các hệ thống tự động đưa ra quyết định và phối hợp với nhau.
Omdia dự báo tổng chi tiêu cho AI có thể đạt 24,4 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm (CAGR) lên tới 37%, nhờ sự bùng nổ của các giao dịch quy mô nhỏ và các giao thức AI đa tác nhân.
An ninh mạng cũng được xem là một lĩnh vực tăng trưởng nhanh, với quy mô dự kiến đạt 31 tỷ USD vào năm 2030, tăng trung bình 31% mỗi năm. Nhu cầu về các giải pháp bảo mật tích hợp, linh hoạt đang tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo mật và đối tác công nghệ của họ.
Theo ông Alastair Edwards, Nhà phân tích trưởng của Omdia, các chợ ứng dụng của những nhà cung cấp đám mây hàng đầu đang trở thành kênh phân phối ngày càng quan trọng cho các công ty công nghệ.
“Nhiều nhà phát triển phần mềm độc lập (ISV) đã đạt, thậm chí vượt, mốc doanh thu 1 tỷ USD mỗi năm chỉ riêng qua các nền tảng như AWS, Google Cloud Marketplace và Microsoft Azure Marketplace. Trong 5 năm tới, AI tác nhân sẽ là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất, và các ‘ông lớn’ đám mây đang chạy đua quyết liệt để trở thành kênh dẫn đầu cho AI, khi nhu cầu sử dụng điện toán đám mây tăng mạnh chưa từng có”, ông Alastair Edwards cho biết.
15:01, 18/09/2025
Kết quả kinh doanh tích cực của nhiều thương hiệu ngay trong giai đoạn đầu tham gia Shopee Debut cho thấy mô hình này không chỉ giúp sản phẩm mới nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng, mà còn tạo thêm lợi thế cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử (TMĐT).
Đồng Nai đã triển khai Khu công nghệ thông tin tập trung rộng hơn 100ha tại huyện Long Thành (cũ). Tỉnh cũng đang làm thủ tục quy hoạch chi tiết Khu đổi mới sáng tạo diện tích 300ha tại xã Bình An…
Hiện vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt gần 2.500 tỷ USD, tiến sát giá trị vốn hóa của bạc…
Nếu như năm 2025, quy mô thị trường tài sản mã hóa gắn với tài sản thực (RWA) mới chỉ đạt 600 tỷ USD thì tới năm 2033, con số này dự báo lên tới 18.900 tỷ USD, tương đương hơn 31 lần…
