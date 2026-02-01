Tối ưu hóa nguồn lực nhà nước và mở rộng hợp tác công tư không giới hạn

Ngày 1/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước tổ chức Phiên họp thứ Nhất dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

XOAY CHUYỂN TÌNH THẾ, CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết trong năm 2025, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành 9 nghị quyết chuyên đề liên quan đến các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước và vừa trình dự thảo Nghị quyết về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là nền tảng quan trọng, cùng với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, để triển khai tầm nhìn phát triển đến năm 2045 và tầm nhìn 100 năm, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW, đưa kinh tế nhà nước dẫn dắt “kỷ nguyên vươn mình” Với tư duy kiến tạo, Nghị quyết số 79-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành đã mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước nhằm đưa 1-3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới…

Theo Thủ tướng, các nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định rõ chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, sát thực tiễn và khả thi. Trên cơ sở đó, ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước; Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào: Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước; Dự thảo Quy chế hoạt động cảu Ban Chỉ đạo, đảm bảo tính thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Theo ý kiến của các đại biểu, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức, bất định, bất ổn; để đạt được mục tiêu đề ra, phải tổ chức triển khai hiệu quả nhất Nghị quyết số 79-NQ/TW, phát huy tốt nhất vai trò của kinh tế nhà nước để “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước cho giai đoạn 2026 - 2030.

Toàn cảnh Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW. Ảnh: VGP

Các bộ, cơ quan, địa phương cần phát huy tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động, tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 79, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đại biểu đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp về tổ chức quán triệt và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết, bảo đảm đồng thuận xã hội và chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức triển khai Nghị quyết 79; góp ý về nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ.

Các đại biểu cho rằng, các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết khẩn trương xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị mình; trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công cụ thể.

TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, LẤY HIỆU QUẢ LÀM THƯỚC ĐO

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức triển khai các nghị quyết của Đảng theo hướng kịp thời, hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng nêu rõ, chủ trương đã được xác định đúng thì phải tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt, làm đến cùng, lấy hiệu quả làm tiêu chí đánh giá, bảo đảm người dân được thụ hưởng và đất nước phát triển; quán triệt phương châm không để lãng phí thời gian, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện và không để bị động trong điều hành.

Thủ tướng đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Tài chính, sự chủ động, tích cực của các bộ, ngành, cơ quan, tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước trong quá trình xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị; đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp tại phiên họp có chất lượng, bám sát thực tiễn, góp phần sớm đưa Nghị quyết số 79-NQ/TW đi vào cuộc sống.

Giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện và trình ban hành Thông báo kết luận phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo các cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Pháp luật quốc gia và Bộ Tài chính tổ chức đăng tải, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, chuyên gia và các nhà hoạt động thực tiễn đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu việc xây dựng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ triển khai Nghị quyết 79 phải bảo đảm yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước theo hướng tối ưu hóa, hiện đại hóa quản trị, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm sự phối hợp, phân bổ hợp lý giữa nguồn lực nhà nước và nguồn lực tư nhân, gắn với yêu cầu xanh hóa và số hóa.

Thủ tướng nhấn mạnh Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ phải được xây dựng với mục tiêu rõ ràng, trọng tâm, trọng điểm; phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ Nhất. Ảnh: VGP

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, cần thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế nhà nước, bảo đảm tuân thủ quy luật thị trường, hạn chế can thiệp hành chính, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

Trong đó, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội phải tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn trong tiếp cận và sử dụng nguồn lực nhà nước; có cơ chế phù hợp để thu hút, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân lực chất lượng cao; phân định rõ những nhiệm vụ Nhà nước cần trực tiếp thực hiện và những lĩnh vực có thể giao cho khu vực tư nhân; mở rộng hợp tác công tư trên cơ sở Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, định hướng; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các dự thảo trình Chính phủ trong tháng 2/2026; nghiên cứu đổi mới mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và tiếp tục tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; rà soát, hoàn thiện chính sách về thuế, phí và lệ phí. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 79 bảo đảm hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo sớm có văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội; yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước chủ động đóng góp ý kiến nhằm thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết 79, khai thác hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.