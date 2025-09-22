Thứ Hai, 22/09/2025

Thủ tướng: Nhà nước không làm những gì mà tư nhân làm được và tốt hơn

Vy Vy

22/09/2025, 15:51

Phát biểu kết luận tại cuộc họp hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước để chuẩn bị trình Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhà nước làm những gì mà tư nhân không làm được, không làm những gì mà tư nhân làm được và làm tốt hơn…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp.

Sáng ngày 22/9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục cho ý kiến, hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước để chuẩn bị trình Bộ Chính trị.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp khẳng định chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước.

Nêu rõ kinh tế nhà nước là một thành phần nằm trong chỉnh thể nền kinh tế quốc gia với nhiều thành phần kinh tế, Thủ tướng cho rằng cách tiếp cận trong xây dựng đề án phải bảo đảm bao trùm, toàn diện, căn cơ và hệ thống, nằm trong tổng thể các nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên thực tế, khơi thông nguồn lực và kiến tạo phát triển với kinh tế nhà nước; cách thể hiện phải bảo đảm tính khái quát, tính hành động, tính khả thi, tính hiệu quả.

Phạm vi, đối tượng nghiên cứu của đề án gồm: Đất đai, tài nguyên; tài sản công; ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức tín dụng; đơn vị sự nghiệp công lập.

Mục tiêu là phát triển kinh tế nhà nước theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt, tiên phong, điều tiết; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính - tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực của quốc gia; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội.

Toàn cảnh cuộc họp. 
Toàn cảnh cuộc họp. 

Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo: Kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, dẫn dắt, điều tiết, kết nối các thành phần kinh tế; các nguồn lực được quản lý chặt chẽ và phát huy tối đa, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong tiếp cận và sử dụng nguồn lực của đất nước, cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; Nhà nước làm những gì mà tư nhân không làm được, Nhà nước không làm những gì mà tư nhân làm được và làm tốt hơn; tăng cường xã hội hóa; tiếp tục cổ phần hóa để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và không thất thoát nguồn lực nhà nước.

Cùng với đó, tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự, giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm, khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước.

Thủ tướng cho rằng, mô hình quản lý nguồn lực, quản lý doanh nghiệp nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, linh hoạt theo tình hình thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục trong quản lý nhà nước, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm.

Việt Nam – Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng: Bối cảnh tình hình diễn biến nhanh, cách tiếp cận của doanh nghiệp Nhà nước phải nhanh hơn, kịp thời hơn

Phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 8%

đầu tư Kinh tế nhà nước Thủ tướng Chính phủ

Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing, nhà sản xuất tàu bay hàng đầu thế giới.

Đến gần cuối quý 3/2025, việc giải ngân vốn đầu tư công của TP.Hồ Chí Minh vẫn chưa đạt kỳ vọng, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 8,5% đã đề ra. Tỷ lệ giải ngân chỉ tăng vỏn vẹn 0,3% trong hai tháng, từ 43% vào cuối tháng 6 lên 43,3% vào cuối tháng 8. Tình hình này được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đánh giá là "thiếu bền vững và thiếu căn cơ"...

Môi trường đầu tư, chính sách… là những yếu tố nền tảng; song, để hình thành một khu vực kinh tế tư nhân thực sự vững mạnh, điều quyết định vẫn phụ thuộc vào chính nội lực của từng doanh nghiệp.

Việc thử nghiệm giải pháp định danh, nhận diện sinh trắc học trên toàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông được triển khai tại 12 nhà ga với nhiều công nghệ tiên tiến...

Công điện số 169/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các bộ, ban, ngành cũng như địa phương cần phải quyết liệt hơn nữa thực hiện nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của mình để việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay đạt hiệu quả...

