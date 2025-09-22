Thủ tướng: Nhà nước không làm những gì mà tư nhân làm được và tốt hơn
22/09/2025, 15:51
Phát biểu kết luận tại cuộc họp hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước để chuẩn bị trình Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhà nước làm những gì mà tư nhân không làm được, không làm những gì mà tư nhân làm được và làm tốt hơn…
Sáng ngày 22/9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính
trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì cuộc họp của Ban Thường
vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục cho ý kiến, hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Nghị
quyết về phát triển kinh tế nhà nước để chuẩn bị trình Bộ Chính trị.
Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên
Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ
ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.
Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng
Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp khẳng định chúng ta
xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của
Đảng, có sự quản lý của Nhà nước.
Nêu rõ kinh tế nhà nước là một thành phần nằm trong chỉnh thể
nền kinh tế quốc gia với nhiều thành phần kinh tế, Thủ tướng cho rằng cách tiếp
cận trong xây dựng đề án phải bảo đảm bao trùm, toàn diện, căn cơ và hệ thống,
nằm trong tổng thể các nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị; tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trên thực tế, khơi thông nguồn lực và kiến tạo phát triển với kinh tế
nhà nước; cách thể hiện phải bảo đảm tính khái quát, tính hành động, tính khả
thi, tính hiệu quả.
Phạm vi, đối tượng nghiên cứu của đề án gồm: Đất đai, tài
nguyên; tài sản công; ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ; doanh nghiệp
nhà nước; tổ chức tín dụng; đơn vị sự nghiệp công lập.
Mục tiêu là phát triển kinh tế nhà nước theo hướng nâng cao
chất lượng, hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt, tiên phong, điều tiết; bảo
đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính - tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh
lương thực của quốc gia; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội.
Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo: Kinh tế nhà nước
phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, dẫn dắt, điều tiết, kết nối các thành phần
kinh tế; các nguồn lực được quản lý chặt chẽ và phát huy tối đa, bảo đảm công bằng,
công khai, minh bạch trong tiếp cận và sử dụng nguồn lực của đất nước, cạnh
tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; Nhà nước làm những gì mà tư nhân
không làm được, Nhà nước không làm những gì mà tư nhân làm được và làm tốt hơn;
tăng cường xã hội hóa; tiếp tục cổ phần hóa để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
hơn và không thất thoát nguồn lực nhà nước.
Cùng với đó, tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm
hình sự với hành chính, dân sự, giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm,
khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện
pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước.
Thủ tướng cho rằng, mô hình quản lý nguồn lực, quản lý doanh
nghiệp nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, linh hoạt theo tình
hình thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục trong quản lý nhà
nước, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm.
