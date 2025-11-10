Tokyo nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cho du khách

Các khách sạn tại Tokyo - thủ đô Nhật Bản đang nâng tầm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, kết hợp các liệu pháp và công nghệ mới nhằm giúp du khách giải tỏa căng thẳng và tái tạo tinh thần...

Không nơi nào trên thế giới có thể khiến bạn “quá tải” như Tokyo – với những con phố chật hẹp, tàu điện ngầm đông nghẹt và nhịp sống hối hả. Cũng chính vì vậy, văn hóa chăm sóc sức khỏe của người Nhật đã trở thành một “liệu pháp cân bằng” đặc trưng cho thành phố này.

Các khách sạn và spa ở Tokyo đang nhanh chóng bắt nhịp xu hướng, giới thiệu nhiều sản phẩm và phương pháp trị liệu đa dạng, từ xoa bóp truyền thống cho đến tắm rừng. Bên cạnh đó, du khách đến Tokyo cũng có xu hướng tìm đến những điểm nghỉ dưỡng yên bình lân cận, như thành phố cảng Yokohama, để tránh xa nhịp sống đô thị và tìm lại sự thư thái.

“Trong thế giới hiện đại với nhịp sống nhanh và nhiều áp lực, con người đang tìm kiếm nhiều cách để thoát khỏi căng thẳng hàng ngày và ưu tiên cho sức khỏe tinh thần,” bà Soo Yoon, Giám đốc khách sạn The Westin Yokohama, chia sẻ.

“Khi liên tục phải kết nối trực tuyến, môi trường làm việc ngày càng yêu cầu cao và sức ép xã hội ngày càng lớn, nhu cầu được tách khỏi guồng quay đó để lấy lại cân bằng nội tâm chưa bao giờ trở nên cấp thiết đến thế”.

The Westin Yokohama là một trong những khách sạn đặt trọng tâm vào chăm sóc sức khỏe toàn diện, đúng với triết lý “wellness-first” của thương hiệu. Đây là khách sạn Westin đầu tiên tại Nhật Bản trang bị Heavenly Bed 2.0 – dòng giường ngủ được thiết kế đặc biệt nhằm mang lại trải nghiệm giấc ngủ sâu và thư giãn tối ưu.

Đồng thời, đây cũng là khách sạn đầu tiên tại Nhật có Heavenly Spa – trung tâm spa cao cấp mới nhất trong hệ thống Westin. “Mọi thứ chúng tôi làm ở đây đều hướng đến chăm sóc sức khỏe và sự cân bằng của du khách,” bà Soo Yoon nhấn mạnh.

VÌ SAO TOKYO ĐƯỢC XEM LÀ “THỦ ĐÔ CỦA WELLNESS”?

Tokyo là nơi sinh sống của 37,8 triệu người, khiến đây trở thành một trong những khu đô thị đông dân nhất thế giới. Thành phố này nổi tiếng với nhịp sống dường như không bao giờ dừng lại – từ những tuyến tàu điện ngầm luôn chật kín người đến guồng quay công việc hối hả.

Trong bối cảnh đó, việc căng thẳng, quá tải là điều khó tránh, kể cả với du khách chỉ ở lại trong thời gian ngắn. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Tokyo phát triển một nền văn hóa wellness – chăm sóc sức khỏe và tinh thần – tinh tế và sáng tạo bậc nhất thế giới. Ở một thành phố “căng như dây đàn” như Tokyo, con người sẵn sàng thử mọi cách để thư giãn và cân bằng lại bản thân.

Bà Soo Yoon cho rằng một trong những cách hiệu quả nhất để giảm căng thẳng là tạm rời khỏi thành phố. Yokohama, chỉ cách Tokyo khoảng 30 phút tàu điện, mang đến một không gian thoáng đãng hơn – với vỉa hè rộng, cây xanh mát, những khu vực mở và giá phòng khách sạn dễ chịu hơn so với thủ đô.

“Phần lớn khách lưu trú tại đây là người dân Tokyo, họ thường tận dụng kỳ nghỉ cuối tuần để ‘staycation’ – nghỉ dưỡng tại chỗ, tìm lại sự bình yên sau những ngày làm việc căng thẳng,” bà chia sẻ.

Bà Soo Yoon cho biết, du khách đến Tokyo ngày càng trở nên tinh tế và am hiểu hơn khi nói đến trải nghiệm wellness. Họ không chỉ tìm kiếm một buổi spa hay một bữa ăn lành mạnh, mà muốn được trải nghiệm một hành trình chăm sóc toàn diện – từ giấc ngủ, vận động, đến cân bằng tâm trí.

Đồng thời, họ cũng mong muốn khám phá những điều mới mẻ. Arvind Rongala, Giám đốc điều hành của một công ty đào tạo doanh nghiệp, là người thường xuyên đến Tokyo công tác. Sau chuyến bay đường dài từ Mỹ, ông phải đối mặt với căng thẳng kép – vừa mệt mỏi, vừa lệch múi giờ.

Công viên Yoyogi, Tokyo.

Trong lần ghé thăm gần đây nhất, ông đã đến Công viên Yoyogi – một trong những không gian xanh lớn nhất Tokyo – để trải nghiệm một phương pháp wellness khá mới mẻ: “shinrin-yoku” hay “tắm rừng”. Đây là thực hành truyền thống của người Nhật, khuyến khích con người hòa mình vào thiên nhiên để kết nối với môi trường xung quanh.

NHỮNG ĐỔI MỚI VỀ WELLNESS ĐANG DIỄN RA

Nhiều khách sạn tại Tokyo hiện đang chú trọng hơn bao giờ hết đến trải nghiệm giấc ngủ chất lượng. Chẳng hạn, các ryokan - nhà trọ truyền thống Nhật Bản - cao cấp như Hoshinoya đã triển khai những chương trình chuyên biệt bao gồm onsen trên tầng thượng chứa khoáng chất tự nhiên, cùng các bài tập hít thở sâu giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Khách sạn Yotel Tokyo Ginza cũng ứng dụng công nghệ và thực phẩm bổ sung hiện đại như FlyKitt Rescue để giảm thiểu ảnh hưởng của jet lag (mệt mỏi do chênh lệch múi giờ). Ngay cả các khách sạn con nhộng – biểu tượng quen thuộc của Tokyo – cũng đang được tái định nghĩa thành những “buồng ngủ kén” hiện đại, với khả năng cách âm tối ưu và không gian tối tuyệt đối để mang lại giấc ngủ sâu và trọn vẹn hơn.

Khu vực Onsen đẳng cấp của Hoshinoya.

Một số khách sạn tại Tokyo đang vượt ra ngoài khuôn khổ liệu pháp mát-xa truyền thống. Mizuki Spa của khách sạn Conrad Tokyo cung cấp liệu pháp chăm sóc chân kết hợp với trải nghiệm tắm gỗ hinoki (gỗ bách Nhật Bản). Phương pháp này được thiết kế để đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng thông qua việc sử dụng các thanh tre.

Bà Soo Yoon cũng cho biết Heavenly Spa tại The Westin Yokohama cũng đang tích cực phát triển các liệu pháp chữa lành sức khoẻ mới và dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới.

TƯƠNG LAI CỦA XU HƯỚNG TẠI TOKYO

Bà Soo Yoon cho biết, vùng đô thị Tokyo đang bước vào một kỷ nguyên đầy hứa hẹn về đổi mới trong lĩnh vực wellness. “Ai cũng muốn biết làm thế nào để cải thiện lối sống của mình,” bà nói.

Trải nghiệm tắm gỗ hinoki tại Mizuki Spa - Conrad Tokyo

Với bà, wellness không chỉ là một sản phẩm đơn lẻ, mà là một trải nghiệm tổng thể — từ thiết kế nội thất và đài phun nước trong sảnh, đến mùi hương đặc trưng tại spa, hương lavender trong phòng, hay thực đơn lành mạnh trong nhà hàng.

“Tất cả những yếu tố ấy đều cộng hưởng lại, và tôi nhận thấy ngày càng nhiều khách sạn ở Tokyo đang hướng tới một khái niệm chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp du khách giảm căng thẳng và phục hồi sau những chuyến bay dài,” bà Soo Yoon nhận định.

Sự phát triển liên tục của các liệu pháp chăm sức khỏe mới, cùng với việc tích hợp công nghệ và sự thấu hiểu sâu sắc hơn về nhu cầu cá nhân cho thấy bức tranh wellness tại Tokyo sẽ còn tiếp tục tiến hóa. Và biết đâu, những đổi mới ấy sẽ giúp Tokyo trở nên “bớt căng thẳng” hơn một chút đối với du khách.