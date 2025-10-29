Hàn Quốc bùng nổ sức cạnh tranh về du lịch y tế

Sự tăng trưởng của loại hình du lịch y tế tại Hàn Quốc đã đem lại nguồn thu lớn cho quốc gia này, đồng thời thu hút sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và truyền thông...

Hội chợ Làm đẹp & Y tế Hàn Quốc 2025 tại Nhật Bản đã khai mạc tại Tokyo vào thứ Sáu tuần trước, thu hút hơn 10.000 khách tham quan. Hội chợ sau đó tiếp tục diễn ra tại Osaka đến hết thứ Ba vừa qua. Theo Tổng cục du lịch Hàn Quốc (KTO), Nhật Bản chiếm hơn 37% trong tổng số 1,17 triệu khách du lịch y tế của Hàn Quốc vào năm 2024.

KTO cho biết họ đặt mục tiêu mở rộng từ lĩnh vực da liễu, một lĩnh vực được du khách Nhật Bản yêu thích, sang các lĩnh vực mới như nhãn khoa, nha khoa, phẫu thuật thẩm mỹ và y học cổ truyền Hàn Quốc. Theo KTO, sự kiện kéo dài ba ngày tại Tokyo đã thu hút 730 lượt tư vấn, với doanh thu dự kiến ​​đạt 1,9 tỷ won (1,33 triệu USD).

Thực tế, sự phát triển của các phòng khám chuyên khoa giá cả phải chăng tại Hàn Quốc hiện đang thu hút làn sóng bệnh nhân nước ngoài ngày càng tăng. Theo tờ Korea Herald, chống lão hóa vốn nổi lên như một trong những điểm thu hút lớn nhất trong ngành du lịch y tế tại Hàn Quốc.

Hơn 64% bệnh nhân quốc tế đến Seoul để điều trị da liễu.

Gần đây, hashtag “KoreaGlowUp” (Chăm sóc da kiểu Hàn) tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội khi người nước ngoài đăng tải video về diện mạo thay đổi đáng kinh ngạc của họ trước và sau khi đến thăm đất nước kim chi.

Theo số liệu thống kê của chính quyền Seoul, tổng cộng 999.642 bệnh nhân quốc tế đã được tiếp nhận tại các cơ sở y tế ở Seoul trong năm 2024, tăng 2,1 lần so với năm 2023. Báo cáo cho thấy, hơn 64% bệnh nhân quốc tế đến Seoul để điều trị da liễu, tiếp theo là phẫu thuật thẩm mỹ và các dịch vụ điều trị nội trú.

Chính quyền Seoul đánh giá sự tăng trưởng mạnh mẽ này có được nhờ sự mở rộng của hệ thống cơ sở y tế phục vụ bệnh nhân nước ngoài, từ 920 cơ sở năm 2020 lên 1.994 cơ sở năm 2024. Hiện nay, cứ 10 cơ sở y tế ở Seoul thì có 1 nơi đón bệnh nhân quốc tế. Đặc biệt, tại các quận trung tâm nổi tiếng, tỷ lệ này còn cao hơn nhiều: 1/3 phòng khám ở quận Gangnam và 1/4 ở quận Seocho hiện phục vụ trực tiếp bệnh nhân nước ngoài.

Tương tự, chính quyền Busan, mới đây cho biết thành phố này đã trở thành điểm đến du lịch y tế được ghé thăm nhiều nhất bên ngoài khu vực đô thị Seoul, vượt qua Đảo Jeju và Daegu. Trong số này, bệnh nhân Nhật Bản đứng đầu, chiếm 24,3% tổng số khách du lịch y tế nước ngoài, tiếp theo là du khách từ Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và Nga.

Phẫu thuật thẩm mỹ cũng là động lwch tăng trưởng của du lịch y tế tại Hàn Quốc.

"Chúng tôi đã tích cực thúc đẩy quảng bá du lịch y tế đến Nga, với các công ty tư nhân nhắm đến vùng Viễn Đông, bao gồm cả Vladivostok. Khi nhu cầu tăng lên, nhiều doanh nghiệp bắt đầu cung cấp các dịch vụ phù hợp cho khách hàng Nga", một viên chức phụ trách du lịch của thành phố Busan chia sẻ với tờ báo Korea Times.

Tính chung cả nước, Hàn Quốc đã đón tiếp 1,17 triệu khách du lịch y tế vào năm ngoái, con số kỷ lục kể từ khi nước này bắt đầu thu hút bệnh nhân quốc tế vào năm 2009. Trong số tất cả các chuyên khoa y tế, da liễu chiếm tỷ lệ lớn nhất với 705.000 bệnh nhân, chiếm 56,6% tổng số, tiếp theo là phẫu thuật thẩm mỹ (11,4%), nội khoa (10%) và khám sức khỏe (4,5%).

Bước sang năm 2025, "K-dentistry" (nha khoa kiểu Hàn) trở thành làn sóng mới thu hút du khách quốc tế. Dữ liệu từ Creatrip, nhà cung cấp thông tin du lịch, cho thấy chi tiêu của người nước ngoài trong lĩnh vực nha khoa tại Hàn Quốc đã tăng 588% trong quý ba năm nay so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng này được ghi nhận rõ rệt từ các thị trường có chi phí y tế cao. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi cùng Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc (KHIDI), trong năm 2024, chi tiêu của du khách châu Âu cho dịch vụ nha khoa tăng 565%, trong khi chi tiêu của người Bắc Mỹ "tăng vọt" 3.478% so với cùng kỳ.

"K-dentistry" trở thành làn sóng mới thu hút du khách quốc tế.

Một yếu tố thú vị khác thúc đẩy du lịch y tế là ảnh hưởng văn hóa. Chính quyền Seoul cho biết nhiều du khách quốc tế gần đây coi phòng khám y học cổ truyền Hàn Quốc như một điểm đến du lịch, sau khi bộ phim "K-Pop Demon Hunters" gây chú ý toàn cầu với những cảnh quay về quá trình bào chế thuốc thảo dược truyền thống.

Trong khi du khách từ châu Á và Mỹ vẫn là các thị trường chính, cơ sở khách hàng cũng đang đa dạng hóa thêm khách từ Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và khắp châu Âu. Theo dữ liệu ngành công bố ngày 25/10, khoảng 12,38 triệu du khách nước ngoài đã đến Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mức trước đại dịch năm 2019.

Khác với các chuyến du lịch ngắn ngày, du lịch y tế thường yêu cầu du khách lưu trú dài hơn và chi tiêu nhiều hơn, trở thành một động lực tăng trưởng mới cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, đằng sau sức hút của “K-medicine”, số lượng khiếu nại và tranh chấp y tế cũng tăng nhanh chưa từng có.

Theo số liệu của KHIDI gửi cho nghị sĩ Seo Mi-hwa, Đảng Dân chủ, Ủy ban Y tế và phúc lợi Quốc hội, số yêu cầu hỗ trợ từ bệnh nhân nước ngoài tăng từ 12.313 trường hợp năm 2020 lên 51.012 trường hợp năm 2024, tức tăng hơn 4 lần.

Trong đó, các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tranh chấp tăng từ 22 vụ lên 214 vụ, gần gấp 10 lần chỉ sau 4 năm. Riêng nửa đầu năm 2025, đã có 165 vụ được ghi nhận, cho thấy con số cả năm có thể vượt xa kỷ lục trước đó.

Du lịch y tế thường yêu cầu du khách lưu trú dài hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Bên cạnh đó, tình trạng môi giới y tế trái phép vẫn diễn ra phổ biến. Dù pháp luật Hàn Quốc cấm hành vi giới thiệu, dẫn bệnh nhân nước ngoài mà không đăng ký, số vụ môi giới trái phép tăng từ 13 (2020) lên 67 (2024), gấp hơn 5 lần. Các “cò y tế” này thường thu phí môi giới cao bất hợp lý, gây thiệt hại cho cả bệnh nhân và cơ sở y tế hợp pháp.

Nghị sĩ Seo Mi-hwa nhận định: “Toàn cầu hóa y học Hàn Quốc bắt đầu từ du lịch y tế. Viện Phát triển Công nghiệp y tế và Bộ Y tế cần phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng hỗ trợ cho số lượng bệnh nhân quốc tế ngày càng tăng”. Tờ Korea Joongang Daily cũng bình luận, nếu không được khắc phục, các vụ tai nạn và khiếu nại y tế, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ, có thể trở thành “điểm đen” của hình ảnh Hàn Quốc.