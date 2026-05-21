Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và cách tiếp cận với y học cổ truyền
Hà Lê
21/05/2026, 09:43
Chiều 20/5, làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát triển y học cổ truyền trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, gắn với kinh tế sức khỏe và sức mạnh mềm quốc gia.
Tại buổi làm việc ở Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế và các ý kiến trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định y học cổ truyền Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển lớn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới, với yêu cầu nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và phát triển ngành công nghiệp sinh học.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để tạo bước chuyển mang tính lịch sử cho y học cổ truyền, cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và cách tiếp cận. Phát triển y học cổ truyền không phải quay lại phương thức thủ công cũ mà là kế thừa tinh hoa dân tộc trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, trở thành bộ phận hữu cơ của nền y học quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước giai đoạn mới; xây dựng hệ sinh thái y học cổ truyền quốc gia gắn với chiến lược phát triển kinh tế sức khỏe và sức mạnh mềm quốc gia.
Đồng thời, nghiên cứu mở rộng các mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu dưỡng sinh, làng dược liệu, vùng phát triển dược liệu gắn với giảm nghèo bền vững và du lịch sinh thái.
Nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phát huy vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, điều trị bệnh mãn tính và chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Theo đó, cần đưa y học cổ truyền thực sự về với cộng đồng; chuẩn hóa các mô hình chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt tại xã, phường; tích hợp các dịch vụ kỹ thuật và bài thuốc cổ truyền chính thống vào danh mục chi trả của bảo hiểm y tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo hộ sở hữu trí tuệ nhằm chuẩn hóa, số hóa nền y học cổ truyền Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y học cổ truyền; số hóa các bài thuốc gia truyền và tri thức bản địa quý của các dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần phát triển ngành công nghiệp dược liệu thành một ngành kinh tế đồng bộ theo chuỗi từ giống, vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đến chế biến, thương hiệu và thị trường xuất khẩu.
Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng các trung tâm y học cổ truyền mạnh tầm quốc gia và khu vực, không chỉ phục vụ khám chữa bệnh mà còn là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và quảng bá văn hóa y học Việt Nam.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần tích hợp Đông y và Tây y theo hướng y học chứng thực; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và các tập đoàn dược phẩm lớn tham gia đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu và phát triển chuỗi nhà thuốc y học cổ truyền.
Đồng thời, phải có chính sách đặc thù để phát hiện, bảo tồn và ứng dụng rộng rãi các bài thuốc gia truyền, phương pháp điều trị độc đáo trong nhân dân, tránh nguy cơ mai một, thất truyền.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, quảng cáo sai sự thật, chữa bệnh phản khoa học; đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ y bác sĩ y học cổ truyền.
Đề cập xây dựng thương hiệu quốc gia về y học cổ truyền Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thương hiệu phải gắn với kinh tế sức khỏe, du lịch chữa lành, xuất khẩu sản phẩm và sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, dựa trên ba trụ cột gồm bản sắc Việt Nam, bằng chứng khoa học và tiêu chuẩn quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan sớm xây dựng và trình ban hành Chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư nhân kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư thân ái tới đồng bào, chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cùng các tập thể, cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của Nhân dân.
Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy hợp tác toàn diện với Anh và Cuba
Chiều 20/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew và Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes, nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh và củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.
Chủ tịch Quốc hội: Yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính tham mưu để có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ
Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh được đánh giá góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ, mở rộng hợp tác quốc phòng và thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi
Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhà ở phải được coi là quyền cơ bản của người dân, đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt đầu cơ và trục lợi chính sách.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
