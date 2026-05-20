Chủ tịch Quốc hội: Yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính tham mưu để có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển
Đỗ Như
20/05/2026, 15:48
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng.
Sáng 20/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ trọng tâm năm
2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ủy ban trong thời
gian qua. Những tháng đầu năm 2026, Ủy ban đã đảm nhận khối lượng công việc rất
lớn, theo dõi, đôn đốc việc rà soát, nghiên cứu nhiều luật trong giai đoạn 2026
- 2030.
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề
nghị Ủy ban tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Kinh tế và Tài chính lần
thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ
Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là những lĩnh vực mà Ủy ban phụ trách.
Bên cạnh việc thẩm tra các dự án luật mới, Ủy ban cần tổng
rà soát để phát hiện điểm nghẽn, bất cập trong công tác thực thi; từ đó đề xuất
sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch Quốc
hội lưu ý Ủy ban phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát
triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng
tăng trưởng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh giám sát để khơi
thông nguồn lực, không chỉ để chỉ ra sai phạm mà phải chỉ rõ điểm nghẽn, nguyên
nhân và giải pháp.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính bổ
sung vào chương trình hành động năm 2026 một số việc cụ thể: tổ chức thực hiện
khối lượng 9 luật trình Quốc hội, 6 nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội
theo thứ tự ưu tiên, không để áp lực tiến độ làm giảm chiều sâu thẩm tra. Theo
dõi dứt điểm 34 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm. Xây dựng
kế hoạch rà soát 29 luật giai đoạn 2026 - 2030 theo nhóm chính sách lớn…
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban đổi mới phương thức thẩm tra, từ "thẩm tra hồ sơ" sang "thẩm tra chính
sách", tức là phải dựa nhiều trên phân tích chính sách, dữ liệu, đánh giá
tác động và dự báo rủi ro.
Lưu ý giữ vững kỷ luật tài chính - ngân sách, mở đường cho
phát triển, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ mọi đề xuất tăng chi, giảm thu, miễn giảm
thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh, đầu tư công, sử dụng tài sản công
đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật.
Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế các cơ chế đủ an toàn để
phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi
ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí.
Tập trung giám sát những lĩnh vực rủi ro cao, tác động lớn,
Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong nhiệm kỳ này, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cần lựa
chọn trọng tâm giám sát có tính chiến lược, không dàn trải. Ủy ban cũng cần
giám sát việc thực thi chính sách sau khi Quốc hội ban hành luật, nghị quyết bởi
luật tốt mà thi hành chậm, nghị quyết đúng mà triển khai yếu thì vẫn không tạo
ra chuyển biến.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng Ủy ban Kinh tế và Tài
chính thành một Ủy ban mạnh về chuyên môn, dữ liệu, chuyên gia.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang diễn ra mạnh mẽ, Ủy
ban cần đi đầu trong số hóa, ứng dụng công nghệ, AI để nâng cao chất lượng thẩm
tra, giám sát và phân tích chính sách.
