Mercedes-Benz để ngỏ khả năng nhảy vào lĩnh vực quốc phòng

Giữa lúc ngành ô tô Đức đang chịu áp lực ngày càng lớn, các công ty quốc phòng đang ngày càng chú ý đến các nhà máy, lực lượng lao động có tay nghề cao và chuyên môn công nghiệp của ngành này. Thực tế này đặt ra câu hỏi liệu Mercedes-Benz có thể trở thành một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh quốc phòng mà châu Âu đang thúc đẩy hay không?

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Wall Street Journal mới đây, CEO Ola Kallenius của Mercedes-Benz đã bày tỏ sự sẵn sàng của công ty trong việc hỗ trợ các nỗ lực phát triển quốc phòng của châu Âu. “Thế giới đã trở nên khó đoán hơn và châu Âu cần phải củng cố khả năng quốc phòng của mình. Nếu chúng tôi có thể đóng một vai trò tích cực trong việc này, chúng tôi sẵn sàng tham gia”, ông nói.

Mặc dù chưa có kế hoạch cụ thể nào được công bố, ông Kallenius khẳng định rằng bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến quốc phòng cũng sẽ chỉ là một sự bổ sung nhỏ so với hoạt động cốt lõi của Mercedes-Benz trong lĩnh vực ô tô.

Không chỉ Mercedes-Benz, Volkswagen cũng đang khám phá các cơ hội liên quan đến sản xuất quốc phòng. CEO Oliver Blume của Volkswagen cho biết công ty dự định sẽ đưa ra quyết định vào cuối năm nay về việc liệu có thể sản xuất các phương tiện vận tải quân sự tại nhà máy của hãng ở Osnabruck hay không. Tuy nhiên, ông Blume nhấn mạnh rằng Volkswagen sẽ không sản xuất vũ khí hay xe tăng - trang Euronews đưa tin.

Trong khi đó, các công ty quốc phòng đang ngày càng quan tâm tới ngành ô tô đang gặp khó khăn của Đức.

Rheinmetall, một công ty quốc phòng lớn, đang xem xét liệu một số địa điểm cung cấp ô tô hiện tại của mình ở Neuss và Berlin có thể được chuyển đổi để sản xuất quốc phòng hay không. Công ty cũng đang cân nhắc việc tiếp quản toàn bộ các nhà máy từ các nhà sản xuất ô tô đang chịu áp lực kinh tế. Trong số các địa điểm được thảo luận có nhà máy Osnabruck của Volkswagen - cơ sở mà tương lai lâu dài vẫn đang bấp bênh.

CEO Armin Papperger của Rheinmetall bày tỏ quan điểm thận trọng, lưu ý rằng các nhà máy ô tô hiện tại chỉ phù hợp một phần cho sản xuất quốc phòng và việc chuyển đổi sẽ tốn kém. Dù vậy, ông cho rằng các lựa chọn này nên được đánh giá trước khi xây dựng các cơ sở hoàn toàn mới.

Các công ty quốc phòng khác cũng đang hưởng lợi từ sự suy thoái của ngành công nghiệp ô tô Đức. Công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Hensoldt đã tích cực tuyển dụng lao động có tay nghề cao từ các nhà cung cấp linh kiện ô tô như Continental AG và Bosch.

Ngành công nghiệp ô tô của Đức đang chịu áp lực ngày càng lớn. Chi phí sản xuất cao, nhu cầu yếu trên khắp châu Âu, cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc và các mối đe dọa thuế quan liên tục từ Mỹ đang đè nặng lên các nhà sản xuất.

Hồi tháng 2 năm nay, Mercedes-Benz đã báo cáo lợi nhuận giảm khoảng 49%, từ 10,4 tỷ euro xuống còn 5,3 tỷ euro cho cả năm 2025, trong khi doanh thu giảm khoảng 9%.

Ngoại trừ BMW, tất cả các nhà sản xuất ô tô lớn của Đức đã công bố cắt giảm việc làm tại các địa điểm trong nước trong những tháng gần đây.

Trái lại, ngành công nghiệp quốc phòng lại đang tăng trưởng bùng nổ. Theo Viện nghiên cứu hòa bình SIPRI có trụ sở tại Stockholm, 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới đã đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2024.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đặt câu hỏi liệu ngành quốc phòng có thể thực sự bù đắp sự suy giảm của ngành công nghiệp ô tô hay không?

Quy mô của hai ngành vẫn còn rất khác biệt: ngành ô tô của Đức đã tạo ra hơn 540 tỷ euro doanh thu chỉ riêng trong năm 2024, còn 5 công ty quốc phòng lớn nhất của nước này chỉ tạo ra tổng doanh thu chưa đến 30 tỷ euro trong năm 2023.