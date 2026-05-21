Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ

Khi sức khỏe trở thành tài sản quý nhất của tuổi trung niên và cao tuổi, một căn nhà không chỉ cần đẹp để ở, mà còn cần đủ trong lành, tiện nghi để thúc đẩy chăm sóc con người mỗi ngày.
Forest Onsen của nhà sáng lập Ecopark đặt tại Eco Retreat - khu rừng trị liệu, phục hồi, tái tạo đầu tiên của miền Nam phát triển theo triết lý đó.
KHI CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG TRỞ THÀNH ƯU TIÊN MỚI
Sau đại dịch và trong bối cảnh áp lực đô thị ngày càng gia tăng, nhiều gia đình bắt đầu xem sức khỏe như một khoản đầu tư dài hạn. Chăm sóc sức khỏe không dừng lại ở khám chữa bệnh khi cơ thể gặp vấn đề, mà còn nằm ở môi trường sống, thói quen vận động, khả năng phục hồi tinh thần và nhịp sinh hoạt cân bằng được duy trì mỗi ngày.
Thực tế, một cuộc sống khỏe mạnh và chủ động được hình thành từ ba yếu tố cốt lõi: Môi trường sống chất lượng, phương pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả và lối sống lành mạnh được duy trì như thói quen hàng ngày. Khi hội tụ đủ ba yếu tố này, cơ thể sẽ dần thiết lập trạng thái cân bằng tự nhiên, cải thiện rõ rệt cả thể chất lẫn tinh thần, giảm chi phí điều trị và phục hồi nhờ hệ đề kháng được củng cố trước bệnh tật.
NHÀ LÀ NƠI CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG
Nếu trước đây, căn nhà được định nghĩa chủ yếu bởi diện tích, vị trí và tiện nghi, thì xu hướng mới đang được nhìn nhận giá trị căn nhà thông qua khả năng chăm sóc con người. Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của các trải nghiệm toàn cầu, nhu cầu chăm sóc sức khỏe đã đặt ra các tiêu chí mới cho loại hình nhà ở cao cấp: Căn nhà phải là nơi mang đến liệu pháp chăm sóc sức khỏe dành cho gia chủ. Trong đó, các tiêu chí tiên quyết phải kể đến gồm: Môi trường sống trong lành, sinh thái, hệ tiện ích có tích hợp yếu tố chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và sự tiện lợi để liệu pháp này trở thành thói quen sống hằng ngày.
Từ nhu cầu đó, loại hình bất động sản chăm sóc sức khỏe đã ra đời và ngày càng thịnh hành ở các quốc gia tiên tiến. Tại Việt Nam, Nhà sáng lập Ecopark là một trong những đơn vị tiên phong phát triển loại hình bất động sản chăm sóc sức khỏe như tổ hợp Swan Lake Onsen Residences (Ecopark Hưng Yên), Onsen Village (Ecovillage Saigon River), mới đây nhất là sự ra mắt Forest Onsen – tổ hợp căn hộ chăm sóc sức khỏe từ công nghệ khoáng nóng đầu tiên tại miền Nam.
Forest Onsen nằm trong đại đô thị Eco Retreat (rộng 220ha, cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng 30 phút di chuyển).
CÔNG NGHỆ KHOÁNG NÓNG HIỆN ĐẠI TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN TẠI FOREST ONSEN
Forest Onsen gồm 2 cặp tháp đôi: Tháp đôi Forest và tháp đôi Onsen, được thiết kế liền mạch không gian cảnh quan mang tinh thần Zen Tropical từ tầng 1 lên đến hệ tiện ích nối liền 4 tòa nhà ở tầng 5A - nơi đặt tổ hợp khoáng nóng trị liệu, chăm sóc sức khỏe Onsen Clubhouse.
Onsen Clubhouse rộng 1800m2 gồm 20 bể và chum ngâm khoáng cùng hệ thống spa, phòng xông trị liệu đa dạng. Khoáng nóng không chỉ là tiện ích thư giãn, mà là liệu pháp chăm sóc sức khỏe được tích hợp vào cuộc sống mỗi ngày.
Công nghệ khoáng nóng của Onsen Clubhouse mang đến chu trình đa dạng: Từ việc ngâm mình trong nước nóng từ 38 - 42 độ C, giúp lớp sừng ngoài cùng của da mềm ra, lỗ chân lông giãn tối đa, các mao mạch dưới da giãn nở, kéo máu đổ về bề mặt. Trong trạng thái đó, các ion khoáng nhỏ đi qua biểu bì xuyên tế bào, qua khoảng liên tế bào và qua nang lông cùng tuyến mồ hôi. Sau đó, các bể ngâm lạnh sẽ giúp kích hoạt chu trình tắm tương phản nóng lạnh tạo ra một cơ chế mà các nhà sinh lý học gọi là "bơm mạch máu".
Khi cơ thể chuyển đột ngột từ nước nóng sang nước lạnh, các mạch máu bề mặt co rút mạnh. Lỗ chân lông khép lại. Áp lực cơ học tạo ra đẩy dòng máu mang khoáng chất từ bề mặt da vào sâu bên trong mô, đến các khớp, cơ và cơ quan nội tạng. Quan trọng hơn, sự co mạch ngăn khoáng chất vừa hấp thụ thoát ngược ra ngoài qua tuyến mồ hôi.
Một nghiên cứu được Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) lưu trữ chỉ ra rằng chu trình nóng lạnh lặp lại giúp thanh thải axit lactic tích tụ trong cơ, đồng thời kích hoạt hệ bạch huyết. Cùng với tắm nóng, lạnh, hệ thống phòng xông đa dạng như: Xông khô, xông ướt, xông tuyết, xông đá muối cũng gia tăng trải nghiệm chất lượng chăm sóc sức khỏe cư dân. Quá trình xông này thường diễn ra sau quá trình tắm khoáng.
Bên cạnh không gian, hệ thống bể tắm, phòng xông, Onsen Clubhouse tại Forest Onsen đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ khoáng hóa giúp khoáng chất dễ dàng được thẩm thấu vào cơ thể; kết hợp việc nhập khẩu các dòng khoáng tự nhiên nổi tiếng từ Nhật Bản để tái hiện nguyên bản chất lượng khoáng phục vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân.
MÓN QUÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI TRUNG NIÊN, CAO TUỔI
Với người bước vào tuổi trung niên hoặc nghỉ hưu, một nơi ở tốt không chỉ cần yên tĩnh. Đó còn là nơi kích thích họ bước ra ngoài mỗi sáng, đi bộ dưới tán cây, gặp gỡ những người cùng nhịp sống, ngâm khoáng, xông hơi, đọc sách bên mặt nước hoặc đơn giản là tận hưởng một ngày ý nghĩa bên cạnh người thân.
Vì vậy, lựa chọn Forest Onsen cho cha mẹ không chỉ là mua một bất động sản. Đó là trao tặng một nhịp sống mới - nơi sức khỏe được chăm sóc đều đặn, tinh thần được nâng đỡ và thể chất được duy trì.
Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy việc sống gần thiên nhiên giúp giảm hormone gây stress, cải thiện huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cảm giác được sống trong một môi trường “không vội vã” – điều ngày càng hiếm trong các đô thị hiện đại.
Tại Forest Onsen, việc chăm sóc sức khỏe của người trung niên, lớn tuổi, không diễn ra trong vài giờ spa cuối tuần, mà trở thành một lối sống, nhịp sống mỗi ngày. Buổi sáng cư dân có thể bắt đầu bằng tắm khoáng. Ban ngày là những hoạt động vận động nhẹ giữa thiên nhiên. Buổi chiều thư giãn với xông hơi, thiền hoặc trò chuyện trong cộng đồng cư dân cùng thế hệ. Đó là nhịp sống giúp người lớn tuổi duy trì kết nối xã hội, hạn chế cảm giác cô đơn – một trong những nguyên nhân ảnh hưởng mạnh đến tinh thần tuổi nghỉ hưu.
Forest Onsen đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng với các căn hộ diện tích từ 38m2 - 200m2 như: Studio, căn hộ 1 - 3 phòng ngủ, duplex, dual key, penthouse. Forest Onsen sở hữu vị trí đắc địa khi tầm nhìn trọn ra Hồ Thiên Nga, mở rộng tầm nhìn mãn nhãn cho các căn hộ tầng cao khi thu trọn cả khu rừng retreat 4 triệu cây xanh.
Ngoài tiện ích khoáng nóng, cư dân còn chăm sóc sức khỏe với bể bơi điện phân muối, tập gym, yoga, sân vườn cảnh quan phong cách Zen Tropical và hệ sân thể thao liên hoàn trong cự li đi bộ.
* Khách hàng quan tâm Forest Onsen có thể liên hệ một trong các đại lý chính thức của Eco Retreat để được tư vấn chi tiết.
An Dương - Cực tăng trưởng công nghiệp và đô thị mới của Hải Phòng
Dòng đầu tư chuyển dịch đang đưa “làn sóng” phát triển công nghiệp và hạ tầng của Hải Phòng về An Dương - nơi đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới, “trái tim” vùng lõi đón đầu cơ hội bứt phá hoàn thiện hạ tầng.
Các địa phương tăng cường quản lý, ngăn chặn đầu cơ và môi giới trái phép nhà ở xã hội
Trước việc gia tăng hoạt động môi giới, quảng cáo và giao dịch nhà ở xã hội không đúng quy định, các địa phương đang tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý, yêu cầu chủ đầu tư chỉ được đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện pháp lý, đồng thời kiểm soát hành vi đầu cơ, thổi giá và thu chênh lệch trái phép…
Hà Nội: Khởi công Khu công nghiệp thế hệ mới Đông Anh có diện tích gần 300ha
Khu công nghiệp Đông Anh sẽ được đầu tư phát triển theo định hướng trở thành khu công nghiệp thế hệ mới - một không gian công nghiệp sinh thái, thông minh và phát thải thấp, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu…
Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026
Các địa phương tập trung, quyết liệt triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026…
Quốc lộ 13: Cơ hội nào cho nhà đầu tư đón đầu chu kỳ mới?
Vươn mình thành “đại lộ tỷ USD”, mỗi mét vuông trên Quốc lộ 13 đều hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, đưa bất động sản khu vực trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: