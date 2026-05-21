Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư nhân kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư thân ái tới đồng bào, chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cùng các tập thể, cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của Nhân dân.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Tuy nhiên, chính trong những thử thách khắc nghiệt ấy, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Người dân cả nước luôn biết cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của công tác phòng, chống thiên tai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 70/SL thành lập Ủy ban Trung ương Hộ đê, hệ thống phòng, chống thiên tai của nước ta không ngừng được củng cố, hoàn thiện. Công tác này đã góp phần quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, chuyên gia và toàn thể Nhân dân, Việt Nam đã chủ động phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả hơn qua từng giai đoạn. Những đóng góp to lớn ấy luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan và thiên tai có xu hướng gia tăng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy và tăng cường năng lực quản trị rủi ro.

Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, củng cố hệ thống phòng thủ dân sự, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với thiên tai; xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, kiên cường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 80 năm, cùng tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của dân tộc, công tác phòng, chống thiên tai của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu thiệt hại, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng, giữ vững ổn định xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc đồng bào, chiến sĩ và những người làm công tác phòng, chống thiên tai mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an; tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.