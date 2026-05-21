Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư nhân kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam

Chu Minh Khôi

21/05/2026, 08:13

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư thân ái tới đồng bào, chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cùng các tập thể, cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của Nhân dân.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Tuy nhiên, chính trong những thử thách khắc nghiệt ấy, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Người dân cả nước luôn biết cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của công tác phòng, chống thiên tai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 70/SL thành lập Ủy ban Trung ương Hộ đê, hệ thống phòng, chống thiên tai của nước ta không ngừng được củng cố, hoàn thiện. Công tác này đã góp phần quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, chuyên gia và toàn thể Nhân dân, Việt Nam đã chủ động phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả hơn qua từng giai đoạn. Những đóng góp to lớn ấy luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan và thiên tai có xu hướng gia tăng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy và tăng cường năng lực quản trị rủi ro.

Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, củng cố hệ thống phòng thủ dân sự, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với thiên tai; xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, kiên cường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 80 năm, cùng tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của dân tộc, công tác phòng, chống thiên tai của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu thiệt hại, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng, giữ vững ổn định xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc đồng bào, chiến sĩ và những người làm công tác phòng, chống thiên tai mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an; tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Phát động Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026

18:00, 16/05/2026

Phát động Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026

Huế: Cảnh báo sớm rủi ro, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai

16:26, 16/05/2026

Huế: Cảnh báo sớm rủi ro, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay

15:51, 15/05/2026

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay

Từ khóa:

biến đổi khí hậu công nghệ trong phòng chống thiên tai Công tác phòng chống thiên tai phát triển bền vững quản trị rủi ro tinh thần đoàn kết Việt Nam Tổng Bí thư Tô Lâm ứng phó thiên tai Ủy ban Trung ương Hộ đê

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy hợp tác toàn diện với Anh và Cuba

Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy hợp tác toàn diện với Anh và Cuba

Chiều 20/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew và Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes, nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh và củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Quốc hội: Yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính tham mưu để có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính tham mưu để có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh được đánh giá góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ, mở rộng hợp tác quốc phòng và thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi

Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhà ở phải được coi là quyền cơ bản của người dân, đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt đầu cơ và trục lợi chính sách.

Yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn khoa học công nghệ

Yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn khoa học công nghệ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi giải ngân vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đồng thời đặt mục tiêu trong tháng 6/2026 cơ bản tháo gỡ xong các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Gánh vị Đà Nẵng”: Hành trình tôn vinh văn hóa ẩm thực xứ Quảng

Du lịch

2

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 16,4% kế hoạch

Đầu tư

3

Luật dầu khí (sửa đổi): Đề xuất quy định nhằm giảm phát thải khí nhà kính

Dân sinh

4

Điểm danh 10 cổ phiếu tổ chức trong nước mua ròng hôm nay

Chứng khoán

5

Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên bán tháo bất ngờ?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy