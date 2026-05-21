Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Đỗ Như

21/05/2026, 08:15

16 đối tượng bị khởi tố vì Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 2 đối tượng khác bị khởi tố vì Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 20/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tập trung điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt: VTM) và các đơn vị có liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 24 đối tượng.

Trong đó, 16 đối tượng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: (1) Ngô Sỹ Hiếu, (2) Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó Tổng giám đốc VTM; (3) Đỗ Văn Cường, nguyên Kế toán trưởng VTM; (4) Nguyễn Tuấn Long, (5) Trần Văn Cường, nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM; (6) Mai Văn Tinh, (7) Đặng Thúc Kháng, (8) Nguyễn Minh Xuân và (9) Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam (viết tắt: VNS); (10) Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc, (11) Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng Giám đốc VNS; (12) Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai (viết tắt: LAMICO); (13) Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng Giám đốc, (14) Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM; (15) Nguyễn Chí Hùng, Tổng Giám đốc, (16) Trần Duy Tôn, chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO;

Có hai đối tượng là Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên VTM bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Đối tượng Trần Tuấn Dũng, thành viên Hội đồng thành viên VTM, bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Đối tượng Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch và Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Đối tượng Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” và tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Đối tượng Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc VTM bị khởi tố bổ sung về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Truy tố cựu Thứ trưởng nhận hối lộ hơn 16,3 tỷ đồng

09:52, 07/05/2026

Truy tố cựu Thứ trưởng nhận hối lộ hơn 16,3 tỷ đồng

Nhận hối lộ 47 tỷ, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM lĩnh án 14 năm tù

19:19, 03/02/2026

Nhận hối lộ 47 tỷ, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM lĩnh án 14 năm tù

Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

16:03, 16/05/2026

Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

Từ khóa:

Công ty TNHH Khoáng sản Việt Trung nhận hối lộ thiếu trách nhiệm tịch thu tài sản

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư nhân kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư nhân kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư thân ái tới đồng bào, chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cùng các tập thể, cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của Nhân dân.

Luật dầu khí (sửa đổi): Đề xuất quy định nhằm giảm phát thải khí nhà kính

Luật dầu khí (sửa đổi): Đề xuất quy định nhằm giảm phát thải khí nhà kính

Dự án luật quy định chương riêng về việc giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ carbon dioxide trong hoạt động dầu khí. Chính sách luật nhằm hướng tới mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng...

Việt Nam từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại

Việt Nam từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại

Theo Bộ Y tế, tính đến năm 2025, cả nước đã thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng. Hiện cả nước có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép tạng. Việt Nam cũng đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại, phức tạp...

Hà Nội: Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhóm lao động ưu tiên

Hà Nội: Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhóm lao động ưu tiên

Hà Nội đặt mục tiêu bình quân mỗi năm thu hút khoảng 20.000 lao động tham gia đào tạo nghề ở các cấp trình độ thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp; đào tạo cho khoảng 15.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, lao động là người cao tuổi...

Quy định 14 bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc

Quy định 14 bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc

Bộ Y tế quy định danh mục các bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc, chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2026, trong đó có nhiều bệnh phổ biến như: Viêm gan virus B; lao; bạch hầu; ho gà; sởi; viêm não Nhật Bản...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Gánh vị Đà Nẵng”: Hành trình tôn vinh văn hóa ẩm thực xứ Quảng

Du lịch

2

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 16,4% kế hoạch

Đầu tư

3

Luật dầu khí (sửa đổi): Đề xuất quy định nhằm giảm phát thải khí nhà kính

Dân sinh

4

Điểm danh 10 cổ phiếu tổ chức trong nước mua ròng hôm nay

Chứng khoán

5

Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên bán tháo bất ngờ?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy