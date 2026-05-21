Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

16 đối tượng bị khởi tố vì Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 2 đối tượng khác bị khởi tố vì Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước...

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 20/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tập trung điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt: VTM) và các đơn vị có liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 24 đối tượng.

Trong đó, 16 đối tượng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: (1) Ngô Sỹ Hiếu, (2) Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó Tổng giám đốc VTM; (3) Đỗ Văn Cường, nguyên Kế toán trưởng VTM; (4) Nguyễn Tuấn Long, (5) Trần Văn Cường, nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM; (6) Mai Văn Tinh, (7) Đặng Thúc Kháng, (8) Nguyễn Minh Xuân và (9) Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam (viết tắt: VNS); (10) Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc, (11) Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng Giám đốc VNS; (12) Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai (viết tắt: LAMICO); (13) Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng Giám đốc, (14) Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM; (15) Nguyễn Chí Hùng, Tổng Giám đốc, (16) Trần Duy Tôn, chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO;

Có hai đối tượng là Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên VTM bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Đối tượng Trần Tuấn Dũng, thành viên Hội đồng thành viên VTM, bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Đối tượng Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch và Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Đối tượng Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” và tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Đối tượng Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc VTM bị khởi tố bổ sung về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.