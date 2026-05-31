Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam duy trì quan hệ tốt với các nước lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với truyền thông quốc tế trên cương vị hiện tại, trong đó khẳng định Việt Nam duy trì quan hệ tốt với các nước lớn để cùng giải quyết những vấn đề quan trọng, thiết yếu.

DUY TRÌ QUAN HỆ CÂN BẰNG, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BẰNG BIỆN PHÁP HÒA BÌNH

Trả lời phỏng vấn Reuters bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước lớn để cùng giải quyết những vấn đề quan trọng, thiết yếu; không hợp tác với nước này để gây tổn hại hoặc tạo khó khăn cho nước khác.

Đề cập quan hệ Mỹ - Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cạnh tranh giữa các nước lớn là một thực tế khách quan. Việt Nam không tiếp cận quan hệ với các nước lớn từ lăng kính an ninh, cũng không lựa chọn đứng về bên nào. Việt Nam đã và đang duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc, qua đó mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: TTXVN

Về quan hệ với Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó lâu đời, đang triển khai hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Việt Nam tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, bởi đây là nước láng giềng, đối tác quan trọng, có nhiều lợi ích chung và điểm tương đồng với Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc duy trì quan hệ hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác có trách nhiệm với Trung Quốc không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước, mà còn đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định của khu vực.

Liên quan vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định lập trường rõ ràng, nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền và giải quyết các vấn đề trên Biển Đông là những mục tiêu bổ trợ lẫn nhau, không loại trừ nhau.

KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Trả lời câu hỏi về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết khát vọng phát triển của Việt Nam là khát vọng chung của toàn dân tộc. Việt Nam đã xác định mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Mục tiêu này đã được đề ra từ nhiều năm trước và tiếp tục được khẳng định trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, để trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, kinh nghiệm quốc tế và quy luật phát triển cho thấy Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, tối thiểu từ 10% trở lên. Đây là mục tiêu nhiều tham vọng, nhiều thách thức, nhưng đã được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng và đang được triển khai bằng nhiều giải pháp thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đã đánh giá lại năng lực quốc gia, xác định lại mô hình phát triển, tăng trưởng trên nền tảng tự lực, tự cường và tự chủ chiến lược. Việt Nam cũng đã rà soát toàn bộ nguồn lực dành cho phát triển, qua đó có cơ sở để lạc quan về triển vọng thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, niềm tin của Việt Nam đến từ quyết tâm rất cao của toàn bộ hệ thống chính trị, sự cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, sự đồng thuận rộng rãi của nhân dân, cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân, người lao động và nông dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho biết khi đề ra mục tiêu này, Việt Nam chưa phải đối mặt với một số khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, nhiều thách thức đã được dự liệu, bao gồm bất ổn chính trị thế giới, khó khăn của kinh tế toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, áp lực năng lượng và biến động thị trường quốc tế.

Để ứng phó với bối cảnh mới, Việt Nam đang xây dựng mô hình phát triển, tăng trưởng mới dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần tự lực, tự cường, tư duy đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việt Nam cũng nghiên cứu kinh nghiệm phát triển của các quốc gia thành công để chuyển hóa thành chính sách cụ thể; đồng thời rà soát hệ thống thể chế, xác định các điểm nghẽn và tiến hành các cải cách cần thiết nhằm tháo gỡ rào cản đối với tăng trưởng, phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn.

Kết quả thực tế trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, dù còn khó khăn và cần có điều chỉnh nhất định, các mục tiêu cốt lõi vẫn nằm trong tầm tay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng theo hướng giảm xuống, không chỉ với năm 2026 mà còn trong những năm tiếp theo, nhằm đạt các mốc phát triển đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm nhìn của Việt Nam không chỉ dừng lại ở năm 2045. Việt Nam đang hoạch định cho dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước cũng như cho thế kỷ phát triển tiếp theo, với những khát vọng lớn hơn trong tương lai.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ HƠN ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

Trước đó, ngay sau bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời câu hỏi của đại biểu Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về tác động của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Mục tiêu lớn nhất là tạo động lực phát triển mới, nâng cao sức cạnh tranh và sức chống chịu của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quá trình này không làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại cơ bản của Việt Nam, mà ngược lại sẽ giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Một Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn sẽ là đối tác tin cậy và có trách nhiệm hơn đối với khu vực và thế giới.

Đối với ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình; luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình.

Trong ASEAN, Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành trung tâm quyền lực, mà mong muốn là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy cách tiếp cận cân bằng, thực chất trước các thách thức của khu vực.

Khi năng lực quốc gia được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN, cùng các nước thành viên gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh, chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Trả lời câu hỏi của đại diện Đoàn đại biểu Trung Quốc về cơ chế đối thoại chiến lược 3 3 giữa Trung Quốc và Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc thực hiện cơ chế này thể hiện quan điểm tự chủ, tự cường của Việt Nam, kế thừa truyền thống tự lực, tự cường của dân tộc trên cơ sở tiếp thu tinh hoa của nhân loại.

Việt Nam cam kết tham gia chủ động, có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả; tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vì hòa bình, hợp tác cùng có lợi, là bạn tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Về phát triển khoa học - công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần đề cao trách nhiệm và kiểm soát của con người đối với những quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Công nghệ càng hiện đại, trách nhiệm của con người càng phải rõ và được quy định chặt chẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ hạ tầng và không gian dân sự, tránh các hành vi tấn công hoặc phá hoại hệ thống trọng yếu như y tế, năng lượng, tài chính, cảng biển, dữ liệu và các dịch vụ thiết yếu của người dân. Đồng thời, cần tăng cường minh bạch, chia sẻ thông tin, xây dựng lòng tin thông qua đối thoại, trên cơ sở các nguyên tắc tự nguyện, tiêu chuẩn kỹ thuật và từng bước tiến tới các khuôn khổ chặt chẽ khi có đồng thuận.