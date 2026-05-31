Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào tại Singapore tiếp tục là cầu nối tri thức, đổi mới sáng tạo

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong hợp tác Việt Nam – Singapore, đóng góp thiết thực vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chiều 30/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.

Thay mặt Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Đại sứ Trần Phước Anh bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Singapore thời gian qua ngày càng phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Theo Đại sứ Trần Phước Anh, chuyến thăm lần này, với nhiều hoạt động đa dạng, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Báo cáo về tình hình cộng đồng, Đại sứ Trần Phước Anh cho biết bà con đặc biệt quan tâm, ủng hộ các nghị quyết chiến lược phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ.

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay góp sức xây dựng đất nước, các hội đoàn, mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Singapore ngày càng phát triển, có nhiều hoạt động kết nối với trong nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3/2025; cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối, đồng thời tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực.

Đặc biệt, việc Việt Nam phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế, uy tín và đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thông tin về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã triển khai cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính; chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang nâng tầm quản trị và kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất. Đảng xác định phải đổi mới căn bản mô hình phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng, động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh vai trò của Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore trong hỗ trợ, gắn kết cộng đồng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Singapore trong kết nối, triển khai các hoạt động, dự án chuyển giao tri thức, nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ với trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Nghị quyết 57 thời gian qua đã đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc về thể chế; các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, phát triển đã được xây dựng và triển khai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, chuyên gia, trí thức Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết, phát triển, hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Singapore.

Đối với đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực đóng góp cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực chiến lược, tạo động lực bứt phá giúp đất nước sớm đạt các mục tiêu phát triển mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đặt ra.

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại và công tác cộng đồng; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam tại Singapore, tăng cường kết nối bà con với trong nước để triển khai các dự án cụ thể.