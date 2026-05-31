Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn và tổ chức tài chính lớn của Singapore
Minh Hiếu
31/05/2026, 09:32
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn, trao đổi định hướng mở rộng hợp tác trong bất động sản, công nghiệp, logistics, công nghệ và tài chính…
Chiều 30/5, trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, ngân hàng, hạ tầng, bất động sản và logistics đã có nhiều năm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
* Tiếp lãnh đạo Tập đoàn CapitaLand Development, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quá trình đầu tư, kinh doanh của CapitaLand tại Việt Nam trong hơn 32 năm qua, đặc biệt trong phát triển các dự án bất động sản.
Hoan nghênh định hướng của CapitaLand tiếp tục phát triển các dự án tại Việt Nam theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối với hạ tầng đô thị và đóng góp vào quá trình nâng cấp các đô thị lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có CapitaLand, nghiên cứu, triển khai và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Lãnh đạo CapitaLand bày tỏ ấn tượng về những chỉ đạo gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong hoàn thiện thể chế, cải cách quy trình, thủ tục đầu tư kinh doanh theo hướng phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa điều kiện, rút ngắn thời gian xử lý, tăng cường số hóa, áp dụng khoa học công nghệ để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài.
CapitaLand cho biết thời gian tới mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực đô thị, nhà ở xanh, bất động sản công nghiệp, logistics và trung tâm dữ liệu xanh.
* Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quá trình hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam trong khoảng 30 năm qua, đặc biệt thông qua mô hình khu công nghiệp VSIP và các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Sembcorp phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu; hướng tới mục tiêu 34 tỉnh, thành của Việt Nam đều có ít nhất một khu công nghiệp VSIP, phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, gắn với trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics hiện đại và hệ sinh thái sản xuất phát thải thấp.
Lãnh đạo Sembcorp bày tỏ ủng hộ đề xuất mỗi tỉnh, thành của Việt Nam có ít nhất một khu công nghiệp VSIP; cho biết với vai trò là một trong những doanh nghiệp Singapore có hiện diện lâu dài tại Việt Nam, gắn với biểu tượng hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore, tập đoàn mong muốn tiếp tục đầu tư, đồng thời hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và tăng cường kết nối các nhà đầu tư nước ngoài cùng lĩnh vực tìm hiểu cơ hội tại Việt Nam.
* Tiếp lãnh đạo Tập đoàn SATS, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận quá trình hợp tác lâu dài giữa SATS và Vietnam Airlines; cho biết Việt Nam đang ưu tiên phát triển hạ tầng hàng không và logistics hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, du lịch và kết nối quốc tế.
Khẳng định Việt Nam hoan nghênh SATS tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines và các cơ quan, đơn vị liên quan để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, nhất là trong khai thác nhà ga hàng hóa, quản lý logistics sân bay, đào tạo nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm vận hành và kết nối các sân bay của Việt Nam với mạng lưới vận tải, logistics quốc tế, phù hợp với quy hoạch, pháp luật Việt Nam và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không.
Lãnh đạo SATS cho biết mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào phát triển, vận hành nhà ga hàng hóa hàng không, dịch vụ logistics sân bay, mở rộng hợp tác tại các cảng hàng không trọng điểm; chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật trong vận hành nhà ga hàng hóa hàng không và logistics sân bay; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam.
* Tại buổi tiếp đại diện Công ty SEA Limited, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận hoạt động của Shopee, ShopeePay và SPX tại Việt Nam; nhất trí với đề xuất mở rộng hợp tác, khuyến khích SEA Limited tăng cường hoạt động góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng số trong khu vực.
Đánh giá cao định hướng đầu tư của SEA Limited tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, nhà bán hàng Việt Nam nâng cao năng lực vận hành, mở rộng thị trường; thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, phát triển thanh toán số, dịch vụ tài chính số và các giải pháp tài chính bao trùm.
Đại diện SEA Limited bày tỏ ngưỡng mộ tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ; mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính và xây dựng hệ thống logistics hiện đại.
* Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Keppel Limited, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh định hướng tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam; cho biết Việt Nam đang ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực về công nghệ, tài chính, hạ tầng đô thị, quản lý vận hành và phát triển bền vững; khuyến khích các mô hình hợp tác giúp nâng cao năng lực nội tại, kết nối doanh nghiệp trong nước và lan tỏa kinh nghiệm quản trị quốc tế.
Việt Nam hoan nghênh Keppel Limited nghiên cứu các mô hình hợp tác trong phát triển hạ tầng xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, đô thị phát thải thấp, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng AI và các hệ thống số bảo đảm an toàn, chủ quyền dữ liệu; đồng thời mở rộng hợp tác về đô thị thông minh, bất động sản phức hợp, dịch vụ đô thị, hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế, logistics xanh, nhiên liệu hàng không bền vững và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Lãnh đạo Keppel Limited chúc mừng những kết quả về tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội của Việt Nam; chia sẻ một số sáng kiến đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và khẳng định mong muốn tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là phát triển hạ tầng bền vững, đô thị thông minh, nâng cao chất lượng sống của người dân.
* Tại cuộc gặp lãnh đạo Ngân hàng UOB, đại diện ngân hàng cho biết UOB bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 1993 trong các lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính, bất động sản - khách sạn và một số doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. UOB cam kết tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, hỗ trợ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trở thành cửa ngõ tài chính khu vực.
Đại diện UOB cũng mong muốn trao đổi về các nỗ lực thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, thâm nhập thị trường mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ASEAN thông qua hợp tác và đồng đổi mới sáng tạo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận các đề xuất của UOB, nhấn mạnh Việt Nam quan tâm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế theo hướng kết nối khu vực, tài chính xanh, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị UOB hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế và kết nối tài chính khu vực; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, huy động vốn, quốc tế hóa hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ASEAN.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 22-2026 phát hành ngày 01/06/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Sáng ngày 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời sân bay Quốc tế Changi lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines.
Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong hợp tác Việt Nam – Singapore, đóng góp thiết thực vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không lựa chọn đứng về bên nào trong cạnh tranh nước lớn, tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đồng thời thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số…
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng, trao đổi về hợp tác song phương và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước.
