Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Hà Lê

31/05/2026, 09:35

Sáng ngày 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời sân bay Quốc tế Changi lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026. Ảnh: TTXVN

Sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, ngày 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines lần này có ý nghĩa đặc biệt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn, nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Một kỳ vọng quan trọng của chuyến thăm là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, duy trì tiếp xúc cấp cao và phối hợp lập trường có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để hai nước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mới để đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ song phương. Hai bên còn nhiều dư địa phát triển trong thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, Việt Nam mong muốn tiếp tục là đối tác tin cậy của Philippines, đồng thời mở rộng hợp tác sang chế biến nông sản, thủy sản, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển bền vững và đời sống người dân hai nước.

Hợp tác biển và đại dương tiếp tục là nội dung quan trọng. Việt Nam và Philippines có lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Bên cạnh đó, hai nước kỳ vọng mở rộng hợp tác quốc phòng – an ninh, nhất là trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Hai bên cũng tăng cường phối hợp trong ASEAN và các cơ chế đa phương, nhất là khi Philippines giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, nhằm củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy cấu trúc khu vực mở, bao trùm, dựa trên luật lệ.

Đánh giá về quan hệ song phương, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2015 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới.

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam – Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực, quốc tế.

Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng như: Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, Đối thoại chính sách quốc phòng, Nhóm công tác chung về các vấn đề biển và đại dương.

Việt Nam và Philippines cũng phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác đa phương khác; cùng coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Về kinh tế, Philippines hiện là một trong những thị trường quan trọng của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong nông nghiệp và lương thực. Việt Nam là đối tác cung ứng gạo quan trọng của Philippines, góp phần hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực cho nước bạn, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho nông sản Việt Nam.

