Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81

Trước những biến động sâu sắc của trật tự quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn nhằm khôi phục lòng tin, thúc đẩy phát triển bao trùm, quản trị công nghệ và củng cố chủ nghĩa đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 với chủ đề “Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động vì tất cả mọi người” chính thức khai mạc.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận.

KHÔI PHỤC LÒNG TIN, TÔN TRỌNG HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với nhiều rủi ro và bất định. Xu hướng sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, chạy đua vũ trang, đặc biệt là hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và phát triển các loại vũ khí công nghệ mới, đang làm gia tăng nguy cơ đối đầu, tính toán sai lầm và xung đột.

Trong khi đó, kinh tế thế giới có xu hướng phân mảnh, các rào cản thương mại, đầu tư và công nghệ gia tăng; gián đoạn chuỗi cung ứng và bất ổn kinh tế làm thu hẹp cơ hội phát triển. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những rủi ro mới từ công nghệ tiếp tục đe dọa cuộc sống, sinh kế của người dân và sự phát triển của nhiều quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81﻿. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điều đáng quan tâm không chỉ là trật tự quốc tế đang thay đổi ra sao mà sự thay đổi ấy sẽ đưa thế giới tới đâu. Thay đổi là không thể tránh khỏi, nhưng xung đột và đối đầu không phải là tất yếu.

Từ lịch sử của mình, Việt Nam hiểu sâu sắc cái giá của chiến tranh, giá trị của độc lập và sức mạnh của hòa giải, hợp tác. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn.

Định hướng thứ nhất là khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không sàng lọc. Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên hợp quốc.

Khôi phục lòng tin không có nghĩa là xóa bỏ khác biệt, mà là cùng quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa, cạnh tranh phải được kiểm soát, đối thoại phải được duy trì và các cam kết phải được tôn trọng, thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung; Liên hợp quốc phải giữ vai trò trung tâm.

Trong mọi cuộc xung đột, dân thường phải được bảo vệ, luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng và việc tiếp cận cứu trợ phải được bảo đảm. Việt Nam ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước, với Nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp, trong đó có Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình.

Việt Nam cũng khẳng định đoàn kết với Nhà nước và Nhân dân Cuba; kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương và phong tỏa năng lượng đối với Cuba, đồng thời đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

PHÁT TRIỂN CÔNG BẰNG, QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÌ CON NGƯỜI

Định hướng thứ hai là thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động, mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân. Văn kiện vì Tương lai và Chương trình nghị sự 2030 cần được triển khai nghiêm túc, đầy đủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các cam kết về tài chính cho phát triển cần được cụ thể hóa bằng việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí phù hợp, hỗ trợ các nước chịu gánh nặng nợ và tăng tiếng nói của các nước đang phát triển trong các thể chế tài chính, tiền tệ quốc tế.

Hệ thống thương mại đa phương cần được củng cố theo hướng cởi mở, công bằng, minh bạch. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển, nhất là tài chính cho thích ứng, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi năng lượng công bằng.

Định hướng thứ ba là chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Tiến bộ công nghệ phải góp phần thu hẹp khoảng cách, mở rộng cơ hội phát triển, không tạo ra những hình thức phụ thuộc hay những nguồn xung đột mới.

Do đó, cần xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch, có trách nhiệm; bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển. Các nước đang phát triển cần được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng luật lệ, được hỗ trợ về hạ tầng, năng lực số và tiếp cận công bằng với thành quả khoa học, công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025 thể hiện mong muốn của Việt Nam đóng góp thiết thực vào hợp tác số toàn cầu. Việt Nam sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và xây dựng các khuôn khổ quản trị hiệu quả.

CỦNG CỐ VAI TRÒ TRUNG TÂM CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Định hướng thứ tư là củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên hợp quốc.

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an và Ban Thư ký, theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ cấu trúc, tinh giản bộ máy; đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu và bảo đảm lợi ích của các nước đang phát triển.

Từ kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định truyền thống độc lập, tự cường là nền tảng để Việt Nam củng cố tự chủ chiến lược và chủ động hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đang xác lập mô hình phát triển mới dựa vào năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực; gắn tăng trưởng với phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên trì bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân.

“Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.