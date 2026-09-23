Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam về công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng, chuỗi cung ứng; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Theo TTXVN, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng ông Hùng Cao được Tổng thống Donald Trump tin tưởng đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ; đánh giá cao những đóng góp của ông đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như tình cảm, sự gắn bó với quê hương Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực, nền tảng quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn huy động hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, tranh thủ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh kinh tế - thương mại là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước; mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, ổn định, bền vững, sớm hoàn tất các vấn đề còn lại trong đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng; tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc phòng - an ninh, trong đó khắc phục hậu quả chiến tranh là một trọng tâm ưu tiên.

Việc Việt Nam bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner trước đây tại Đà Nẵng cho phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí và nhân đạo được đánh giá là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tôn vinh các giá trị hòa bình, hàn gắn và hòa giải giữa hai nước.

Đề cập cuộc gặp gần 2.000 kiều bào và bạn bè quốc tế trong chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, nguồn lực quan trọng của dân tộc và cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước; mong ông Hùng Cao tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với quê hương, đất nước.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao cho biết ông được Tổng thống Donald Trump tin tưởng giao nhiều trọng trách, trong đó có thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ phù hợp với lợi ích và mong muốn của hai bên.

Ông Hùng Cao khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực.

Cho rằng tiềm năng hợp tác hai nước về kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ và quốc phòng - an ninh còn rất lớn, ông khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển thực chất, hiệu quả.

Theo ông Hùng Cao, hợp tác quốc phòng, trong đó có an ninh hàng hải, có vai trò quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực. Ông mong muốn mở rộng hợp tác về an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và giải quyết các thách thức chung.

Ông Hùng Cao cảm ơn Việt Nam đã hợp tác tích cực trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, tạo điều kiện bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner; tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác cùng có lợi.