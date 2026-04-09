Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ 14/4 đến 17/4/2026.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4/2026.

Bộ Ngoại giao cho biết quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2025, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, trao đổi chiến lược cấp cao được tăng cường, các chuyến thăm giữa lãnh đạo chủ chốt hai bên diễn ra với tần suất cao.

Nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 4/2025). Hai bên cũng lần đầu triển khai “cao điểm” tiếp xúc cấp cao, với các chuyến thăm, dự hoạt động tại mỗi nước của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong cùng thời điểm, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác song phương.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt. Hợp tác địa phương được tăng cường, trong đó có Gặp gỡ đầu Xuân 2026 giữa Bí thư các tỉnh, thành phố biên giới và Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các địa phương hai nước, tổ chức tại Quảng Tây (Trung Quốc) vào tháng 2/2026.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tiếp tục đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ tư của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia. Kim ngạch thương mại song phương đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm trước.

Trong hai tháng đầu năm 2026, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 66,7 tỷ USD, tăng 30,2%. Về đầu tư, năm 2025 Trung Quốc đứng thứ hai về tổng vốn đăng ký tại Việt Nam; trong hai tháng đầu năm 2026, đứng thứ ba về tổng vốn đăng ký.

Về du lịch, năm 2025 Việt Nam đón hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế. Trong hai tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc đạt khoảng 922.582 lượt, tiếp tục nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.