Thứ Năm, 09/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Hà Lê

09/04/2026, 14:08

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ 14/4 đến 17/4/2026.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4/2026.

Bộ Ngoại giao cho biết quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2025, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, trao đổi chiến lược cấp cao được tăng cường, các chuyến thăm giữa lãnh đạo chủ chốt hai bên diễn ra với tần suất cao.

Nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 4/2025). Hai bên cũng lần đầu triển khai “cao điểm” tiếp xúc cấp cao, với các chuyến thăm, dự hoạt động tại mỗi nước của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong cùng thời điểm, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác song phương.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt. Hợp tác địa phương được tăng cường, trong đó có Gặp gỡ đầu Xuân 2026 giữa Bí thư các tỉnh, thành phố biên giới và Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các địa phương hai nước, tổ chức tại Quảng Tây (Trung Quốc) vào tháng 2/2026.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tiếp tục đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ tư của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia. Kim ngạch thương mại song phương đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm trước.

Trong hai tháng đầu năm 2026, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 66,7 tỷ USD, tăng 30,2%. Về đầu tư, năm 2025 Trung Quốc đứng thứ hai về tổng vốn đăng ký tại Việt Nam; trong hai tháng đầu năm 2026, đứng thứ ba về tổng vốn đăng ký.

Về du lịch, năm 2025 Việt Nam đón hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế. Trong hai tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc đạt khoảng 922.582 lượt, tiếp tục nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.

Từ khóa:

Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ họp phiên đầu tiên sau kiện toàn nhiệm kỳ 2026–2031, tập trung chương trình hành động thực hiện Kết luận 18, xử lý dự án tồn đọng, hoàn thiện Quy chế làm việc và kiện toàn các cơ quan chỉ đạo trọng tâm.

Kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV dành cho báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh yêu cầu mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học phải thấm đẫm tinh thần Nghị quyết, gắn với thực tiễn và phục vụ nhân dân.

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 5 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Ngày 8/4, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026–2031…

Chiều 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra đối với ba dự án luật liên quan thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; và hoạt động của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy