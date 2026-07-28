Singapore cảnh báo về rủi ro của cơn sốt AI đối với kinh tế toàn cầu

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu của các nhà sản xuất chip lớn nhất châu Á bị bán tháo trong phiên giao dịch cùng ngày...

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Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) cảnh báo về mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu nếu làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đảo chiều, đồng thời cho rằng tiến bộ trong các mô hình AI và điện toán lượng tử đang đặt ra rủi ro lớn về an ninh mạng đối với các tổ chức tài chính.

MAS - cơ quan giữ vai trò ngân hàng trung ương của Singapore - nhấn mạnh rằng tăng trưởng kinh tế, đầu tư và hiệu suất thị trường tài chính trên toàn cầu hiện đang có sự phụ thuộc sâu sắc vào các ngành công nghiệp bán dẫn và trung tâm dữ liệu. Bất kỳ sự chậm lại nào trong các lĩnh vực này đều có thể gây ra những hậu quả sâu rộng.

Ông Chia Der Jiun, người đứng đầu MAS, ngày 28/7 nói rằng một cuộc cắt giảm lớn trong đầu tư vào AI có thể làm suy yếu mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế toàn cầu, vì sẽ gây ra tình trạng sụt giảm trong đầu tư kinh doanh và nhu cầu về bán dẫn, cũng như các tác động tiêu cực đến tài sản.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu của các nhà sản xuất chip lớn nhất châu Á bị bán tháo trong phiên giao dịch cùng ngày, khi lo ngại về sự bền vững của cơn sốt AI gia tăng. Các cổ phiếu chip và bộ nhớ - vốn đã giữ vai trò là lực lượng thúc đẩy thị trường toàn cầu tăng cao trong nửa đầu năm khi các nhà đầu tư đặt cược rằng các nhà sản xuất chip sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ chi tiêu AI khổng lồ - đã chịu áp lực bán tháo trong những tuần gần đây.

Tại thị trường Hàn Quốc, cổ phiếu SK Hynix đóng cửa phiên 28/7 với mức giảm 14,65%. Cổ phiếu Samsung giảm hơn 13%.

Tại thị trường Mỹ, tính đến phiên ngày 27/7, chỉ số Philadelphia SE Semiconductor của các cổ phiếu chip đã giảm hơn 21% so với mức đỉnh lịch sử.

Phát biểu tại buổi công bố báo cáo thường niên của MAS, ông Chia cho rằng ngay cả khi các khoản đầu tư AI lớn mang lại hiệu quả và dẫn đến tăng năng suất rộng rãi, lạm phát có thể tăng và nhu cầu về năng lượng sẽ cao hơn.

Ông Chia cho biết trong ngắn hạn, MAS dự báo đầu tư AI sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Nhưng “nếu thị trường không đi đúng hướng, nền kinh tế có thể đi vào con đường xấu... Có rất nhiều sự bất định ở đây”, ông nói.

MAS đánh giá nền kinh tế Singapore - với mức độ phụ thuộc lớn vào thương mại, đã chứng tỏ được sự vững vàng trong nửa đầu năm nay - bất chấp những gián đoạn do chiến tranh ở Trung Đông gây ra. Nền kinh tế đã tăng trưởng 6% trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ mức tăng trưởng 5% trong nửa cuối năm 2025.

MAS cho biết mặc dù một số ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng của Singapore như sản xuất hóa chất đã giảm hơn 10%, nhưng sự suy giảm này được bù đắp bởi mức tăng trưởng mạnh trong các ngành công nghệ.

MAS cũng chỉ ra sự phụ thuộc ngày càng tăng của châu Á vào đầu tư công nghệ toàn cầu, với hơn 70% tăng trưởng xuất khẩu của khu vực trong năm nay đến từ các thiết bị điện tử liên quan tới AI, so với 46% vào năm 2024.

Trong báo cáo, MAS còn nhấn mạnh mối đe dọa đối với các tổ chức tài chính từ việc tội phạm mạng ngày càng ưa chuộng sử dụng AI, cũng như từ việc ứng dụng máy tính lượng tử trong tương lai.

Ông Chia cho biết giới tội phạm đang tăng cường sử dụng AI để tạo ra các cuộc tấn công lừa đảo và mạo danh lớn hơn và tinh vi hơn nhằm cải thiện tính thuyết phục của các trò lừa đảo. Cùng với đó, tin tặc đang sử dụng các mô hình AI tiên tiến để tìm và khai thác các lỗ hổng trong các tổ chức tài chính. Ông khuyến nghị các ngân hàng và tổ chức đầu tư cần tận dụng chính những công nghệ này để cải thiện khả năng phòng thủ.

Cũng trong ngày 28/7, MAS công bố một lực lượng đặc nhiệm để giúp các tổ chức tài chính cải thiện khả năng chống chịu trước các mối đe dọa từ AI và không gian mạng.

"AI tiên tiến đang làm tăng mức độ nghiêm trọng, quy mô và mức độ tinh vi của các mối đe dọa mạng. Ngành tài chính phải có sự phản ứng khẩn cấp và bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn”, tờ báo Financial Times dẫn lời ông Vincent Loy, Giám đốc công nghệ của MAS.