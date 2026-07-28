So sánh tài sản trung bình và trung vị của người Tây Âu và người Mỹ

Khác biệt giữa tài sản trung bình và trung vị cho thấy sự phân phối tài sản không đồng đều trong các quốc gia...

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Theo báo cáo Tài sản Toàn cầu (Global Wealth Report) 2026 của ngân hàng Thụy Sĩ UBS, tài sản trung bình mỗi người trưởng thành ở Tây Âu chỉ bằng chưa đầy một nửa so với ở Mỹ. Nhưng nếu so sánh tài sản trung vị, các nước châu Âu lại có thứ hạng tốt hơn, còn vị trí của Mỹ lại tụt mạnh.

Báo cáo của UBS phân tích dữ liệu về tài sản cá nhân tại 56 quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm 92% tổng tài sản cá nhân trên toàn cầu. Trong đó, Mỹ chiếm tới 38,1% tổng tài sản cá nhân của thế giới, Tây Âu chiếm 21,9%, và Đông Âu chỉ chiếm 3,3%.

Dữ liệu được đưa ra cho thấy tài sản trung bình và trung vị mỗi người trưởng thành có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia. Trong số 30 nền kinh tế dẫn đầu thế giới về tài sản trung bình, có tới 18 nền kinh tế châu Âu. Nếu tính đến tài sản trung vị, con số này tăng lên thành 19.

Tài sản trung bình (average wealth) trong báo cáo của UBS được tính bằng tổng tài sản cá nhân tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ chia cho số người trưởng thành ở quốc gia và vùng lãnh thổ đó. Tài sản trung vị (median wealth) là giá trị ở giữa trong một tập dữ liệu về mức tài sản cá nhân được sắp xếp từ cao đến thấp hoặc từ thấp đến cao.

Khi xét về tài sản trung bình, Thụy Sĩ dẫn đầu danh sách với mức trung bình 777.506 euro mỗi người trưởng thành.

Mỹ đứng thứ hai với 594.651 euro (tương đương 696.277 USD). Luxembourg là quốc gia EU có tài sản trung bình cao nhất với 559.170 euro. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Hồng Kông, Australia và Singapore cũng nằm trong top đầu với mức tài sản trung bình trên 450.000 euro.

Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan là những quốc gia châu Âu khác nằm trong top 10 với tài sản trung bình lần lượt là 446.959 euro, 363.303 euro và 354.673 euro.

Bỉ và Thụy Điển có tài sản trung bình trên 300.000 euro, cụ thể là 348.382 euro và 347.089 euro.

Tài sản trung bình của người trưởng thành ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tại thời điểm cuối năm 2025. Đơn vị: euro/người - Nguồn: UBS/Euronews.

5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng xuất hiện trong danh sách này. Đức đứng cao nhất ở vị trí thứ 14 với tài sản trung bình 296.023 euro, trong khi Italy đứng thấp nhất ở vị trí thứ 23 với 238.653 euro. Pháp, Tây Ban Nha và Anh lần lượt có tài sản trung bình là 291.536 euro, 261.689 euro và 250.071 euro.

Tuy nhiên, khi xét về tài sản trung vị, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Luxembourg dẫn đầu với tài sản trung vị 336.498 euro, nhưng con số này chỉ bằng một nửa so với mức tài sản trung bình cao nhất.

Bỉ đứng thứ hai với tài sản trung vị 236.712 euro. Australia, New Zealand và Hồng Kông nằm trong top 10 về tài sản trung vị, tương tự như trong bảng xếp hạng tài sản trung bình.

Đáng chú ý, thứ hạng của 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu thay đổi hoàn toàn khi xét về tài sản trung vị.

Italy có tài sản trung vị cao nhất với 111.881 euro, đứng thứ 11 toàn cầu, trong khi Đức có con số thấp nhất với 45.679 euro, đứng cuối bảng xếp hạng toàn cầu. Anh, Pháp và Tây Ban Nha có tài sản trung vị gần với Italy, càng làm nổi bật sự chênh lệch lớn của Đức.

Theo UBS, khác biệt giữa tài sản trung bình và trung vị cho thấy sự phân phối tài sản không đồng đều trong các quốc gia.

Mỹ, mặc dù đứng thứ hai về tài sản trung bình, lại đứng gần cuối về tài sản trung vị với 58.927 euro, cho thấy sự tập trung tài sản lớn ở nhóm người giàu nhất. Đức giảm 16 bậc từ vị trí thứ 14 xuống thứ 30 khi xét về tài sản trung vị, cho thấy sự chênh lệch tài sản lớn trong dân số.

Ngược lại, Nhật Bản tăng 14 bậc từ vị trí thứ 24 lên thứ 10 khi xét về tài sản trung vị, dấu hiệu về một tầng lớp trung lưu rộng lớn và phân phối tài sản đồng đều hơn. Malta, Italy, Bỉ và Anh cũng có vị trí cao hơn đáng kể trong bảng xếp hạng tài sản trung vị so với tài sản trung bình, phản ánh sự phân phối tài sản đồng đều hơn trong dân số.

Tài sản trung vị của người trưởng thành ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tại thời điểm cuối năm 2025. Đơn vị: euro/người - Nguồn: UBS/Euronews.

Báo cáo nhấn mạnh rằng tài sản trung vị thường phản ánh chính xác hơn mức độ giàu có phổ biến trong tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, tất cả những dữ liệu này không nói lên điều gì gì về sức mua thực tế của người dân.

Nếu xét theo khu vực, Mỹ có tài sản trung bình mỗi người trưởng thành cao nhất so với các khu vực khác, bao gồm cả châu Âu. Tài sản trung bình ở Mỹ là 594.651 euro, trong khi ở Tây Âu chỉ bằng một nửa, đạt 287.884 euro, và ở Đông Âu chỉ là 53.055 euro.