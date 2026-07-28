Hà Nội đánh thức tiềm năng du lịch của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về thành phố Hà Nội quản lý đang mở ra cơ hội lớn để biến nơi đây trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của Thủ đô…

Ảnh: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cách trung tâm Thủ đô khoảng 40km, giữa không gian xanh của khu du lịch Đồng Mô, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được ví như "ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Khác với nhiều bảo tàng hay khu trưng bày văn hóa thông thường, nơi đây lưu giữ các giá trị văn hóa bằng chính những con người đang hàng ngày sinh sống, thực hành và trao truyền bản sắc dân tộc.

Làng Văn hóa có tổng diện tích hơn 1.540ha, gồm 600ha mặt đất và 939ha mặt nước, được quy hoạch thành 7 khu chức năng. Trong đó có khu tái hiện không gian văn hóa dân tộc, trung tâm hoạt động văn hóa thể thao, khu dịch vụ du lịch tổng hợp, công viên bến thuyền cùng hệ thống cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô. Từ khi hình thành, tại đây đã diễn ra rất nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa hấp dẫn và độc đáo, thu hút nhiều du khách tới trải nghiệm.

Ngày 25/7 vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc với Ban tổ chức các giải chạy Marathon, Half Marathon năm 2026, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện thể thao, doanh nghiệp du lịch, lữ hành cùng các đơn vị liên quan nhằm thúc đẩy hợp tác, khai thác hiệu quả tiềm năng của Làng Văn hóa, hướng tới hình thành các sản phẩm văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc.

Nếu có phương án khai thác phù hợp, nơi đây có thể trở thành địa điểm kết nối hoạt động thể thao với tìm hiểu văn hóa. Ảnh: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về định hướng tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tổ chức sự kiện thể thao, doanh nghiệp du lịch, lữ hành với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Mục tiêu là xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Đại diện các doanh nghiệp tổ chức sự kiện thể thao và đơn vị lữ hành đánh giá Làng Văn hóa sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến của các giải chạy marathon, half marathon cũng như các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch kết hợp thể thao. Không gian rộng lớn, cảnh quan đa dạng cùng hệ thống công trình tái hiện văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam được xem là những lợi thế nổi bật để xây dựng các sản phẩm khác biệt, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ phát triển hoạt động du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, ông Lê Hồng Thái, đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết, Làng Văn hóa sở hữu nhiều lợi thế để phát triển thành điểm đến du lịch văn hóa quy mô quốc gia.

Với vị trí giao thông thuận tiện, Làng có khả năng kết nối thuận lợi với Ba Vì, Làng cổ Đường Lâm và các điểm du lịch phía Tây Thủ đô, trở thành điểm trung chuyển lý tưởng giữa trung tâm Hà Nội với các vùng di sản, nghỉ dưỡng giàu tiềm năng.

Hệ thống công trình tái hiện văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam được xem là những lợi thế nổi bật để xây dựng các sản phẩm khác biệt. Ảnh: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đồng tình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, với không gian rộng lớn cùng hệ thống cảnh quan tự nhiên, Làng Văn hóa là địa điểm thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch hiện đại như du lịch văn hóa, du lịch học đường, du lịch MICE, du lịch golf kết hợp trải nghiệm văn hóa và thu hút khách quốc tế…

Với lợi thế kết nối hệ thống di sản và chuỗi điểm đến phía Tây Hà Nội, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp văn hóa của Thủ đô, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế nổi bật, các chuyên gia cũng cho rằng, Làng văn hóa vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của một điểm đến quy mô lớn. Một số khu vực cảnh quan chưa đồng bộ; hệ thống biển chỉ dẫn, biển giới thiệu còn thiếu và xuống cấp; hạ tầng phục vụ khách như điểm nghỉ chân, khu vệ sinh cần tiếp tục được đầu tư, chỉnh trang. Đặc biệt, Làng Văn hóa vẫn thiếu những không gian trải nghiệm, check-in đủ sức hấp dẫn đối với giới trẻ và khách du lịch hiện đại.

Ông Nguyễn Tiến Đạt hiến kế, để Làng Văn hóa thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn, Hà Nội cần tăng cường liên kết với các tour hiện có, đặc biệt là khu vực phố cổ và Ba Vì. Ngoài ra, Làng văn hóa cần phát triển thêm các dịch vụ mới như cho thuê xe đạp, hoàn thiện hệ thống bảng biển song ngữ, ứng dụng mã QR trong thuyết minh, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số.

Làng Văn hóa có lợi thế kết nối hệ thống di sản và chuỗi điểm đến phía Tây Hà Nội. Ảnh: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hiện nay, để đẩy mạnh hoạt động du lịch tại Làng, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã đề xuất xây dựng hai sản phẩm du lịch chủ lực gồm "Chạm bản sắc các dân tộc Việt ngay giữa lòng Thủ đô" và "Sắc màu đại ngàn giữa lòng Hà Nội". Ngoài ra, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cũng đề xuất nghiên cứu hình thành tuyến du lịch liên kết Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Làng cổ Đường Lâm - Ba Vì trong giai đoạn 2027 - 2029.

Đồng thời, theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long, Hà Nội sẽ phối hợp điều chỉnh tuyến xe buýt theo hướng đi thẳng tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách. Đồng thời, thành phố ưu tiên chỉnh trang khu vực lễ tân, trục đường chính, cải tạo các điểm dừng chân, khu vệ sinh, khu quà tặng, thiết kế lại cổng vào và khu vực bùng binh tạo điểm nhấn, khai thác hiệu quả bãi đỗ xe để nâng cao chất lượng phục vụ.

Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ không chỉ là "ngôi nhà chung" gìn giữ, tôn vinh bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em mà còn trở thành điểm đến văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần hình thành một cực tăng trưởng mới cho ngành du lịch Thủ đô.

Xa hơn, đây sẽ là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa hàng đầu của cả nước, có sức lan tỏa trong khu vực và quốc tế.