Chính phủ chuyển chức năng quản lý khu công nghiệp về Bộ Công Thương

Chính phủ thống nhất chuyển chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng về Bộ Công Thương; hợp nhất Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Vụ Chính sách thương mại đa biên; chuyển quản lý khu công nghiệp từ Bộ Tài chính sang Bộ Công Thương...

Chính phủ thống nhất chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về khu công nghiệp từ Bộ Tài chính sang Bộ Công Thương. Ảnh: DEEPC.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 401/TB-VPCP ngày 23/7/2026, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Trên cơ sở quán triệt nguyên tắc "một việc – một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm" theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 211/TB-VPCP ngày 24/4/2026 của Văn phòng Chính phủ, cuộc họp thống nhất chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản từ Bộ Xây dựng, về Bộ Công Thương.

Về nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch, trước mắt tiếp tục duy trì ổn định công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động này tại các bộ quản lý ngành như hiện nay: Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư; Bộ Công Thương quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến du lịch. Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, thống nhất báo cáo Chính phủ vào thời điểm phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương được giao rà soát, bổ sung nhiệm vụ quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước theo phân công của Chính phủ và quy định pháp luật hiện hành. Bộ Tài chính tiếp tục là cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chính phủ cũng thống nhất chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về khu công nghiệp từ Bộ Tài chính sang Bộ Công Thương. Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khu kinh tế, khu thương mại tự do và khu kinh tế đặc biệt.

Thống nhất hợp nhất Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Vụ Chính sách thương mại đa biên thành một đơn vị mới, lấy tên Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và thương mại đa biên. Các phòng hiện có của hai vụ sẽ được rà soát, sắp xếp lại thành 6 phòng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, trình Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 28/7/2026, bảo đảm chất lượng và thời hạn theo quy định.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan liên quan biết và thực hiện theo nội dung thông báo. Bộ Công Thương phải hoàn thiện dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, trình Chính phủ trước ngày 28/7/2026.