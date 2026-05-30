Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng các nước bên lề Đối thoại Shangri-La

Bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo quốc phòng Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ, trao đổi về hợp tác song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 tại Singapore, ngày 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa của Đối thoại Shangri-La đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các diễn biến quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời coi trọng quan hệ với các đối tác và mong muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản trên các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Chiến lược Quốc gia Australia Richard Marles, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại người đứng đầu cơ quan quốc phòng Australia sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anthony Albanese.

Bộ trưởng Richard Marles khẳng định Australia đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề hòa bình tại Dải Gaza. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thiện chí và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và đối thoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Richard Marles đánh giá cao lập trường của Việt Nam, cho rằng Việt Nam là đối tác tin cậy, có khả năng đóng góp thực chất cho các sáng kiến quốc tế về hòa bình và ổn định.

Gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự cường và thịnh vượng; coi đây là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị và lợi ích chính đáng của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa quan hệ song phương phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định Hoa Kỳ coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực, đánh giá cao thiện chí, trách nhiệm và tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng của quan hệ song phương; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Hoa Kỳ quan tâm tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận sâu hơn với các công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ.