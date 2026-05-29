Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam và Singapore nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore; chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Nhắc lại chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 3/2025, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu sắc và thực chất hơn. Ông đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời cho biết các nhà lãnh đạo Singapore mong đợi phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La để hiểu rõ hơn tầm nhìn của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Nhà nước và nhân dân Singapore; nhấn mạnh chuyến thăm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, đồng thời mong muốn cùng Singapore xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025.

Hai bên đánh giá tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, hợp tác kinh tế phát triển chặt chẽ, giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó. Hợp tác cũng đang được mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi và trung tâm tài chính.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN, đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và kết nối trong khu vực.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, phát huy hiệu quả hợp tác giữa các đảng cầm quyền, tạo nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước. Đồng thời, thúc đẩy các đột phá mới trong hợp tác kinh tế, tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược và giá trị gia tăng lớn, mở rộng kết nối doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá cao Sáng kiến Lưới điện ASEAN và sẽ tích cực tham gia triển khai sáng kiến này.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy mô hình kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và giới nghiên cứu.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, đồng thời tiếp tục củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương thông qua hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) theo hướng hiệu lực, thực chất và hiệu quả.

Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore bước sang giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân thăm Việt Nam. Tổng thống Singapore vui vẻ nhận lời.