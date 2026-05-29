Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện
Hà Lê
29/05/2026, 15:28
Việt Nam và Singapore nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.
Ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.
Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore; chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.
Nhắc lại chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 3/2025, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu sắc và thực chất hơn. Ông đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời cho biết các nhà lãnh đạo Singapore mong đợi phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La để hiểu rõ hơn tầm nhìn của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Nhà nước và nhân dân Singapore; nhấn mạnh chuyến thăm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, đồng thời mong muốn cùng Singapore xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong giai đoạn phát triển mới.
Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025.
Hai bên đánh giá tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, hợp tác kinh tế phát triển chặt chẽ, giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó. Hợp tác cũng đang được mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi và trung tâm tài chính.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN, đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và kết nối trong khu vực.
Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, phát huy hiệu quả hợp tác giữa các đảng cầm quyền, tạo nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước. Đồng thời, thúc đẩy các đột phá mới trong hợp tác kinh tế, tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược và giá trị gia tăng lớn, mở rộng kết nối doanh nghiệp hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá cao Sáng kiến Lưới điện ASEAN và sẽ tích cực tham gia triển khai sáng kiến này.
Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy mô hình kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và giới nghiên cứu.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, đồng thời tiếp tục củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương thông qua hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) theo hướng hiệu lực, thực chất và hiệu quả.
Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore bước sang giai đoạn phát triển mới.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân thăm Việt Nam. Tổng thống Singapore vui vẻ nhận lời.
Trưa 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam – Singapore. Các văn kiện hợp tác gồm:
- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan phát triển dịch vụ công Singapore;
- Tuyên bố chung giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng;
- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Singapore;
- Văn kiện Điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản thực phẩm Việt Nam – Singapore;
- Bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến giữa Tập đoàn Becamex và A*Star;
- Trao Giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, VSIP Nghệ An, VSIP Ninh Bình, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học kỹ thuật Nanyang;
- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Singapore
13:56, 29/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Singapore
Sáng 29/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la, từ ngày 29-31/5/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối 28/5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bangkok lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Việt Nam-Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan, khẳng định coi trọng quan hệ Việt Nam – Thái Lan và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Việt Nam – Thái Lan thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã làm việc với Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và môi trường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn Thái Lan, thúc đẩy hợp tác đầu tư
Chiều 28/5, tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu của Thái Lan, thúc đẩy mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, năng lượng, đô thị, logistics và chuyển đổi xanh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: