Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí của MSCI

Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí của tổ chức xếp hạng MSCI.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Chia Der Jiun, Giám đốc Điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), nhằm trao đổi về định hướng phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn và các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác tài chính và thị trường vốn đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế và kết nối dòng vốn trong khu vực.

Đánh giá về triển vọng kinh tế khu vực, ông Chia Der Jiun cho rằng cả Việt Nam và Singapore đều đang thể hiện khả năng thích ứng tích cực trước những biến động của kinh tế toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động của ASEAN, trong khi Singapore duy trì vai trò là trung tâm tài chính hàng đầu khu vực với hệ sinh thái tài chính phát triển và khả năng kết nối dòng vốn quốc tế mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, việc phát triển đồng bộ thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường vốn và thị trường chứng khoán, có ý nghĩa quan trọng trong việc huy động hiệu quả các nguồn lực trung và dài hạn cho đầu tư phát triển.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tài chính xanh và các sản phẩm tài chính mới; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí của tổ chức xếp hạng MSCI.

Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao khả năng thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn, mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức và tăng cường vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và MAS trong thời gian qua, Bộ trưởng đề nghị hai cơ quan tiếp tục mở rộng trao đổi kinh nghiệm về phát triển thị trường vốn, nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết, phát triển nhà đầu tư tổ chức, tăng cường tính minh bạch của thị trường và hỗ trợ tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng thị trường vốn hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.

Về phía MAS, ông Chia Der Jiun khẳng định Singapore luôn ủng hộ định hướng phát triển thị trường vốn của Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy sự tham gia của các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản và các nhà đầu tư dài hạn nhằm nâng cao chiều sâu và tính bền vững của thị trường.

Đại diện MAS cũng cho rằng việc phát triển thị trường vốn hiệu quả là một quá trình dài hạn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các định chế tài chính.

Đi sâu vào các nội dung cụ thể, hai bên đã trao đổi về các sáng kiến tăng cường kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác giữa các sở giao dịch chứng khoán, nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ niêm yết chéo và phát hành chứng chỉ lưu ký giữa hai thị trường.

Các nội dung hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư quốc tế, nâng cao tính liên thông và sức hấp dẫn của thị trường vốn mỗi nước, đồng thời thúc đẩy dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong khu vực ASEAN.

Bên cạnh việc tăng cường kết nối thị trường vốn, hai bên cũng thống nhất đánh giá phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và tính bền vững của thị trường tài chính. MAS đã chia sẻ kinh nghiệm của Singapore trong việc khuyến khích các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản và các tổ chức đầu tư dài hạn tham gia sâu hơn vào thị trường, qua đó tăng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp và cải thiện thanh khoản thị trường.

Đối với lĩnh vực tài sản số, hai bên chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khuôn khổ quản lý theo hướng bảo đảm tính minh bạch, tăng cường phòng chống rửa tiền, bảo vệ nhà đầu tư và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính trong bối cảnh các mô hình kinh doanh mới phát triển nhanh chóng.

Bên cạnh lĩnh vực tài chính và thị trường vốn, Lãnh đạo hai bên nhất trí đánh giá dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Singapore còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực tăng trưởng mới như tài chính xanh, chuyển đổi năng lượng, điện gió ngoài khơi, hạ tầng năng lượng sạch, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MAS nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc tăng cường kết nối thị trường tài chính và thị trường vốn giữa hai nước không chỉ tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế mỗi quốc gia mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng một thị trường tài chính ASEAN ngày càng liên kết, năng động và phát triển bền vững.