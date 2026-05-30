Thứ Bảy, 30/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí của MSCI

Thu Minh

30/05/2026, 07:22

Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí của tổ chức xếp hạng MSCI.

Ngày 29/5, tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Chia Der Jiun, Giám đốc Điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS).
Ngày 29/5, tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Chia Der Jiun, Giám đốc Điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS).

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Chia Der Jiun, Giám đốc Điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), nhằm trao đổi về định hướng phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn và các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác tài chính và thị trường vốn đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế và kết nối dòng vốn trong khu vực.

Đánh giá về triển vọng kinh tế khu vực, ông Chia Der Jiun cho rằng cả Việt Nam và Singapore đều đang thể hiện khả năng thích ứng tích cực trước những biến động của kinh tế toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động của ASEAN, trong khi Singapore duy trì vai trò là trung tâm tài chính hàng đầu khu vực với hệ sinh thái tài chính phát triển và khả năng kết nối dòng vốn quốc tế mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, việc phát triển đồng bộ thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường vốn và thị trường chứng khoán, có ý nghĩa quan trọng trong việc huy động hiệu quả các nguồn lực trung và dài hạn cho đầu tư phát triển.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tài chính xanh và các sản phẩm tài chính mới; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí của tổ chức xếp hạng MSCI.

Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao khả năng thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn, mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức và tăng cường vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và MAS trong thời gian qua, Bộ trưởng đề nghị hai cơ quan tiếp tục mở rộng trao đổi kinh nghiệm về phát triển thị trường vốn, nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết, phát triển nhà đầu tư tổ chức, tăng cường tính minh bạch của thị trường và hỗ trợ tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng thị trường vốn hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.

Về phía MAS, ông Chia Der Jiun khẳng định Singapore luôn ủng hộ định hướng phát triển thị trường vốn của Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy sự tham gia của các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản và các nhà đầu tư dài hạn nhằm nâng cao chiều sâu và tính bền vững của thị trường.

Đại diện MAS cũng cho rằng việc phát triển thị trường vốn hiệu quả là một quá trình dài hạn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các định chế tài chính.

Đi sâu vào các nội dung cụ thể, hai bên đã trao đổi về các sáng kiến tăng cường kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác giữa các sở giao dịch chứng khoán, nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ niêm yết chéo và phát hành chứng chỉ lưu ký giữa hai thị trường.

Các nội dung hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư quốc tế, nâng cao tính liên thông và sức hấp dẫn của thị trường vốn mỗi nước, đồng thời thúc đẩy dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong khu vực ASEAN.

Bên cạnh việc tăng cường kết nối thị trường vốn, hai bên cũng thống nhất đánh giá phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và tính bền vững của thị trường tài chính. MAS đã chia sẻ kinh nghiệm của Singapore trong việc khuyến khích các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản và các tổ chức đầu tư dài hạn tham gia sâu hơn vào thị trường, qua đó tăng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp và cải thiện thanh khoản thị trường.

Đối với lĩnh vực tài sản số, hai bên chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khuôn khổ quản lý theo hướng bảo đảm tính minh bạch, tăng cường phòng chống rửa tiền, bảo vệ nhà đầu tư và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính trong bối cảnh các mô hình kinh doanh mới phát triển nhanh chóng.

Bên cạnh lĩnh vực tài chính và thị trường vốn, Lãnh đạo hai bên nhất trí đánh giá dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Singapore còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực tăng trưởng mới như tài chính xanh, chuyển đổi năng lượng, điện gió ngoài khơi, hạ tầng năng lượng sạch, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MAS nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc tăng cường kết nối thị trường tài chính và thị trường vốn giữa hai nước không chỉ tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế mỗi quốc gia mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng một thị trường tài chính ASEAN ngày càng liên kết, năng động và phát triển bền vững.

Blog chứng khoán: Thanh khoản “tí tách”

16:23, 29/05/2026

Blog chứng khoán: Thanh khoản “tí tách”

Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, thanh khoản thị trường thấp kỷ lục

15:32, 29/05/2026

Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, thanh khoản thị trường thấp kỷ lục

Kỳ vọng thị trường tài sản số sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2030

14:43, 29/05/2026

Kỳ vọng thị trường tài sản số sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2030

Từ khóa:

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn Chuyển đổi năng lượng Cơ quan Tiền tệ Singapore đầu tư quốc tế hợp tác Việt Nam - Singapore phát triển thị trường vốn tài chính xanh tăng trưởng kinh tế ASEAN thị trường tài chính Việt Nam Tổng Bí thư Tô Lâm

Đọc thêm

Các doanh nghiệp bất động sản tăng vay nợ trong quý 1/2026, khoảng 300.000 tỷ đồng

Các doanh nghiệp bất động sản tăng vay nợ trong quý 1/2026, khoảng 300.000 tỷ đồng

Nợ vay của các doanh nghiệp tại cuối quý 1/2026 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng so với thời điểm đầu năm, đạt khoảng 300.000 tỷ đồng. Hoạt động đảo nợ tiếp tục diễn ra tại thời điểm quý 1, cơ cấu dịch chuyển dần sang nợ dài hạn.

Nhà đầu tư Cá nhân tiếp tục bán ròng

Nhà đầu tư Cá nhân tiếp tục bán ròng

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 421,2 tỷ đồng phiên cuối tuần, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 50,5 tỷ đồng.

Giá vàng giữ đà hồi phục, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Giá vàng giữ đà hồi phục, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Dù phục hồi trong phiên cuối tháng, vàng hoàn tất một tháng giảm giá dưới áp lực từ mỗi lo lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...

Quan chức Fed: Cú sốc giá dầu và AI sẽ cùng đẩy lạm phát lên cao hơn

Quan chức Fed: Cú sốc giá dầu và AI sẽ cùng đẩy lạm phát lên cao hơn

Khác với quan điểm cho rằng AI sẽ gây thiểu phát, vị quan chức Fed này cho rằng AI sẽ là một lực lượng làm tăng lạm phát trong tương lai gần...

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau thông tin

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau thông tin "đổi vàng lấy nhà"

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lên tiếng liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được đăng tải trên website và trong các báo cáo của Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM)....

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Timor-Leste

Tiêu điểm

2

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

3

Các doanh nghiệp bất động sản tăng vay nợ trong quý 1/2026, khoảng 300.000 tỷ đồng

Chứng khoán

4

Vietjet hoàn tất thanh toán trái phiếu 1.036 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

5

Đà Nẵng: Rà soát toàn bộ khu vực thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy