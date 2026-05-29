Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Thái Lan: Mở không gian hợp tác mới cho nửa thế kỷ tiếp theo

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 27-29/5/2026 đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, thực chất và mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực. Chuyến thăm còn mở ra giai đoạn phát triển sâu sắc, chất lượng cho quan hệ song phương trong nửa thế kỷ tới.

Chuyến thăm lần này diễn ra đúng vào năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026) và ngay sau một năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Năm 2026 cũng là năm bản lề quan trọng đối với quan hệ hai nước. Không chỉ đánh dấu nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao, đây còn là năm đầu tiên triển khai toàn diện khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập tháng 5/2025.

Trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á và thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN làm điểm đến đầu tiên trên cương vị mới mang ý nghĩa chiến lược rõ nét.

Chuyến thăm khẳng định rõ thông điệp chiến lược: Việt Nam tiếp tục coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, đặc biệt là các đối tác then chốt trong ASEAN, đồng thời coi ASEAN là trung tâm của chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

NHỮNG KẾT QUẢ THỰC CHẤT TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Trong gần ba ngày làm việc tại Bangkok và một số địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có lịch trình dày đặc và hiệu quả: Hội kiến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu, hội đàm với Thủ tướng Anutin Charnvirakul, hội kiến lãnh đạo Quốc hội Thái Lan, tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan 2026 và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Với các kết quả trên các lĩnh vực như sau:

Về chính trị - ngoại giao và quốc phòng - an ninh: Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Lãnh đạo hai nước khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy và kiên quyết không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia. Điều này góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị – yếu tố then chốt nhất của quan hệ song phương.

Về kinh tế - thương mại tiếp tục là động lực nổi bật. Hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại từ khoảng 22,1 tỷ USD năm 2025 lên 25 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp với khoảng 700 đại biểu, hai bên đã chứng kiến ký kết 17 biên bản ghi nhớ hợp tác. Các thỏa thuận tập trung vào công nghiệp, logistics, năng lượng, dịch vụ, công nghệ và tài chính.

Những kết quả này không chỉ củng cố vị thế thương mại mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng từ hợp tác quy mô sang hợp tác chất lượng cao, giúp hai nền kinh tế bổ trợ lẫn nhau hiệu quả hơn trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt, Vietjet Thailand công bố kế hoạch mua 50 máy bay Boeing 737-8, trong khi Vietnam Airlines mở đường bay mới TP.HCM - Phuket từ tháng 7/2026. Những động thái này không chỉ thúc đẩy kết nối hàng không mà còn tạo đà mạnh mẽ cho du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng ấn nút khai trương logo﻿ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Ảnh: Nhân Dân

Về hợp tác tương lai: Một điểm sáng quan trọng là hai bên đã bắt đầu định hình các lĩnh vực hợp tác chiến lược dài hạn. Thái Lan đưa ra sáng kiến “Ba kết nối” (kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và phát triển bền vững). Hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

Việc chuyển hướng mạnh mẽ sang các lĩnh vực then chốt này cho thấy quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang bước vào giai đoạn chất lượng mới, không chỉ dừng ở trao đổi thương mại mà hướng tới liên kết sâu trong chuỗi giá trị khu vực. Điều này sẽ giúp hai nước nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, đồng thời tạo nền tảng để trở thành “đầu tàu” thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN.

Về văn hóa - xã hội: Hai bên tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người Việt tại Thái Lan và người Thái tại Việt Nam, thúc đẩy giảng dạy song ngữ, bảo tồn di tích lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng cường giao lưu thanh niên, giáo dục và du lịch nhân dân.

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CHO QUAN HỆ VIỆT NAM - THÁI LAN VÀ ASEAN

Qua những kết quả gặp gỡ, trao đổi, làm việc cho thấy chuyến thăm lần này có ý nghĩa chiến lược vượt xa khuôn khổ song phương trên cả ba nội dung:

Thứ nhất, chuyến thăm đã hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện bằng những chương trình hành động cụ thể, cụ thể hóa cam kết chính trị thành các dự án hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực.Điều này khẳng định rằng quan hệ hai nước không chỉ là lời hứa trên giấy mà đã chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất, tạo đà cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan. Ảnh: Nhân Dân

Thứ hai, chuyến thăm khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc chọn Thái Lan – một đối tác quan trọng và cũng là thành viên chủ chốt của ASEAN – làm điểm đến đầu tiên thể hiện rõ định hướng nhất quán của Việt Nam trong việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, mạnh mẽ và tự cường.

Trong bối cảnh ASEAN đối mặt với nhiều thách thức từ bên ngoài, sự gắn kết chặt chẽ giữa hai nền kinh tế lớn sẽ góp phần nâng cao vai trò trung tâm và sức mạnh tập thể của khối.

Thứ ba, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng và địa chính trị phức tạp, việc tăng cường liên kết kinh tế sâu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ góp phần nâng cao sức chống chịu của cả hai nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài, đồng thời tăng vị thế chung của ASEAN trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Hơn nữa, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước còn góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), đồng thời tăng cường phối hợp tại ASEAN, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, khép lại một chương quan trọng và mở ra chương mới đầy triển vọng cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Với nền tảng vững chắc đã có và tầm nhìn chiến lược rõ nét, hai nước đang cùng hướng tới mục tiêu không chỉ phát triển song phương mà còn cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực ASEAN và rộng lớn hơn.