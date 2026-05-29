Thứ Sáu, 29/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đỗ Như

29/05/2026, 15:44

Để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chuyên gia cho rằng cần lựa chọn vấn đề trọng tâm để tổ chức giám sát; có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút chuyên gia, trí thức, củng cố các tổ chức tư vấn và cần thành lập mạng lưới chuyên gia phản biện theo từng lĩnh vực.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết luận Hội thảo. Ảnh: Mặt trận.
Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết luận Hội thảo. Ảnh: Mặt trận.

Sáng ngày 29/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo tổng kết 13 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI).

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội thảo.

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Phát biểu đề dẫn hội thảo, bà Đàm Thị Vân Thoa, Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị sau gần 13 năm qua còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

 Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Mặt trận.
 Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Mặt trận.

Do đó, dự thảo báo cáo đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, quy định pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Dự thảo báo cáo cũng đề cập tới việc đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

LỰA CHỌN VẤN ĐÊ TRỌNG TÂM ĐỂ TỔ CHỨC GIÁM SÁT

Góp ý tại hội thảo, GS. TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm HĐTV Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cần nâng cao năng lực tổ chức và thực hiện việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội thông qua việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Mặt trận Tổ quốc các cấp có bản lĩnh chính trị, có tư duy giám sát và phản biện xã hội, có trình độ pháp lý, có khả năng phân tích chính sách.

Đặc biệt, cán bộ Mặt trận phải thực sự gần dân, sát dân, có tinh thần độc lập, khách quan, dám bảo vệ cái đúng.

TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Mặt trận.
TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Mặt trận.

TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa quy trình giám sát, phản biện theo từng cấp.

Nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội thông qua việc xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng phản biện chính sách, phân tích pháp luật và đánh giá tác động, kỹ năng điều tra xã hội học. Tổ chức tập huấn theo tình huống thực tế, mô phỏng các cuộc giám sát, phản biện.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút chuyên gia, trí thức, củng cố các tổ chức tư vấn và cần thành lập mạng lưới chuyên gia phản biện theo từng lĩnh vực.

Ngoài ra, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Theo đó, cần lựa chọn vấn đề trọng tâm để tổ chức giám sát. Ưu tiên giám sát các vấn đề đất đai, môi trường, an sinh xã hội, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, những vấn đề có nguy cơ phát sinh tiêu cực…, tránh dàn trải, mỗi năm chỉ chọn ít nhưng sâu.

Tăng cường đối thoại, tranh luận chính sách bằng việc phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cơ quan ban hành chính sách - người dân, doanh nghiệp - chuyên gia.

Theo bà Hà Thị Nga, từ ý kiến của đại biểu, Ban soạn thảo cần tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa đánh giá được những kết quả đã đạt được, những ưu điểm, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Từ đó, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo cơ chế, điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt quyền, trách nhiệm trong giám sát, phản biện góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

09:24, 19/05/2026

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đổi mới phong trào thi đua, tăng cường đối thoại nhân dân

14:19, 13/05/2026

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đổi mới phong trào thi đua, tăng cường đối thoại nhân dân

Ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

11:28, 13/05/2026

Ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Từ khóa:

đối thoại giám sát xã hội Mặt trận Tổ quốc phản biện xã hội

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Thái Lan: Mở không gian hợp tác mới cho nửa thế kỷ tiếp theo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Thái Lan: Mở không gian hợp tác mới cho nửa thế kỷ tiếp theo

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 27-29/5/2026 đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, thực chất và mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực. Chuyến thăm còn mở ra giai đoạn phát triển sâu sắc, chất lượng cho quan hệ song phương trong nửa thế kỷ tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam và Singapore nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Singapore

Sáng 29/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la, từ ngày 29-31/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối 28/5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bangkok lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan, khẳng định coi trọng quan hệ Việt Nam – Thái Lan và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh, thấp nhất ở mức 4,35 triệu đồng/lượng

Tài chính

2

Kỳ vọng thị trường tài sản số sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2030

Chứng khoán

3

Cần theo dõi sát xu hướng gia tăng nợ xấu trong quý 2/2026

Chứng khoán

4

DBV eClaim 360: Giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm nhận giải Sao Khuê 2026

Tài chính

5

Mô hình phát triển đô thị liên vùng tích hợp: Tương lai của bất động sản vệ tinh

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy