Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đỗ Như
29/05/2026, 15:44
Để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chuyên gia cho rằng cần lựa chọn vấn đề trọng tâm để tổ chức giám sát; có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút chuyên gia, trí thức, củng cố các tổ chức tư vấn và cần thành lập mạng lưới chuyên gia phản biện theo từng lĩnh vực.
Sáng ngày 29/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo tổng kết 13 năm thực hiện Quyết định số
217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa
XI).
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội thảo.
ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI
Phát biểu đề dẫn hội thảo, bà Đàm Thị Vân Thoa, Phó Trưởng
ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quyết định 217 và Quyết định
218 của Bộ Chính trị sau gần 13 năm qua còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập.
Do đó, dự thảo báo cáo đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp
như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội,
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp
Nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền;
Rà soát, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, quy định pháp luật; kiện
toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác
giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Dự thảo báo cáo cũng đề cập tới việc đổi mới nội dung,
phương thức giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
LỰA CHỌN VẤN ĐÊ TRỌNG TÂM ĐỂ TỔ CHỨC GIÁM SÁT
Góp ý tại hội thảo, GS. TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm HĐTV
Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho
rằng cần nâng cao năng lực tổ chức và thực hiện việc tập hợp ý kiến, kiến nghị
của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội thông qua việc xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức của Mặt trận Tổ quốc các cấp có bản lĩnh chính trị, có tư duy
giám sát và phản biện xã hội, có trình độ pháp lý, có khả năng phân tích chính
sách.
Đặc biệt, cán bộ Mặt trận phải thực sự gần dân, sát dân, có
tinh thần độc lập, khách quan, dám bảo vệ cái đúng.
TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa quy trình
giám sát, phản biện theo từng cấp.
Nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường đào
tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội thông qua việc
xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng phản biện chính sách, phân
tích pháp luật và đánh giá tác động, kỹ năng điều tra xã hội học. Tổ chức tập
huấn theo tình huống thực tế, mô phỏng các cuộc giám sát, phản biện.
Bên cạnh đó, cần có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút
chuyên gia, trí thức, củng cố các tổ chức tư vấn và cần thành lập mạng lưới
chuyên gia phản biện theo từng lĩnh vực.
Ngoài ra, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Theo
đó, cần lựa chọn vấn đề trọng tâm để tổ chức giám sát. Ưu tiên giám sát các vấn
đề đất đai, môi trường, an sinh xã hội, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, những vấn
đề có nguy cơ phát sinh tiêu cực…, tránh dàn trải, mỗi năm chỉ chọn ít nhưng
sâu.
Tăng cường đối thoại, tranh luận chính sách bằng việc phối hợp tổ chức đối
thoại trực tiếp giữa cơ quan ban hành chính sách - người dân, doanh nghiệp - chuyên
gia.
Theo bà Hà Thị Nga, từ ý kiến của đại biểu, Ban soạn thảo cần
tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa đánh giá được những kết quả đã đạt được, những ưu
điểm, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.
Từ đó, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội; tạo cơ chế, điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt quyền,
trách nhiệm trong giám sát, phản biện góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.
