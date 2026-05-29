Xây dựng mô hình hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam – Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất xây dựng mô hình hợp tác công nghệ mới giữa Việt Nam và Singapore, thúc đẩy liên kết Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp của hai nước, hướng tới hình thành không gian hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo xuyên biên giới.

Chiều 29/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam – Singapore (Tech Connect) với chủ đề “Từ Đối tác chiến lược tới các nền tảng công nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới”.

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo cấp cao, đại diện các bộ, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh Việt Nam và Singapore đã xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai nước đang thúc đẩy mô hình kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và giới nghiên cứu, tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, diễn đàn là cơ hội để tăng cường kết nối giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; mở rộng hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế số; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu dự Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore - Ảnh: TTXVN

Tiến sĩ Tan See Leng, Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm phụ trách năng lượng và khoa học, công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước đang được xây dựng trên nền tảng vững chắc.Tuy nhiên, để duy trì năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, hai bên cần tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, nhất là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ trưởng Tan See Leng, sản xuất tiên tiến thông minh và bền vững, hệ sinh thái khởi nghiệp và trao đổi nhân tài là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu định hướng chiến lược hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của mỗi nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và kinh tế số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh cũng như cách thức vận hành của nền kinh tế thế giới. Quốc gia làm chủ được các công nghệ chiến lược sẽ có khả năng dẫn dắt tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết xác định khoa học, công nghệ là động lực trung tâm của phát triển, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào tiến trình chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong bối cảnh hiện nay, tự cường công nghệ không đồng nghĩa với khép kín mà phải được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở, kết nối tri thức và cùng phát triển năng lực công nghệ.

HÌNH THÀNH MÔ HÌNH “BA NHÀ CỦA HAI NƯỚC”

Đánh giá Singapore là một trong những trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai nền kinh tế có tính bổ trợ chiến lược rõ nét. Singapore có thế mạnh về nghiên cứu và phát triển, quản trị công nghệ, tài chính và hệ sinh thái khởi nghiệp; trong khi Việt Nam sở hữu nguồn nhân lực trẻ, quy mô thị trường lớn, tốc độ chuyển đổi số nhanh và nhu cầu ứng dụng công nghệ ngày càng tăng.

Đặc biệt, tại các khu công nghiệp, trong đó có hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), nhu cầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất thông minh, logistics thông minh, quản trị chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và chuyển đổi số đang mở ra dư địa hợp tác rất lớn cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tăng cường các hoạt động kết nối mà cần xây dựng cơ chế để chuyển hóa kết nối thành hợp tác thực chất và các dự án cụ thể.

Theo đó, tinh thần của Tech Connect cần vượt ra ngoài khuôn khổ một diễn đàn gặp gỡ để hướng tới hình thành mô hình hợp tác mới, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, nhà khoa học giữ vai trò tiên phong và doanh nghiệp là lực lượng dẫn dắt quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất.

Từ mô hình “Ba Nhà” trong phạm vi một quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất từng bước hình thành mô hình “Ba Nhà của hai nước”, xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu của hợp tác không chỉ là tiếp nhận công nghệ mà là cùng phát triển năng lực công nghệ; không chỉ hướng tới các chương trình hợp tác ngắn hạn mà còn cùng kiến tạo những giá trị mới có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trên cơ sở đó, hai nước cần từng bước hình thành một không gian hợp tác công nghệ Việt Nam – Singapore, nơi tri thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao được kết nối hiệu quả để tạo ra các sản phẩm, giải pháp công nghệ có giá trị khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy mạnh hơn các dự án hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, logistics thông minh, năng lượng sạch, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu và trường đại học; hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) liên kết, phòng thí nghiệm chung, chương trình trao đổi nhân lực công nghệ chất lượng cao và các cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo xuyên biên giới.

Khẳng định nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và sự tin cậy chiến lược giữa hai nước là cơ sở quan trọng để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Singapore sẽ trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam – Singapore trong các lĩnh vực: công nghệ cao; trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; công nghiệp bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng; y tế, sinh học và chăm sóc sức khỏe; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Startup); giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tài chính số, thương mại và dịch vụ…