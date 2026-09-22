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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Stanford thúc đẩy hợp tác về AI và đổi mới sáng tạo

D Dũng Hiếu

Tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tập trung hợp tác phát triển năng lực lãnh đạo, làm chủ AI và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford, Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao uy tín, vị thế của Đại học Stanford và Trường Kinh doanh Stanford, trung tâm kết nối tri thức, công nghệ, doanh nghiệp và nhân tài toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ quan tâm đến các ưu tiên Stanford đang thúc đẩy, nhất là đào tạo, phát triển năng lực lãnh đạo và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong bối cảnh AI phát triển nhanh, những năng lực cốt lõi của con người như tư duy sáng tạo, khả năng phán đoán và ra quyết định ngày càng quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là những động lực then chốt của tăng trưởng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều quan trọng là xây dựng năng lực tạo ra, hấp thụ và chuyển hóa tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo thành năng suất và sức cạnh tranh. Việc kết nối thế mạnh của Việt Nam với tri thức, nhân tài và mạng lưới toàn cầu của Stanford sẽ góp phần hình thành mô hình hợp tác hiệu quả giữa nhà trường và doanh nghiệp, công nghệ và con người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên ba lĩnh vực ưu tiên.

Thứ nhất, phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng phù hợp, gắn với thực tiễn quản trị hiện đại và kết nối quốc tế.

Thứ hai, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ AI, trong đó Stanford chia sẻ kinh nghiệm, tri thức về AI và kinh tế số; kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với mạng lưới chuyên gia, nhà sáng lập, nhà đầu tư của Stanford.

Thứ ba, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành đối tác cùng sáng tạo, cùng tạo ra những giá trị mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 và mong muốn Stanford tham gia với tư cách đối tác tri thức, đóng góp vào các hoạt động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng hoan nghênh việc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trường Kinh doanh Stanford ký Bản ghi nhớ hợp tác, cùng kế hoạch đoàn Trường Kinh doanh Stanford thăm Việt Nam vào đầu năm 2027 để triển khai các chương trình hợp tác ưu tiên, coi đây là điểm khởi đầu cho những sáng kiến hợp tác lớn hơn.

Giáo sư Sarah Anne Soule đánh giá cao những thành tựu tăng trưởng kinh tế năng động và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu; nhất trí với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu.

Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford khẳng định cam kết hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, góp phần phát triển năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bà tin tưởng việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác sẽ tạo ra những cơ hội hợp tác thực chất, phục vụ lợi ích của hai bên và góp phần củng cố quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Giáo sư Sarah Anne Soule đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trường Kinh doanh Stanford.

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