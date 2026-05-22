Thứ Sáu, 22/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan

Hà Lê

22/05/2026, 15:29

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức tới Thái Lan từ ngày 27-29/5/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức tới Thái Lan từ ngày 27-29/5/2026.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, sâu sắc và hiệu quả hơn.

Trả lời phỏng vấn về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt trên nhiều phương diện.

QUAN HỆ VIỆT NAM – THÁI LAN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm chính thức Thái Lan và chuyến thăm diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm sẽ là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị, hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội mới, tạo động lực và xung lực mới nhằm đưa quan hệ hợp tác phát triển ở tầm mức cao hơn, hiệu quả và sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Đánh giá về quan hệ song phương trong 50 năm qua, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho hay quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Quan hệ hai nước hiện phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đúng với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện được thiết lập từ tháng 5/2025.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.  Ảnh: TTXVN
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.  Ảnh: TTXVN

Trong lĩnh vực chính trị, hai nước duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành và thẳng thắn giữa lãnh đạo cấp cao cũng như nhiều cấp, nhiều kênh khác nhau. Việt Nam và Thái Lan hiện có 10 cơ chế hợp tác và đối thoại trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh và kinh tế; đồng thời có hơn 20 cặp địa phương thiết lập quan hệ hợp tác thông qua các bản ghi nhớ.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương. Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết Thái Lan hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam cả trong ASEAN và trên thế giới.

Về đầu tư, Thái Lan hiện có gần 800 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong thương mại, hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch song phương đạt 25 tỷ USD.

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước. Bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng cho biết giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch tiếp tục phát triển tích cực với hơn 1 triệu lượt người qua lại mỗi năm. Trong năm 2025, có hơn 660.000 lượt khách Việt Nam đến Thái Lan và gần 458.000 lượt khách Thái Lan tới Việt Nam. Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ và thể thao cũng được duy trì thường xuyên.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC THỰC CHẤT TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Về những điểm nhấn của chuyến thăm lần này, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm cấp cao nhất diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Đại sứ, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao Thái Lan nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị và tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ cho biết hợp tác kinh tế tiếp tục là nội dung trọng tâm của chuyến thăm khi doanh nghiệp hai nước sẽ có nhiều hoạt động gặp gỡ, trao đổi nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong đầu tư, thương mại và các lĩnh vực kinh tế khác.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh cộng đồng hơn 100.000 người Việt tại Thái Lan là “cây cầu hữu nghị mang tính biểu tượng” trong quan hệ hai nước.

Đề cập định hướng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết hai nước dự kiến công bố logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực chất khuôn khổ hợp tác mới.

Theo Đại sứ, một trong những nội dung quan trọng là sáng kiến “Ba Kết nối”, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và người dân, cùng kết nối trong mục tiêu phát triển bền vững. Việc kết nối chặt chẽ hơn trong chuỗi cung ứng sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại toàn cầu, trong khi hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và người dân sẽ tiếp tục được thúc đẩy sâu rộng hơn.

Trong lĩnh vực phát triển bền vững, hai nước có nhiều dư địa hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống.

“Việt Nam và Thái Lan có rất nhiều việc để cùng làm với nhau và sẽ phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới trong thời gian tới”, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên"

11:23, 21/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và cách tiếp cận với y học cổ truyền

09:43, 21/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và cách tiếp cận với y học cổ truyền

Từ khóa:

kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Thái Lan

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát thi hành pháp luật

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát thi hành pháp luật

Trước yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách, giám sát thi hành pháp luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền.

Công nghệ lượng tử phải trở thành năng lực chiến lược quốc gia

Công nghệ lượng tử phải trở thành năng lực chiến lược quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghệ lượng tử gắn với an ninh quốc gia, chuyển đổi số, công nghiệp chiến lược và năng lực cạnh tranh dài hạn, đồng thời nhấn mạnh cần xây dựng năng lực tự chủ quốc gia trong lĩnh vực này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên"

“Không thể coi nguồn lực là cái có sẵn, hữu hạn, tĩnh, chỉ để phân chia. Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên”. Đó là tư duy mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc định hướng cho việc ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 39-NQ/TW.

Sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng, cân bằng Việt Nam – Hoa Kỳ

Sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng, cân bằng Việt Nam – Hoa Kỳ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, đồng thời sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và cách tiếp cận với y học cổ truyền

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và cách tiếp cận với y học cổ truyền

Chiều 20/5, làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát triển y học cổ truyền trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, gắn với kinh tế sức khỏe và sức mạnh mềm quốc gia.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chiến tranh - Cơ hội vàng để Trung Quốc thúc đẩy quốc tế hóa nhân dân tệ

Thế giới

2

Trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Đầu tư

3

Thâm hụt cán cân thương mại chạm mốc 14 tỷ USD

Tài chính

4

Các hệ thống bảo mật truyền thống có nguy cơ mất an toàn trong kỷ nguyên lượng tử

Kinh tế số

5

Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy