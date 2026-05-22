Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan
Hà Lê
22/05/2026, 15:29
Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5/2026.
Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, sâu sắc và hiệu quả hơn.
Trả lời phỏng vấn về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt trên nhiều phương diện.
QUAN HỆ VIỆT NAM – THÁI LAN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC
Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm chính thức Thái Lan và chuyến thăm diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm sẽ là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị, hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội mới, tạo động lực và xung lực mới nhằm đưa quan hệ hợp tác phát triển ở tầm mức cao hơn, hiệu quả và sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.
Đánh giá về quan hệ song phương trong 50 năm qua, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho hay quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Quan hệ hai nước hiện phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đúng với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện được thiết lập từ tháng 5/2025.
Trong lĩnh vực chính trị, hai nước duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành và thẳng thắn giữa lãnh đạo cấp cao cũng như nhiều cấp, nhiều kênh khác nhau. Việt Nam và Thái Lan hiện có 10 cơ chế hợp tác và đối thoại trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh và kinh tế; đồng thời có hơn 20 cặp địa phương thiết lập quan hệ hợp tác thông qua các bản ghi nhớ.
Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương. Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết Thái Lan hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam cả trong ASEAN và trên thế giới.
Về đầu tư, Thái Lan hiện có gần 800 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong thương mại, hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch song phương đạt 25 tỷ USD.
Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước. Bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.
Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng cho biết giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch tiếp tục phát triển tích cực với hơn 1 triệu lượt người qua lại mỗi năm. Trong năm 2025, có hơn 660.000 lượt khách Việt Nam đến Thái Lan và gần 458.000 lượt khách Thái Lan tới Việt Nam. Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ và thể thao cũng được duy trì thường xuyên.
THÚC ĐẨY HỢP TÁC THỰC CHẤT TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Về những điểm nhấn của chuyến thăm lần này, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm cấp cao nhất diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Theo Đại sứ, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao Thái Lan nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị và tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân hai nước trong thời gian tới.
Đại sứ cho biết hợp tác kinh tế tiếp tục là nội dung trọng tâm của chuyến thăm khi doanh nghiệp hai nước sẽ có nhiều hoạt động gặp gỡ, trao đổi nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong đầu tư, thương mại và các lĩnh vực kinh tế khác.
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh cộng đồng hơn 100.000 người Việt tại Thái Lan là “cây cầu hữu nghị mang tính biểu tượng” trong quan hệ hai nước.
Đề cập định hướng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết hai nước dự kiến công bố logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực chất khuôn khổ hợp tác mới.
Theo Đại sứ, một trong những nội dung quan trọng là sáng kiến “Ba Kết nối”, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và người dân, cùng kết nối trong mục tiêu phát triển bền vững. Việc kết nối chặt chẽ hơn trong chuỗi cung ứng sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại toàn cầu, trong khi hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và người dân sẽ tiếp tục được thúc đẩy sâu rộng hơn.
Trong lĩnh vực phát triển bền vững, hai nước có nhiều dư địa hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống.
“Việt Nam và Thái Lan có rất nhiều việc để cùng làm với nhau và sẽ phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới trong thời gian tới”, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát thi hành pháp luật
Trước yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách, giám sát thi hành pháp luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên"
“Không thể coi nguồn lực là cái có sẵn, hữu hạn, tĩnh, chỉ để phân chia. Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên”. Đó là tư duy mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc định hướng cho việc ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 39-NQ/TW.
