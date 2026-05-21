Sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng, cân bằng Việt Nam – Hoa Kỳ
Hà Lê
21/05/2026, 09:43
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, đồng thời sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa hai nước.
Sáng 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như phối hợp xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng tại khu vực và thế giới.
Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam – Hoa Kỳ; đánh giá cao vai trò của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và cá nhân Đại sứ Rick Switzer trong thúc đẩy tiến trình hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ nhằm sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.
Nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.
Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất; doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp với nhau; đồng thời pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức gian lận thương mại và chuyển tải bất hợp pháp.
Đại sứ Switzer bày tỏ vinh dự và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp, trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Hoa Kỳ tới Thủ tướng Chính phủ được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới đầy trọng trách.
Đại sứ Switzer đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế - thương mại thời gian qua, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước.
Đại sứ Switzer nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế - thương mại hai nước, đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các Bộ, ngành, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.
